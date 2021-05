Le groupe Pierre Fabre s’engage aux côtés de la start-up Phenix, acteur innovant de l’économie circulaire, afin de donner une seconde vie à ses produits invendus

Pierre Fabre annonce la mise en place d’un partenariat durable avec Phenix, une start-up française développant des solutions innovantes pour offrir une seconde vie aux invendus alimentaires et non-alimentaires aux bénéfices de personnes en situation de précarité. Ce partenariat anticipe la mise en application de la loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire (loi AGEC), qui imposera à partir du 1er janvier 2022 une seconde vie aux produits d’hygiène et de puériculture par le don des invendus.

Phenix a pour mission de faire le pont entre les entreprises donatrices de produits et les associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté. En partant des besoins identifiés par ses équipes sur le terrain, Phenix se charge de trouver les produits correspondants auprès d’entreprises donatrices.

Ainsi, une première opération est en cours pour livrer près de 250 palettes de produits d’hygiène et de soins de la peau des marques Eau Thermale Avène, A-Derma, Ducray, Klorane, René Furterer, et des gels hydroalcooliques de la marque Ducray, à 12 associations partenaires de Phenix : Banlieues Santé, le Secours Populaire, la Croix Rouge, les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, PHARMA solidaires, etc.

Les donations de Pierre Fabre via l’entremise de Phenix se poursuivront tout au long de l’année et le partenariat a vocation à devenir pérenne.

« S‘il est souvent vu sous le prisme de l‘alimentaire, le gaspillage touche en fait tous types de produits que nous achetons au quotidien. Pour tendre vers un monde plus durable, il nous faut passer d‘une économie linéaire à une économie circulaire. Dans cette nouvelle économie, le réemploi est favorisé. C‘est à cette dynamique que participe Pierre Fabre en organisant le don de ses invendus » commente Jean Moreau, fondateur de Phenix, à l’occasion de la signature du partenariat.

« Nous tenions à être pionniers dans la mise en œuvre de la loi AGEC. Phenix, avec qui nous avons déjà collaboré, nous apporte la garantie d‘une parfaite traçabilité. Il est en effet essentiel que nos donations bénéficient exclusivement à des familles ou à des personnes isolées en situation de précarité. » déclare Séverine Roullet-Furnemont, directrice RSE et développement durable au sein de la direction Green Mission Pierre Fabre.

« Nous avons reçu plus d’une centaine de palettes de produits, dans un moment où explose le nombre de familles monoparentales ayant un besoin urgent de produits d‘hygiène. Nous sommes très heureux de voir qu’un groupe comme Pierre Fabre soutient nos actions d’accompagnement de publics fragiles. Chez Banlieues Santé, nous voyons la santé comme un état de bien-être social mental et physique et notre approche de la santé publique est très inclusive » témoigne Abdelaali El Badaoui, président-fondateur de l’association Banlieues Santé, principal bénéficiaire de l’opération.

« En anticipation de la loi AGEC, le groupe Pierre Fabre met tout en œuvre pour optimiser ses donations d‘invendus. Un travail avec nos sites de production et de distribution est en cours afin de pouvoir établir des process automatiques dans la gestion des retours produits et leur acheminement vers Phénix pour une répartition optimale auprès des associations demandeuses » déclare Florence Guillaume, directrice Green Mission Pierre Fabre, ajoutant « ce partenariat avec Phénix fait parfaitement écho à notre raison d‘être : chaque fois que nous prenons soin d‘une seule personne nous rendons le monde meilleur ».

A propos de Phenix

Phenix est une start-up française qui développe des solutions pour que les invendus alimentaires et non-alimentaires ne deviennent jamais des déchets.

Grâce à son réseau de 1500 associations partenaires et l’expertise de 190 coachs anti-gaspillage, Phenix sauve en moyenne 60 tonnes de produits chaque jour. L’essentiel des produits est donné à des associations caritatives comme les Restos du Coeur ou le Secours Populaire.

Dernière-née, l’application mobile Phenix a déjà convaincu plus d’1,5 millions de citoyens d’agir concrètement en achetant à prix réduit les invendus des commerçants, distributeurs et industriels.

Pour plus d‘informations, consultez le site www.wearephenix.com

A propos de Pierre Fabre

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial, le 2ème groupe pharmaceutique indépendant français et le leader en France des produits vendus hors prescription en pharmacie. Son portefeuille compte plusieurs franchises médicales et marques internationales dont Pierre Fabre Oncologie, Pierre Fabre Dermatologie, Eau Thermale Avène, Klorane, Ducray, René Furterer, A-Derma, Naturactive et Pierre Fabre Oral Care.

En 2020, Pierre Fabre a réalisé un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 65% à l’international. Implanté depuis toujours en région Occitanie, fabriquant plus de 95% de ses produits en France, le Groupe emploie près de 10 000 collaborateurs dans le monde et distribue ses produits dans 130 pays.

Pierre Fabre est détenu à 86% par la Fondation Pierre Fabre, une fondation reconnue d’utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d’actionnariat salarié.

En 2019, Ecocert Environnement a évalué la démarche de responsabilité sociétale et environnementale du Groupe selon la norme ISO 26000 du développement durable et lui a attribué le niveau « Excellence ».

Pour plus d‘informations, consultez la page www.pierre-fabre.com