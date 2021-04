Inventaire des gaz à effet de serre: la réduction est insuffisante

La Confédération vient de publier son nouvel inventaire des gaz à effet de serre de la Suisse pour 2019. Pour le WWF, les chiffres prouvent que la politique climatique helvétique est tout sauf exemplaire.

Les émissions de gaz à effet de serre de la Suisse ne diminuent que très lentement.

Pour réduire les émissions à long terme, une restructuration ciblée et planifiée de notre économie encore basée sur les énergies fossiles est indispensable.

Les technologies pour y parvenir existent. Il suffit de les utiliser. C’est précisément ce que permet la loi sur le CO2.

Citation de Patrick Hofstetter, spécialiste du climat au WWF Suisse:

«La nouvelle loi sur le CO2 ouvre la voie à une protection efficace du climat. Grâce à elle, il est plus facile pour nous tous de nous détacher progressivement de notre dépendance aux sources d’énergie nuisibles au climat telles que le charbon, le pétrole et le gaz.»

En 2019, la Suisse n’a émis qu’environ 0,3 million de tonnes d’équivalents CO2 en moins que l’année précédente. La réduction est principalement due à la légère amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et au remplacement plus qu’urgent des systèmes de chauffage au mazout et au gaz par des pompes à chaleur et des énergies renouvelables. La loi prévoit une réduction d’un million de tonnes par an. Et pour atteindre l’objectif de zéro émission nette avant 2050, il faudrait avoir une réduction annuelle de 2 millions de tonnes. Il est donc clair que la Suisse n’est pas du tout un élève modèle dans le domaine de la protection du climat. D’ailleurs, presqu’aucun pays en Europe ne continue d’avoir autant de chauffages à mazout ni ne met en circulation, année après année, une flotte de voitures neuves aussi gourmandes en carburant. Les Suisses continuent à prendre deux fois plus souvent l’avion que leurs voisins. Avec les instruments à sa disposition, la Suisse n’est pas parvenue à remplir l’objectif de réduction par rapport à 1990 qu’elle s’était fixé. De nouvelles mesures plus efficaces sont donc nécessaires.

Contre toute attente, en dépit du Covid-19, aucune réduction des émissions n’est en vue. Les données actuelles de l’Agence internationale de l’énergie montrent que les émissions mondiales de CO2 ont de nouveau augmenté, en décembre 2020, de 2% par rapport au même mois de l’année dernière. Afin de parvenir à une réduction durable des émissions de gaz à effet de serre, nous avons besoin d’une politique climatique efficace qui permette une restructuration ciblée et planifiée de notre système économique basé sur les énergies fossiles. Cela vaut pour la Suisse également.

La loi sur le CO2 constitue la prochaine étape cruciale

Isolation thermique, extension des bornes de recharge pour les voitures électriques et remplacement des anciens chauffages à mazout par des pompes à chaleur, réseau de chauffage urbain ou chauffages à bois: ce sont précisément ces changements qui seront rendus possibles par la loi sur le CO2 qui passera en votation le 13 juin prochain. La loi est un mélange équilibré de mesures de protection du climat. Tous les secteurs (bâtiments, industrie, mobilité, place financière) s’engagent désormais et apportent leur contribution à une meilleure protection du climat. L’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50% d’ici à 2030 par rapport à 1990. Le WWF s’engage au sein d’une très large alliance en faveur de la loi sur le CO2.