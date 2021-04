L’Assemblée Générale d’EDPR approuve une augmentation du nombre d’Administrateurs Indépendants de son Conseil

L’organe est désormais composé de 12 membres, dont 50 % sont des administrateurs indépendants, conformément aux bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise.

Le Conseil a également renforcé la présence de femmes, qui représentent 33 % de l’ensemble de ses membres.

Les nominations de Miguel Setas au poste d’Administrateur externe et celles de Rosa Maria Garcia, Antonio Gomes Mota et José Félix Morgado au poste d’Administrateur indépendant ont été approuvées.

EDP Renováveis, SA (« EDPR »), leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables et quatrième producteur mondial d’énergie éolienne et solaire, a tenu le 12 avril 2021 son Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires ont approuvé tous les points à l’ordre du jour, y compris une augmentation du nombre d’administrateurs indépendants de son conseil d’administration et une augmentation de capital pour financer partiellement le plan d’investissement de 19 milliards d’Euros de la société visant à déployer près de 20 GW d’énergies renouvelables d’ici 2025.

L’augmentation de capital s’élève à 441,25 millions d’euros. Pour la mettre en œuvre, la société émettra 88,25 millions de nouvelles actions ordinaires d’une valeur nominale de 5 euros chacune et une prime de 12 euros par action. Cela signifie un prix d’émission global de 17 euros par action et des contributions en numéraire de plus de 1,5 milliard d’euros.

L’assemblée générale a entériné les comptes annuels individuels d’EDPR, ainsi que ceux consolidés avec ses filiales, pour l’exercice 2020. Elle a également approuvé la distribution d’un dividende brut par rapport aux résultats de l’année dernière pour un montant total de 69,7 millions d’euros. En outre, une distribution complémentaire en faveur des actionnaires avec une charge sur les réserves non restreintes allant jusqu’à 7 millions d’euros a été approuvée.

D’autre part, les actionnaires ont approuvé la gestion et la performance du Conseil d’administration d’EDPR et de son Comité exécutif au cours de l’exercice 2020, en confirmant la confiance placée dans ses membres.

À cet égard, ils ont ratifié les propositions de réélection et de nomination des administrateurs de la société. Miguel Stilwell et Rui Teixeira ont été réélus pour une période de trois ans comme Directeurs exécutifs, Vera Pinto Pereira Carneiro et Ana Paula Marques comme Administrateurs externes, Manuel Menéndez Menéndez comme Directeur externe, Acácio Piloto, Allan J. Katz et Joan Avalyn Dempsey à titre d’Administrateurs indépendants.

En outre, António Gomes Mota, José Félix Morgado et Rosa Maria Garcia Garcia ont été nommés pour une période de trois ans comme Administrateurs indépendants et Miguel Setas comme Administrateur externe.

EDPR s’engage à respecter les meilleurs critères environnementaux, sociaux et de gouvernance et se concentre sur l’amélioration continue de sa gouvernance d’entreprise, et les résolutions approuvées aujourd’hui contribuent à une structure de gouvernance d’entreprise plus agile, indépendante et diversifiée. A la suite de ces résolutions, EDPR renforce la présence d’administrateurs indépendants, représentant 50% de la composition du Conseil d’administration, ainsi que la présence de femmes, représentant 33%. De plus, tous les comités du Conseil continuent d’être composés exclusivement d’administrateurs indépendants.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR France développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français. Avec 503 MW en exploitation en France, dont 115 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 850 000 personnes et en évitant chaque année l’émission de 50 000 tonnes de CO2. EDPR développe également 1 GW de projets, dans le cadre d’un joint-venture avec Engie -Ocean Winds, et 24 MW d’éolien flottant à Leucate en Méditerranée.



Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/france/

A propos d’EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext : EDPR) est un leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables et le quatrième producteur mondial d’énergie éolienne et solaire. Avec un pipeline de développement solide, des actifs de première classe et une capacité d’exploitation de pointe, EDPR a connu un développement exceptionnel ces dernières années et est actuellement présent sur 15 marchés internationaux (Belgique, Brésil, Canada, Colombie, France, Grèce, Italie, Mexique, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Hongrie, Royaume-Uni et États-Unis).

EDPR s’engage à promouvoir les avancées sociales en termes de durabilité et d’intégration. Cela se traduit par l’inclusion de l’entreprise dans l’indice Bloomberg Gender Equality et le fait qu’elle a été certifiée Top Employer 2020 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Royaume-Uni), qui reconnaissent toutes deux ses politiques axées sur les employés.

Energias de Portugal, S.A. (« EDP »), principal actionnaire d’EDPR, est une société énergétique mondiale et un leader dans la création de valeur, l’innovation et la durabilité. EDP a été inclus dans l’indice de durabilité Dow Jones pendant 13 années

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/en