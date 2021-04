Donnez un air de vacances à votre intérieur : des idées pour faire venir l’été jusque chez vous

Lorsque le soleil brille et que les températures dépassent les 20 degrés, la nostalgie des vacances nous rattrape. Nous avons envie de faire un break, de vivre de nouvelles choses et de laisser notre âme s’évader. Mais que faire lorsqu’il n’est pas possible de voyager ou d’avoir des congés ? Quelques petites idées et astuces suffiront pour donner à votre intérieur un air de vacances.

Une ambiance de vacances à table

Peu de choses nous rappellent autant les dernières vacances passées au bord de la mer que la vaisselle au look poterie : ses formes organiques, ses couleurs expressives et ses textures variées évoquent un petit village de pêcheurs sous la chaleur torride de midi. Associée à une cuisine méditerranéenne, qu’elle soit faite maison ou commandée auprès de votre restaurant préféré, l’ambiance des vacances ne tardera pas à vous gagner.

Profiter du beau temps

Les températures augmentent ? Alors il est l’heure de profiter de l’extérieur ! Que ce soit pour prendre un petit-déjeuner sur le balcon, un déjeuner dans le parc, faire des grillades sur la terrasse ou partager un dîner aux chandelles à la lueur de la lune : le principal est de manger dehors et d’apprécier le moment. Ceux qui n’ont ni balcon, ni terrasse, opteront de préférence pour un pique-nique au bord du lac. Il est également possible d’ouvrir toutes les fenêtres en grand afin de laisser l’extérieur s’inviter dans la maison. Avec un petit apéritif ou un cocktail rafraîchissant aux fruits d’été pour compléter le tout, le quotidien sera bien vite oublié.

Voyager dans des contrées lointaines grâce à des plantes exotiques

Des plantes vertes exotiques (cactus, succulentes ou eucalyptus) présentées dans des pots blancs mats nous font voyager dans le Sud. Alors rendez-vous dans la jardinerie la plus proche pour apporter des touches de verdure chez vous. Les plantes vertes feront de votre intérieur une véritable oasis de détente qu’elles soient disposées seules dans des vases tendance ou qu’elles forment un petit coin végétal composé de différents pots.