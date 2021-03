Enscape enrichit sa solution de rendu en temps réel pour les architectes et offre une visualisation toujours plus intuitive et réaliste

Avec le lancement d’Enscape 3.0, Enscape franchit une nouvelle étape et devient l’un des fournisseurs les plus influents du secteur à travers le monde.

Enscape, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de rendu et de visualisation 3D en temps réel pour les architectes, les architectes d’intérieur et les designers, présente Enscape 3.0. Avec une interface utilisateur entièrement repensée et très intuitive, les concepteurs peuvent créer des rendus en quelques clics, sans aucune formation préalable.

L’objectif d’Enscape est d’offrir la possibilité d’intégrer les visualisations très réalistes dès le début du processus de conception. L’élément qui se démarque dans cet outil est ce qui est appelé « source unique de vérité » (single source of truth, en anglais) : les utilisateurs – qu’ils soient architectes, concepteurs ou architectes d’intérieur – travaillent directement dans leur programme de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) pour la réalisation de leur modèle 3D. À partir de ce dernier, le plug-in Enscape 3.0 génère la visualisation en un seul clic, sans étapes intermédiaires ni exportation ou importation de différents formats de fichiers. Toutes les modifications apportées dans le logiciel de CAO sont instantanément visibles dans Enscape 3.0.

« J’apprécie particulièrement l’utilisation d’Enscape pour son ergonomie et son extrême simplicité d’utilisation. Pour l’ambitieux projet Biotope à Lille par exemple, les rendus que nous avons créés étaient parfaits pour représenter ce que nous pensions être le meilleur pour le design. Enscape a été un outil absolument essentiel pour déterminer les décisions à prendre au cours de ce projet », témoigne Olivier Riauté, architecte-infographiste et fondateur de l’agence française KeurK Architecture.

Plus qu’un outil de conception – Enscape 3.0 est un outil de travail

Enscape est plus qu’un simple outil de conception. Le plug-in simplifie l’intégralité du flux de travail, dès la première esquisse. « Rendre le bâtiment mais aussi tout ce qui l’entoure et le compose, y compris l’ameublement, tangibles avant que l’ensemble ne devienne une réalité, c’est ce que nous rendons possible avec Enscape 3.0. Nos clients du monde entier sont particulièrement enthousiastes à l’égard de sa simplicité et de son intuitivité. Les architectes et les designers peuvent intégrer des visualisations architecturales dans leur processus de planification et ainsi optimiser le processus de conception », souligne Christian Lang, PDG d’Enscape.

Une interaction parfaite entre le modèle 3D, les fonctions, les données BIM et la simulation : voilà ce que permet Enscape. En mode BIM, les informations stockées à partir du modèle CAO, telles que les propriétés du produit, les dimensions ou les prix, sont également affichées dans la visualisation. Il est alors possible de répondre aux questions des clients directement, sans avoir à passer du modèle original à la représentation 3D.

Enscape peut aussi afficher des vues orthographiques en 2D, telles que des plans d’étage, des coupes et des élévations, directement à côté de l’illustration en 3D. Pour les clients et l’ensemble des équipes impliquées dans la construction, l’outil est souvent d’une grande aide pour expliciter l’intention de la conception. En mode Collaboration, toutes les parties-prenantes du projet peuvent positionner des annotations directement dans la visualisation et ainsi communiquer des demandes de changement. Les visualisations peuvent être exportées non seulement sous forme de vidéos mais aussi de photos, ce qui offre une valeur ajoutée considérable, même pour les présentations sur papier. En mode Blanc, le modèle est en outre affiché sous forme de modèle numérique en tons blancs.

Enscape propose également une large gamme d’objets photoréalistes, tels que des personnes, des meubles et des plantes, provenant de différentes régions géographiques, ce qui permet une représentation ultraréaliste dans le plan et dans la visualisation. Les objets personnalisés peuvent être stockés dans la bibliothèque de ressources, une caractéristique particulièrement intéressante pour les architectes d’intérieur.

Les nouvelles fonctionnalités d’Enscape 3.0 en un coup d’œil :

– Refonte de l’interface utilisateur : un fonctionnement intuitif – la nouvelle interface utilisateur guide les utilisateurs pas à pas ;

– Plus grande diversité de ressources : les éléments provenant de régions et de cultures spécifiques font désormais partie de la bibliothèque et sont constamment mis à jour ;

– Gestion des téléchargements : de meilleurs moyens de partager, gérer et organiser les téléchargements ;

– Rendu par lots pour Vectorworks : un gain de temps – permet désormais un rendu des groupes d’images en une seule fois ;

– Amélioration du rendu des surfaces réfléchissantes.

Le plug-in Enscape 3.0 est compatible avec les logiciels de CAO Autodesk Revit, Rhino, ArchiCAD, Vectorworks et SketchUp. Grâce à son prix abordable de licence et à sa facilité d’utilisation, Enscape convient aussi bien aux petits cabinets d’architectes qu’aux grands bureaux.

Vous pouvez consulter la vidéo de présentation et découvrir le nouveau site web ici.