BMW Motorrad France dévoilera les BMW R 18 préparées dans le cadre du Custom Contest R 18 le 1er juin 2021

Dans le sillage d’un premier Custom Contest (organisé sur base de BMW R nineT Racer) couronné de succès et pour célébrer le lancement déjà réussi des BMW R 18 et R 18 Classic, BMW Motorrad France a lancé le Custom Contest R18. Conçus pour être facilement personnalisables, les nouveaux cruisers BMW sont aujourd’hui les pièces maitresses d’un concours de customisation de grande échelle proposé à l’ensemble du réseau de concessionnaires BMW Motorrad en France.

Les BMW R 18 et BMW R 18 Classic sur le pont.

Organisé par BMW Motorrad France, le Custom Contest R 18 représente l’opportunité pour les concessionnaires BMW Motorrad de mettre en lumière le savoir-faire de leur atelier tout en mettant à l’honneur les dernières nées de la gamme Héritage : les BMW R 18 et BMW R 18 Classic.

Afin que leurs projets de personnalisation soient candidats à la victoire finale, les concessionnaires participants doivent respecter certaines règles :

la base utilisée peut être une BMW R 18 ou une BMW R 18 Classic,

la préparation peut être réalisée en partenariat avec des préparateurs extérieurs,

le cadre, le circuit électrique ainsi que le moteur ne doivent pas être modifiés techniquement mais seulement esthétiquement,

le cardant doit rester apparent,

le prix total de la moto présentée ne doit pas excéder les 45 000 €.

Dans le cadre de leurs projets, les concessionnaires devront également utiliser au moins 3 options du catalogue constructeur ou accessoires d’origine BMW Motorrad qui offrent déjà d’innombrables possibilités de personnalisation. Ils pourront notamment avoir recours aux nouvelles pièces Option 719, présentées récemment, qui repoussent les limites de la customisation des BMW R 18 et R 18 Classic encore plus loin.

Dernières finitions avant l’ouvertures des votes.

Depuis le 31 mars, les ateliers des concessions BMW Motorrad participantes sont en pleine effervescence. C’est dans la plus grande discrétion que la phase de conception y a débuté et que les projets soumis rentrent en phase finale de développement.

BMW Motorrad France dévoilera les projets terminés, et respectant les règles de ce Custom Contest, le 1er juin 2021. Ce sera alors à la communauté BMW Motorrad France de désigner leurs 3 BMW R 18 préférées grâce à une plateforme de votes en ligne dédiée. Les informations liées à cette dernière seront communiquées à l’occasion de la révélation des préparations. Les 3 motos ayant récoltées le plus de voix permettront à leurs concessions de recevoir des lots de la part du constructeur en lien avec la gamme Héritage fraichement renouvelée.

En attendant de découvrir toutes les réalisations, l’illustrateur Franck Stephan a usé de ses talents pour donner vie sur le papier à l’imaginaire des concessions les plus avancées dans leurs projets. Ses croquis montrent à quel point ce Custom Contest R 18 s’annonce relevé avec des créations plus abouties et originales les unes que les autres.