NISSAN GT-R NISMO : NOUVELLE VERSION POUR LE MARCHE JAPONAIS

Nissan dévoile aujourd’hui une nouvelle itération de sa supercar ultime, dédiée au marché japonais. Cette génération de GT-R Nismo, lancée en même temps qu’une édition spéciale, doit être commercialisée dans l‘Archipel en octobre prochain.

La Nissan GT-R Nismo est la supercar ultime de la marque. Elle procure des performances exceptionnelles grâce à ses technologies éprouvées sur les circuits du monde entier, offrant ainsi un plaisir de conduite et de pilotage totalement aboutis. Son V6 3,8 l. est équipé de deux turbocompresseurs directement issus de la Nissan GT-R GT3 Nismo de course, et développe 600 ch.

GT-R Nismo et GT-R Nismo édition spéciale seront commercialisées en octobre, sur le marché japonais. Les deux modèles pourront recevoir une toute nouvelle teinte dénommée NISMO Stealth Gray, inspirée par le bitume des circuits où la Nissan GT-R Nismo s’est illustrée.

L’édition spéciale de la GT-R Nismo reçoit un capot recouvert de vernis translucide. Cela permet non seulement de découvrir le tressage de fibre de carbone de cet élément, mais allège également la supercar de 100 g. Les jantes forgées Rays 20’’ de cette même édition arborent un filet rouge exclusif et coordonné avec les autres accents rouges de la Nissan GT-R Nismo.

Repris de la GT-R Nismo 2020, les freins carbone-céramique exclusifs Brembo, sont les plus gros freins jamais insrallés sur une supercar japonaise. Leur diamètre atteint 410 mm à l’avant et 390 mm à l’arrière.

L’édition spéciale de la GT-R Nismo, construite sur demande, est équipée de nouveaux éléments de haute précision : segmentation, embiellage, vilbrequin, volant moteur, sièges de soupapes usinés avec des tolérances réduites. Cet ensemble permet des montées en régime plus franches et un déclenchement plus rapide des turbocompresseurs.

Chaque moteur V6 3,8 l. bi-turbo est intégralement assemblé à la main par un artisan takumi. Chaque takumi appose une plaque avec sa signature : sur cette version exclusive, cette plaque sera d’une couleur spécifique. Enfin et pour la première fois, la supercar Nissan arborera le nouveau logo de marque, inauguré par le crossover 100% électrique Nissan Ariya.

« La Nissan GT-R Nismo a toujours été développée en recherchant l’amélioration continue des performances et du plaisir de conduire le plus abouti,” affirme Hiroshi Tamura, chief product specialist de la Nissan GT-R. “Pour son développement, nous privilégions une approche holistique, en recherchant toujours l’équilibre entre des composants de très haute précision et gain de masses. L’objectif est toujours l’évolution permanente pour accroître à la fois la puissance pure, les performances et le plaisir de conduite et de pilotage pour nos clients. »