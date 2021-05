Nouvelle R7 : Supersport Yamaha de nouvelle génération

La YZF-R1 a changé à jamais l’univers de la catégorie supersport en 1998, puis la série R de Yamaha s’est progressivement imposée en tant que gamme référente de sportives haute performance.

Aujourd’hui, cette famille est portée par le fleuron R1M, la moto de série la plus perfectionnée jamais fabriquée par Yamaha. La série R comprend d’autres machines hypersport, notamment les extraordinaires R1 et R6 RACE et Yamaha propose un large éventail de pièces GYTR permettant d’atteindre des niveaux encore plus élevés de performances moteur et châssis. Mais Yamaha tient à proposer des modèles plus accessibles : c’est l’objectif des R3 bicylindre et R125 monocylindre qui permettent aux nouveaux pilotes de s’initier à la série R sur circuit et sur route.

La nature de l’univers supersport change et, tandis que les modèles les plus extrêmes attirent toujours une clientèle dévouée de pilotes avides de performances, Yamaha souhaite élargir sa gamme avec le lancement de la nouvelle R7. Elle permettra à une nouvelle génération de pilotes de découvrir la série R, d’autant qu’elle sera déclinée en versions « puissance maxi » et 35 kW pour les détenteurs du permis A2.

Yamaha R7 : honorer la légende

Aucune moto n’oserait se comparer à la YZF-R7 d’origine.

Seules 500 de ces motos d’usine ont été produites en 1999 afin d’être homologuées pour disputer le Championnat du monde de Superbike et les 8 Heures de Suzuka.

Pilotée par des champions légendaires, tels que Noriyuki Haga et Akira Yanagawa, la YZF-R7 est toujours considérée comme l’une des motos japonaises les plus exotiques et les plus désirables jamais construites. La nouvelle R7 a été baptisée dans le respect de la superbike YZF-R7 originale. Arborant fièrement ce nom illustre, la R7 2021 représente un nouveau type de motos supersport, créé pour séduire un public plus jeune et conçu pour les initier à des sensations, au plaisir et à la fierté de posséder une Yamaha de série R.

Nouvelle Yamaha R7 : la série R change de dimensions

Même si les légendaires R1M, R1 et R6 RACE auront toujours leur place dans notre gamme, l’arrivée de la nouvelle R7 rend plus accessible la série R à de nombreux pilotes. Tous ceux qui rêvent d’adopter un mode de vie Supersport. Propulsée par un moteur Yamaha CP2 très apprécié, célèbre pour son couple puissant et linéaire, sa fiabilité et ses coûts d’entretien réduits, la nouvelle R7 est prête à bousculer le marché des moyennes cylindrées.

Habillée d’une carrosserie conçue avec soin et dotée de spécifications extrêmement élevées, notamment de freins avant à montage radial, d’une fourche inversée et d’un embrayage A&S, la R7 est un nouveau type de sportive qui offre des performances exaltantes, une maniabilité exceptionnelle et le style agressif de la série R pour un prix très compétitif.

Légère, compacte et agile, cette machine au style exceptionnel laisse à son pilote un maximum de contrôle pour un plaisir intense et permanent, que ce soit sur circuit ou en ville.

Cette supersport est vraiment à portée de main de tout pilote souhaitant faire partie de l’univers de la série R. La R7 correspond à une nouvelle réalité : disponible en versions « full power » et 35 kW, elle est prête à attirer un nouveau public et à avoir un impact significatif sur l’univers de sa catégorie.

Moteur CP2 de 689 cm³ : performances sportives et plaisirs quotidien

Plaisir de conduite à l’état pur, accessibilité et prix abordable caractérisent la nouvelle R7 : de quoi donner une nouvelle dimension enthousiasmante à la gamme supersport de série R.

Considéré comme l’un des modèles les plus enthousiasmants de sa catégorie, le moteur Yamaha CP2 689 cm³ correspond parfaitement à ce nouveau modèle. Doté d’un vilebrequin calé à 270 degrés qui donne une séquence d’allumage asynchrone, le moteur CP2 bicylindre en ligne, quatre temps, quatre soupapes, à refroidissement liquide, produit un couple affirmé et linéaire dans ses changements de régimes.

