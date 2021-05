Imodirect, seule Proptech Française aux Europas 2021

Les Europas est un concours fondé en 2009 par Mike Butcher, rédacteur en chef de Techcrunch, pour reconnaître et célébrer l’innovation des startups en Europe. Le concours vise à identifier les startups les plus ambitieuses et les plus prospères d’Europe, qui seront les leaders de demain. En témoigne les lauréats des éditions précédentes : Spotify, iZettle, Kahoot, Pipedrive, Clue, Depop, Transferwise, Deliveroo et Starling Bank.

Le concours 2021, dont les résultats seront dévoilés le 24 juin prochain, est la 12ème édition des Europas. Plus d’informations : https://theeuropas2021.thepathfounder.com/home



« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été sélectionnés afin de faire partie des startups candidates aux Europas 2021. D’autant plus que nous représenterons les Proptech tricolores » explique Arnaud Hacquart, président-fondateur d’Imodirect. « Il s’agit d’une belle reconnaissance pour notre société, qui met en valeur notre croissance et l’innovation que notre solution apporte à l’univers de la gestion locative ».

Fondée en 2018, Imodirect est déjà présent sur l’ensemble du territoire national et a déjà signé plus de 2000 mandats. La startup vise 10 000 biens à l’horizon 2024. Actuellement le rythme des nouveaux mandats approche les 200 par mois et connaît une forte accélération avec une croissance annuelle de 100% en moyenne.

Contrairement aux agences classiques, Imodirect propose une tarification fixe, en fonction du service. Ainsi, pour trouver son locataire, l’offre est à 11 euros du mètre carré et, pour la gestion locative, c’est un forfait unique, sans engagement, à 29,90 euros par mois, quels que soient la surface et le loyer du bien. Cette approche permet au client de connaître par avance le montant à payer chaque mois, sans surprise.

