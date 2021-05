La Commission européenne reconnait que le Pacte vert européen a besoin des nouvelles techniques génomiques pour réussir

L’ Association Française des Biotechnologies Végétales (AFBV) se réjouit de constater que les conclusions de l’étude de la Commission européenne sur les nouvelles techniques génomiques (NTG) confirment qu’elles seront un atout essentiel pour atteindre les objectifs du « Pacte vert » européen et que le moment est venu d’adapter la législation des OGM.

Pour l’ AFBV l’agriculture européenne aura besoin de ces nouvelles technologies pour concevoir des plantes mieux adaptées aux défis environnementaux, c’est-à-dire plus résistantes aux maladies et aux insectes nuisibles pour réduire l’utilisation des produits chimiques et affronter les changements climatiques.

Cet esprit d’ouverture de la Commission vers ces nouvelles techniques est rassurant pour tous ceux qui pensent que l’agriculture européenne a absolument besoin de poursuivre ses efforts d’innovation pour relever tous les défis auxquels sont confrontées les filières agricoles.

La crédibilité de ces nouvelles techniques est renforcée par le prix Nobel de chimie attribué à deux chercheuses, dont la française Emmanuelle Charpentier, pour avoir conçu les nouveaux ciseaux moléculaires ou CRISPR-Cas.

L’AFBV partage les convictions de la Commission qui constate que la législation actuelle sur les OGM, datant de 2001, n’est pas adaptée à certaines NGT et à leurs produits et qu’elle doit évoluer pour tenir compte des progrès scientifiques et technologiques. L’AFBV a anticipé et s’est impliquée dans une démarche commune avec son partenaire allemand le WGG pour proposer une adaptation de la législation actuelle sur les OGM destinée à rendre utilisables ces nouvelles techniques.

Ces propositions ont été communiquées aux Ministres compétents en France comme en Allemagne et à la Commission. L’AFBV est prête à apporter ses compétences à la France, à l’Europe et à toutes les parties prenantes pour progresser rapidement dans l’atteinte des objectifs fixés par la Commission.



Plus que jamais l’agriculture européenne doit s’appuyer sur les nouvelles technologies et l’innovation pour produire plus et mieux afin de fournir aux citoyens des denrées alimentaires en suffisance à des prix abordables tout en préservant notre environnement.

Qui sommes-nous ?

L’AFBV est une ONG créée en juin 2009, strictement indépendante, réunissant des personnes de divers horizons dont le but est d’informer sur la réalité des biotechnologies végétales en s’appuyant sur des travaux reconnus par la communauté scientifique et sur l’expertise de ses membres. Elle est présidée par Georges Freyssinet, ancien directeur de recherche et s’appuie sur un Comité scientifique présidé par Georges Pelletier, Directeur de Recherche émérite INRA, membre de l’Académie des Sciences et membre de l’Académie d’Agriculture.



Elle est parrainée par des personnalités françaises comme Axel Kahn (généticien, Président Université Paris Descartes), Jean-Marie Lehn (prix Nobel de chimie), Maurice Tubiana (Académie des Sciences et Président honoraire de l’Académie de Médecine, décédé), François Gros (Secrétaire perpétuel honoraire Académie des Sciences, ancien Directeur Institut Pasteur), Claude Allègre (ancien Directeur Institut physique du globe, ancien Ministre Education et Recherche, Académie des Sciences), Dominique Lecourt (professeur philosophie des Sciences Université D.Diderot), Pierre Joliot ( biologiste, professeur honoraire Collège de France, Académie des Sciences et National Academy of Sciences américaine), Etienne-Emile Baulieu (professeur honoraire au Collège de France, ancien Président de l’Académie des Sciences), Philippe Kourilsky ( Biologiste, Professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des sciences, Directeur Général honoraire de l’institut Pasteur).