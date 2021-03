Le covoiturage avec Karos est l’un des moyens de transport les plus sûrs en temps de Covid-19

Karos, le leader du covoiturage domicile-travail, révèle aujourd’hui les résultats d’un sondage sur le respect des gestes barrières lors des trajets quotidiens de ses utilisateurs[1]. Il en ressort une exemplarité totale des covoitureurs Karos qui va à rebours des affirmations du Premier Ministre Jean Castex et de l’Institut Pasteur présentant le covoiturage comme moins sûr que les transports en commun.

Les résultats du sondage montrent ainsi que 91,4 % des utilisateurs Karos portent toujours tous un masque de protection lors de leurs covoiturages, 6,4 % souvent et seulement 2,2 % jamais. De plus, 84,7 % des répondants affirment aérer toujours ou souvent l’habitacle du véhicule pendant le trajet. Enfin, il est important de noter que 92 % des covoiturages réalisés sur Karos depuis le 1er mars 2020 se font avec un seul passager dans le véhicule, contre 6,5 % avec deux passagers et seulement 1,5 % avec trois passagers. Au final, la communauté d’utilisateurs Karos montre un comportement exemplaire puisque seulement 1,2 % des covoitureurs interrogés indique ne jamais porter de masque et n’aérer jamais le véhicule lors de leurs trajets quotidiens domicile-travail.

Ces résultats prouvent que le covoiturage avec Karos reste l’un des moyens de transport les plus sûrs qui soient en ces temps de crise sanitaire. Karos n’a d’ailleurs jamais reçu la moindre information de la part des ses utilisateurs concernant des contaminations potentielles entre covoitureurs.

« Nous sommes déconcertés par les propos du Premier Ministre sur le covoiturage, déclare Olivier Binet, président et co-fondateur de Karos. Jean Castex et l’Institut Pasteur semblent confondre trajets entre proches ou amis et covoiturages effectués via une plateforme professionnelle comme Karos avec les règles sanitaires en vigueur concernant le port du masque, l’aération de l’habitacle, ainsi que le nombre de passagers limité à bord. Ces propos sont d’autant plus surprenants que le gouvernement travaille activement sur la loi Climat, après la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), et qu’il mène une politique volontariste en matière de transition écologique. Nous invitons donc Jean Castex et Olivier Véran à essayer le covoiturage avec Karos afin de constater que les règles définies en étroite collaboration avec les équipes des ministères de la Santé et des Transports sont strictement appliquées par nos utilisateurs. »

[1] Sondage anonyme réalisé auprès de 1 710 utilisateurs entre le vendredi 19 mars et le dimanche 21 mars 2021.