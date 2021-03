Opel France devient Partenaire Officiel de la Fédération Française Aéronautique

La FFA et Opel France se sont rapprochés dans le cadre d’un partenariat concrétisé fin mars 2021 après avoir partagé une aventure commune : le lancement du nouveau Mokka-e sur la route et dans les airs. Lancement sans émission.

La FFA est la première fédération aéronautique d’Europe et la deuxième au niveau mondial. Elle regroupe 600 clubs, 45 000 pilotes, 2 200 instructeurs et 2 500 appareils. Sa mission : rendre accessible l’aéronautique au plus grand nombre et promouvoir le Velis Electro, premier avion 100% électrique certifié. Cet engagement est stricto sensu le motto de la marque Opel.

Il existe de nombreux prototypes d’avion 100% électrique mais seul le Velis Electro est certifié et ses caractéristiques en font le parfait avion école. L’électro compatibilité d’un appareil ou d’une voiture avec un usage particulier est fondamental pour exploiter au mieux les bénéfices de cette technologie. L’avion école réalise de nombreuses évolutions autour de l’aérodrome sans aucune nuisance sonore (empreinte sonore très faible avec 60,1 dB – norme OACI) et se recharge rapidement pendant les sessions de briefing pilote/instructeur. L’avion 100% électrique réconcilie les aérodromes avec les riverains tout comme la voiture électrique apporte un silence de fonctionnement très apprécié.

A l’instar de la plateforme CMP (Common Modular Platform) du groupe Stellantis permettant de choisir indifféremment essence, diesel ou 100% électrique, la société Pipistrel s’est appuyé sur un modèle existant (le Virus SW 121) pour gagner un temps considérable dans le process de certification. Le nouvel Opel Mokka quant à lui est en pleine phase de lancement en France dans ses déclinaisons électrique ou thermique sans compromis sur le choix de l’énergie.

Données techniques

Le Velis Electro possède deux batteries Lithium ion de 60kg

Puissance 57,6 kW

Autonomie 50 min avec réserve (certification)

Masse à vide (avec batteries) 428kg

Le Mokka-e possède une batterie de 50 kWh

Autonomie de 322 km (cycle WLTP mixte)

Esprit pionnier

La mobilité sans émission fait partie de l’ADN de la marque Opel avec une première expérience en 1968 et la Kadett Stir-Lec 1.

L’iconique Opel Elektro GT 100% électrique (1971), le programme Impuls (1990 – 1997), les programmes Hydrogen (années 2000) et l’Ampera (voiture de l’année 2011) ont par la suite continué à tracer la voie de l’électromobilité. En 2024, l’intégralité de la gamme proposera une version électrifiée. Opel partage l’esprit pionnier de la FFA sur la route et dans les airs.