La puissance maximale de 73,4 ch (54 kW) est produite à 8 750 tr/min. Le couple maximum de 67 Nm est atteint à 6 500 tr/min, ce qui donne à la R7 de très fortes accélérations, même lors d’un départ arrêté. Par ailleurs, la séquence d’allumage asynchrone qui anime le vilebrequin calé à 270 degrés crée une véritable sensation de montée en puissance qui suit la courbe du régime moteur.

Parmi les modifications apportées au moteur CP2 existant, on trouve une nouvelle spécification d’ECU et des conduits d’admission d’air optimisés, ainsi qu’une conception originale de l’échappement et des paramètres d’injection de carburant adaptés. Ces transformations améliorent le contrôle et offrent une réponse linéaire et rapide à l’accélération, contribuant à une expérience de conduite intense. Entièrement conforme à la norme EU5, ce moteur de R7 possède un coffre des plus réjouissants.

En plus de ces modifications spécifiques, la R7 présente un rapport de démultiplication secondaire légèrement réduit pour offrir un caractère plus sportif et de plus fortes accélérations.

Embrayage antidribble assisté (A&S) : une maîtrise optimale

Une nouvelle caractéristique clé du moteur CP2 de la R7 est l’adoption d’un embrayage antidribble assisté (A&S) qui offre un passage de rapports plus fluide, empêche le surrégime moteur et le blocage de la roue arrière lors de freinages brusques, avec pour résultat une maniabilité plus prévisible et plus contrôlable à l’approche des virages.

Autre avantage de l’embrayage A&S de la R7 : il offre une sensation de souplesse significative au niveau du levier, d’environ 33 % supérieure à un embrayage standard.

Système de passage rapide des rapports (Shifter) en option : des changements de vitesse en douceur pour une accélération de compétition

Les pilotes de la R7 peuvent choisir de faire équiper leur nouvelle supersport d’un système de passage rapide des rapports (QSS) disponible en option par leur concessionnaire Yamaha.

Le système QSS, à la fois simple et efficace, est doté d’un capteur positionné sur le sélecteur de vitesses. En cas de passage sur le rapport supérieur, l’ECU coupe instantanément la puissance à la transmission pour quelques millisecondes, ce qui permet un passage de rapports à plein régime plus rapide et plus fluide, pour des accélérations encore plus exaltantes.

Cadre élancé et léger : une maniabilité ultra-réactive et une grande agilité dans les virages

La finesse et la compacité sont deux des caractéristiques principales de la R7. Cette nouvelle supersport utilise un cadre léger tubulaire, conçu pour offrir une maniabilité réactive, agile ainsi que des changements de direction rapides. Un renfort central en aluminium rigide contribue à améliorer la maniabilité de la moto sur circuit comme sur route. Le cadre en acier haute résistance utilise différentes sections de tubes à des emplacements clés afin d’obtenir un équilibre de rigidité idéal.

Fourche inversée entièrement réglable de 41 mm : évidente à régler pour un usage circuit ou route

Toute l’attention a été portée sur la conception des nouvelles suspensions de la R7, afin d’obtenir une sensation de précision à l’avant dans les virages et lors des freinages.

La nouvelle fourche inversée KYB de 41 mm offre un haut niveau de stabilité ainsi qu’une bonne tenue de route sur circuits et routes sinueuses. Et pour garantir une sensation de stabilité à l’avant, rien de mieux qu’un té supérieur moulé et un té inférieur en aluminium forgé.

La R7 peut être configurée par le pilote pour s’adapter aux différentes conditions. Cette fourche est entièrement réglable en précharge, ainsi qu’en compression et en détente.

Grâce au réglage de la compression situé dans le bras de fourche gauche et à celui de la détente sur le bras droit, les ajustements sont rapides et faciles à effectuer.

