Le projet V2G i-rEzEPT impressionne lors du premier bilan intermédiaire

Le projet « i-rEzEPT » pour l’intégration des voitures électriques dans les réseaux électriques publics et privés a donné des premiers résultats convaincants. Depuis un an maintenant, les participants au projet ne se contentent pas de répondre aux besoins de mobilité avec une Nissan LEAF, mais utilisent également la voiture électrique comme système de stockage temporaire dans leur maison, comme un véritable réseau électrique produisant lui-même son électricité. Dans un court film, les partenaires du projet dressent un premier bilan intermédiaire.

Dans le cadre d’essais sur le terrain, Nissan, pionnier de la voiture électrique, a doté 13 propriétaires de maisons en Allemagne – qui disposent déjà d’une installation photovoltaïque – d’une Nissan LEAF 100 % électrique et d’une borne de recharge. L’objectif est d’utiliser au mieux l’énergie solaire autoproduite par le foyer, de soulager le réseau électrique public et de réduire en même temps les coûts d’exploitation du véhicule électrique.

Grâce à la capacité de charge bidirectionnelle unique de la Nissan LEAF, souvent appelée technologie « vehicle-to-grid » (V2G en abrégé), les participants peuvent utiliser les véhicules pour stocker dans leur batterie l’énergie solaire produite sur le toit de leur maison et, si nécessaire, la transférer au foyer ou l’injecter dans le réseau public.

Nissan a lancé le projet « i-rEzEPT » en collaboration avec Bosch.IO et les instituts Fraunhofer IAO et IFAM. L’entreprise est également soutenue par le Ministère Fédéral des Transports et de l’Infrastructure Numérique, dans le cadre de la directive sur le financement de l’électromobilité, pour un montant total de 2,39 millions d’euros.

« Les voitures électriques devraient être chargées lorsque l’électricité provenant de l’énergie éolienne ou solaire est disponible« , explique Stefan Sonntag, responsable du programme E-Mobility chez NOW GmbH, une filiale du Ministère Fédéral des Transports. « i-rEzEPT teste justement cela et permet d’utiliser cette énergie non seulement pour une conduite écologique, mais aussi pour alimenter sa propre maison. »

L’interaction entre la Nissan LEAF et le réseau électrique domestique est supervisée par un gestionnaire d’énergie local du partenaire du projet, Bosch.IO, et repose sur le logiciel Bosch IoT Gateway. Il veille, par exemple, à ce que l’autonomie du véhicule ne soit que légèrement affectée, puisqu’un maximum de 10 à 30 % de la capacité de sa batterie est utilisé pour alimenter le foyer. Si nécessaire, une charge complète du véhicule peut également être priorisée – par exemple, avant de commencer un long trajet.

Les données obtenues sur la consommation d’électricité sont évaluées de manière anonyme par les instituts Fraunhofer IFAM de Brême et IAO de Stuttgart. Dans ce contexte, Fraunhofer IAO utilise une plateforme spécialement développée à cet effet et réalise des prévisions pour vérifier la disponibilité des véhicules. « Les données sont nécessaires pour obtenir une étude scientifiquement étayée sur la base du modèle économique de la charge bidirectionnelle et pour identifier les groupes d’utilisateurs potentiels« , explique Stefan Lösch de Fraunhofer IFAM.

« Le fait que de plus en plus de personnes travaillent à domicile offre un important potentiel d’utilisation efficace des énergies renouvelables et de réduction des émissions dans les transports« , ajoute Vincent Ricoux de Nissan Europe. « Nous nous attendons donc à ce que l’intérêt pour cette technologie continue de croître à l’avenir. »

Le nom du projet « i-rEzEPT » signifie « intelligent regenerative electric vehicles for self-power maximisation and primary control market participation ». Il vise à promouvoir la diffusion et l’acceptation des véhicules électriques et à souligner le rôle que les voitures électriques peuvent jouer dans la stabilisation des réseaux électriques publics et privés.

Jusqu’à la réalisation d’un système V2G abordable pour les utilisateurs, la base juridique en particulier reste à l’étude. Pour que les systèmes soient économiquement rentables pour l’utilisateur, des subventions plus élevées pour l’infrastructure de charge et pour le système de gestion de l’énergie de charge sont également nécessaires afin d’être compétitifs par rapport aux systèmes traditionnels de stockage dans une batterie.

Pour plus d’informations sur les produits, les services et l’engagement de Nissan en faveur de la mobilité durable, rendez-vous sur nissan-global.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, ainsi que voir nos dernières vidéos sur YouTube.