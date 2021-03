Nouveau style pour les moteurs Fortes puissances 200 ch-150 ch

Depuis plus de 60 ans, Yamaha Motor est à la pointe de l’innovation dans le nautisme, associant technologies et excellence en matière d’ingénierie. Yamaha a commencé à concevoir et à fabriquer des moteurs hors-bord il y a plus de 60 ans, lançant le premier modèle P7 en 1960. Yamaha Motor a parcouru beaucoup de chemin depuis ce premier moteur hors-bord, mais la mission de l’entreprise est toujours la même : offrir la sensation de Kando grâce à tous ses produits.

Le Kando décrit le sentiment de profonde satisfaction et d’enthousiasme intense que nous ressentons lorsque nous sommes face à une chose de valeur exceptionnelle. Pour certains cela se manifeste par une montée d’adrénaline provenant de la puissance et de la vitesse sur l’eau, pour d’autres, cela se concrétise par des frissons, le plaisir d’une nouvelle aventure ou l’assurance de pouvoir compter en permanence sur la fiabilité d’un hors-bord.

Même s’ils n’ont de cesse de repousser les limites de performances, d’efficacité et de maniabilité, les ingénieurs Yamaha savent que l’objectif ultime est de proposer aux utilisateurs une expérience satisfaisante et durable avec leur moteur hors-bord.

Moteurs puissants, légers et compacts

Le segment Fortes puissances offre un billet pour l’aventure. Les propriétaires de bateaux savent que la fiabilité éprouvée et les performances avérées de Yamaha sont inégalées pour tous les bateaux, des vedettes de plaisance aux embarcations pneumatiques à coque en V. Que ce soit pour la pêche en haute mer, la plongée libre avec des enfants, les excursions paisibles le long des côtes ou les activités nautiques à grande vitesse, vous trouverez un modèle dont la puissance est adaptée à vos besoins.

Les moteurs hors-bord quatre temps de 150 ch et 200 ch ont fait figure de révélations lors de leurs lancements respectifs en 2002 et 2004. Ils comptent depuis parmi les moteurs les plus vendus et les plus fiables du marché. Les toutes dernières déclinaisons bénéficient d’une configuration à quatre cylindres en ligne et d’une technologie qui participent au gain de poids. Un poids minimum, mieux adapté à un large éventail d’utilisations, contribue à diminuer la consommation de carburant et à augmenter les performances.

Quand le style rencontre la fonctionnalité

Pour la saison nautique 2022, le magnifique coloris Pearl White, introduit pour la première fois avec le V8 XTO de 425 ch, et plus récemment sur les moteurs V6 de 300 ch et moteurs hors-bord V6 de 250 ch, sera disponible sur les moteurs Fortes puissances de 150 ch et 200 ch. Soucieux de combler les désirs de ses clients, Yamaha applique ce look luxueux à un grand éventail de moteurs pour correspondre à une large gamme de bateaux. Cette nouvelle nuance intègre la technologie révolutionnaire de peinture anti-corrosive 5 couches ACP-221 qui constitue une protection exceptionnelle face à la corrosion.

Les dernières évolutions, qui ont été lancées et mises en œuvre au début de l’année, seront également disponibles sur les modèles 150 ch et 200 ch en 2022 :

Le nouveau boîtier de commande Drive-by-Wire à montage latéral, compatible avec le système Helm Master EX (HMEX), offre les avantages du HMEX à une plus large gamme de bateaux.

Le système Helm Master EX facilite les manœuvres grâce à des fonctionnalités améliorées, une ergonomie optimale et un style revisité. Le système Helm Master dispose d’un tout nouveau joystick utilisant un logiciel de pointe qui permet de changer de vitesse en douceur, ainsi que de boutons à fonction unique pour une utilisation facile et une expérience optimisée.



La direction électrique numérique (Digital Electric Steering ou DES) est également disponible sur les moteurs de 150 ch et 200 ch. Le système DES permet de bénéficier d’un cockpit plus spacieux, débarrassé des dispositifs de direction et des flexibles encombrants. Yamaha affirme son rang en offrant des options avancées qui permettent que chaque journée passée sur le bateau soit meilleure que la précédente.

Les modèles 150 ch et 200 ch sont les modèles les plus prisés pour leur configuration bi-moteur possible et leur profil épuré. Désormais également disponible en Pearl White, ces moteurs hors-bord au profil étroit offre aux constructeurs de bateaux davantage de liberté pour intégrer des plateformes d’embarquement et de baignade. De plus, cela améliore la maniabilité du bateau car la liberté de mouvement est plus grande, ce qui est essentiel pour le système HMEX, particulièrement utile sur les installations simples.

Rien n’est plus performant que Yamaha

Yamaha Motor n’a de cesse de vouloir satisfaire ses clients avec ses moteurs hors-bord. Depuis ses débuts, en 1960, Yamaha a répondu aux besoins de millions d’utilisateurs, qui jouissent de leur temps libre ou gagnent leur vie sur l’eau. Aujourd’hui, plus que jamais, l’approche de Yamaha axée sur le client est visible dans ce large choix de moteurs hors-bord. Cette gamme complète et exclusive de moteurs s’adapte à tous les besoins et toutes les passions :

Les modèles Premium (V8 XTO de 425 ch – V6 de 225 ch) disposent des dernières technologies de l’ingénierie nautique. Ce sont les moteurs hors-bord Yamaha les plus riches en fonctionnalités à ce jour.

Fortes puissances (200 ch – 90 ch) pour des montées d’adrénaline sur l’eau.

Moyennes puissance (80 ch – 30 ch) pour ressentir les plaisirs de la navigation en famille et l’enthousiasme des sports nautiques.

Multiusage (25 ch – 8 ch) pour ouvrir la voie à la navigation avec des options répondant à une grande variété de besoins.

Transportables (6 ch – 2,5 ch) pour un utilisation à des fins ludiques ou pratiques fournissant l’expérience la plus pratique sur l’eau comme sur terre.

Moteurs électriques (M32 – M12) pour permettre aux utilisateurs d’explorer les flots de manière plus silencieuse et plus paisible que jamais.