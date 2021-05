Première ElektroMOD signée Opel : le retour de la Manta

Mon nom est Manta – Opel Manta. Une voiture aussi intemporelle que le plus célèbre agent secret de Sa Majesté. Lancée il y a plus de 50 ans avec un moteur quatre cylindres à essence, la Manta est aujourd’hui à nouveau au sommet de sa forme : elle est le premier MOD électrique de l’histoire de la marque allemande. La nouvelle Opel Manta GSe ElektroMOD combine le meilleur des deux mondes : le look intemporel d’une icône du design automobile et une technologie de pointe au service d’une mobilité durable – un concept très éloigné de celui de la légende du rallye. Car la nouvelle Manta est parée pour le futur : elle est électrique, sans émissions et pleine d’émotions.

« La Manta GSe démontre de manière spectaculaire l’enthousiasme qui règne chez Opel pour concevoir des automobiles. Elle associe la longue tradition Opel à l’engagement d’aujourd’hui en faveur d’une mobilité sans émissions pour un avenir durable plein de promesses. Opel est déjà électrique avec de nombreux modèles. Maintenant, la légendaire Manta l’est aussi, » déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel.

L’Opel Manta GSe ElektroMOD reflète l’intérêt d’un groupe d’amateurs qui se développe, et dont l’ambition est de transformer des anciennes classiques comme la Manta en ce qu’on appelle des RestoMods : pour cela, ils leur greffent des équipements modernes et modernisent leur design. La Manta tout-électrique est aussi sportive qu’une véritable Opel GSe et affiche fièrement ses ambitions dans son nom : ElektroMOD. MOD est synonyme de changement, de modifications techniques et stylistiques et d’un mode de vie durable.

C’est pourquoi le quatre-cylindres qui se trouve sous le capot noir emblématique d’Opel a fait place à un moteur électrique de 108 kW/147 ch. Le « e » de GSe est désormais synonyme d’électrification. Cela fait de la nouvelle GSe la Manta A la plus puissante version usine jamais construite par Opel. En 1974 et 1975, la Manta GT/E était le modèle le plus puissant de la première génération avec 77 kW/105 ch. La Manta électrique 2021 délivre un couple maximal de 255 Nm. Désormais, le conducteur a le choix entre passer manuellement les vitesses de la boîte de vitesses d’origine à quatre rapports ou engager simplement la quatrième vitesse, puis conduire en automatique ; la puissance est toujours transmise aux roues arrière. La Manta reste donc une sportive traditionnelle, dont la chaîne cinématique a simplement été modernisée.

La batterie lithium-ion offre une capacité de 31 kWh, ce qui permet une autonomie moyenne d’environ 200 kilomètres1. Comme sur les Opel Corsa-e et Opel Mokka-e de série, la Manta GSe peut également récupérer l’énergie au freinage et la stocker dans la batterie. La charge régulière s’effectue via un chargeur embarqué de 9,0 kW pour une recharge en courant alternatif monophasé ou triphasé. Il faut un peu moins de quatre heures pour recharger complètement la batterie de la Manta.

Esthétiquement, la Manta GSe adopte le nouveau visage d’Opel. Juste retour des choses : c’est la Manta A qui a inspiré l’Opel Vizor des Mokka et Crossland. L’ElektroMOD va plus loin et arbore désormais l’Opel Pixel-Vizor sur toute la largeur du véhicule. La Manta GSe peut communiquer avec son environnement sur toute la surface de cet écran LED. « Mon cœur allemand a été ELEKTRifié », peut-on lire sur la nouvelle calandre. « Je suis en mission zéro, » explique la GSe qui, l’instant d’après, montre la silhouette d’une raie Manta ondoyant sur le Pixel-Vizor. La technologie des LED est également utilisée dans les feux de jour intégrés, les phares principaux et les très beaux feux arrière tridimensionnels.

La couleur jaune vif de la carrosserie va comme un gant à cette Opel qui a pris un coup de jeune. Le jaune vient mettre en valeur un grand classique des anciennes sportives : le capot noir. Les passages de roues abritent désormais des jantes en alliage léger de 17 pouces spécialement conçues par Ronal, chaussées de pneus 195/40 R17 à l’avant et 205/40 R17 à l’arrière. Le coffre affiche fièrement « Manta » dans la nouvelle typographie d’Opel. Les bordures d’ailes chromées de l’original ont disparu, comme c’était le cas à l’époque pour de nombreuses voitures préparées pour la course par Irmscher et d’autres.

L’intérieur est doté des dernières technologies numériques Opel. Les instruments ronds classiques appartiennent désormais au passé. A la place, le conducteur fait maintenant face au tableau de bord Opel Pure Panel, comme dans le nouveau Mokka de série. Ici, deux écrans extra large de 12 et 10 pouces, orientés vers le conducteur, affiche des informations importantes sur la voiture, comme l’état de charge et l’autonomie. La musique est diffusée par un boîtier Bluetooth de la légendaire marque d’amplificateurs Marshall : un classique moderne dans une classique moderne.

Les sièges sport avec leur ligne centrale jaune ont été développés autrefois pour l’Opel ADAM S. Ils offrent désormais un niveau de confort et de maintien latéral bien supérieur à celui de la Manta originale. Le conducteur s’installe derrière un volant Petri à trois branches retravaillé par Opel. Le style des années 70 a été conservé et le repère jaune à la position 12 heures apporte une autre touche de sportivité. En outre, l’habillage du tableau de bord et des panneaux de porte est désormais réalisé en gris mat, ce qui s’accorde parfaitement aux autres éléments de couleur jaune et noire de la néo-classique. Le ciel de toit est revêtu d’Alcantara et vient parachever l’élégante ambiance qui se dégage de la nouvelle Opel Manta GSe ElektroMOD.