Pour une maniabilité et des retours précis, la fourche inversée haut de gamme de la R7 se conjugue à un angle de chasse de 23,7 degrés et à une chasse au sol de 90 mm. L’empattement compact de 1 395 mm et la répartition du poids sur les roues avant/arrière de 51/49 permettent à cette nouvelle Supersport d’être hyper véloce sur les changements d’angle.

Nouvelle suspension arrière de type Monocross à biellettes

La R7 adopte un système redessiné de suspension arrière de type Monocross à biellettes, avec des caractéristiques d’amortissement et de tarage du ressort adaptées à son tempérament sportif.

Positionné horizontalement, l’amortisseur contribue à une meilleure centralisation des masses, améliorant ainsi la maniabilité. Il est facilement réglable en précharge et en détente, ce qui permet de configurer rapidement le châssis de la R7 pour une utilisation sur circuit comme sur route.

Position de conduite supersport : demi-guidons, commandes reculées et selle monoplace

La position de conduite sportive de la R7 est le fruit de nombreuses heures d’essais par des pilotes d’usine. L’utilisation d’éléments réglables prouve le véritable ADN sportif de la moto.

La configuration du triangle guidons/selle/reposes-pieds a été retenue après avoir expérimenté de nombreuses possibilités. Elle offre la meilleure position de conduite possible, sportive et polyvalente, une grande liberté dans le déplacement de son corps pour s’adapter à différentes situations de conduite, notamment sur circuits et routes sinueuses.

Une caractéristique importante est la conception de la selle, étroite au niveau des cuisses et plus large à l’arrière, pour offrir un maximum d’aisance dans les mouvements.

L’angle d’ouverture des demi-guidons et le positionnement des commandes reculées ont été soigneusement déterminés pour obtenir une position de conduite au plus proche du châssis, autant pour un parfait contrôle que pour une efficacité aérodynamique optimale.

La capacité à ne faire qu’un avec la machine est renforcée par le cache réservoir échancré. Les espaces pour loger les genoux permettent également au pilote de tenir la moto lors des phases de freinages et en virages.

La selle monoplace est dotée d’un dosseret, et elle est complétée par une selle passager. Une coque de selle est disponible en option dans la gamme d’accessoires d’origine Yamaha. Elle peut être facilement monté sur la R7 pour les pilotes qui ne pratiquent la moto qu’en solo.

Étriers à montage radial et maître-cylindre radial : de hautes performances pour une maîtrise du bout des doigts

Le système de freinage avant haut de gamme de la R7, digne héritier de la série R d’origine et doté d’étriers de frein à 4 pistons à montage radial, offre une puissance de freinage précise et uniforme pour une maîtrise hors du commun. Ce système de freinage avant avancé inclut également un maître-cylindre radial Brembo qui offre une pression de freinage linéaire pour un meilleur contrôle.

Dimensions ultra-sportives : la quête du contrôle parfait

Ce qui fait de la R7 une supersport si attrayante pour un large éventail de clients, c’est son design conçu pour permettre à son pilote d’atteindre un haut niveau de contrôle dans de nombreuses situations.

Le pilote de la R7 doit vraiment avoir la sensation de ne faire qu’un avec sa machine. Grâce à ses lignes compactes et sportives, c’est le pilote qui maîtrise la machine, et non l’inverse.

Forte de seulement 188 kg tous pleins faits, et de proportions compactes, la Yamaha se montre très accessible.

Outre une meilleure centralisation des masses, une faible surface frontale et un faible moment d’inertie, la compacité confère au pilote de la R7 une sensation de maîtrise totale qui contribue à un niveau supérieur de conduite et de confiance, tout en dopant le plaisir de conduire sur circuit, lors de balades le week-end ou dans ses trajets quotidiens.

Carrosserie ultrafine de la série R : résistance à l’air réduite pour des performances optimales

La clé pour propulser une supersport le plus efficacement possible consiste à garder une surface frontale aussi petite que possible, et c’est là que la R7 possède un avantage certain.

Le moteur CP2 est l’un des plus étroits de la catégorie 700 cm³ et le châssis tubulaire minimaliste vient conserver cette compacité des dimensions. Ces éléments ont permis à Yamaha de créer la série R la plus fine jusqu’ici, encore plus étroite que les modèles R3 et R125, ce qui fait de la R7 l’une des motos les plus aérodynamiquement efficaces.

La surface frontale incroyablement petite fait non seulement de la R7 l’un des modèles supersport les plus exceptionnels, mais cela porte également ses fruits en termes de performances. De même puissance maximale que les autres modèles Yamaha équipés du CP2, la nouvelle R7 est capable d’atteindre une vitesse de pointe nettement plus élevée grâce à son aérodynamisme.

Avant de la série R évolué : toujours aussi pur et agressif

Avec son regard agressif à double optique et son admission d’air en M dans le style de la YZR-M1 Moto GP™, la R7 est indéniablement un membre reconnaissable de la gamme R.

Visible sur la R7, cette face avant représente le futur de la série R. Elle se compose d’un unique phare à LED encastré dans l’emblématique conduit d’air en M, tandis que des feux de position à LED créent une certaine similitude avec le regard humain – la moto arbore un nouveau déflecteur d’air situé au niveau de la base de l’admission.

Tableau de bord entièrement LCD repensé

Le poste de pilotage compact se compose d’un tableau de bord LCD repensé à affichage blanc sur fond noir et contraste élevé qui offre des informations claires et faciles à lire, permettant ainsi au pilote de la R7 de se concentrer sur la route.

Les fonctionnalités comprennent un indicateur de rapport engagé, un voyant de changement de rapport et un indicateur QSS lorsque cette fonctionnalité en option est utilisée.

Jantes légères en alliage à 10 branches

Pour une maniabilité facilitée et une suspension réactive, la R7 est équipée de jantes légères en alliage coulé à 10 branches. Un pneu 120/70ZR17 à l’avant et un large pneu 180/55ZR17 à l’arrière assurent une étonnante motricité et une excellente tenue route dans les virages, à l’accélération et lors des freinages.

Points forts techniques

Moteur CP2 compact à technologie Crossplane de 689 cm³ à couple élevé

Disponible en versions « full power » et 35 kW

Design ultra-compact dans le plus pur style de la série R

Carénage intégral aérodynamique avec cache inférieur en aluminium

Fourche inversée haut de gamme de 41 mm

Suspension arrière de type Monocross à biellettes avec un nouveau design d’amortisseur

Embrayage antidribble assisté (A&S)

Cadre tubulaire léger avec renfort central en aluminium pour une rigidité du châssis optimale

Demi-guidons, commandes reculées et platines de protection élégante

Position de conduite sportive et proche du châssis

Face avant à double optique agressive de la série R avec feux de position à LED

Phare central à LED puissant

Jantes légères en alliage coulé à 10 branches

Étriers de frein avant à montage radial avec maître-cylindre radial Brembo

Poste de pilotage supersport avec tableau de bord LCD

Conduit d’air central avant en M

Puissants freins avant et arrière

Réservoir de carburant fin de 13 litres, échancré au niveau des genoux

Partie arrière de série R

Pneu avant de 120/70, pneu arrière de 180/55

Coloris, disponibilité et prix de la R7

La nouvelle R7 est disponible en deux coloris ; ils inaugurent les futures teintes et graphismes de la série R. Le premier coloris est Icon Blue, utilisé sur les partie supérieures de la carrosserie, ainsi que sur les panneaux inférieurs en aluminium et les jantes, tandis que les côtés du carénage contrastent avec un bleu mat plus foncé. La finition Crystal Graphite du moteur, de l’habillage du cadre et du bras oscillant accentue la puissance et le dynamisme de la R7.

La R7 sera également disponible dans un coloris Yamaha Black avec seulement quelques graphismes et nuances. Cette finition noire brillante confère une allure décidée à la moto, complétée par le moteur et le châssis Crystal Graphite.

La beauté de cette robe se combine parfaitement à un large éventail d’équipements et confère à la R7 une allure discrète, appropriée à toutes les situations, du circuit à la route en passant par la ville.

Les livraisons commenceront en fin d’année 2021.

Tarif : A venir.