Yamaha TMAX 20e anniversaire 2021 : l’hommage à une icône

L’hommage à une icône

Le monde des deux roues a changé à jamais lorsque Yamaha a lancé le TMAX original en 2001. En étant la toute première machine à offrir les performances d’une moto avec le confort et la commodité d’un scooter, ce modèle sportif dynamique a transformé la vie de centaines de milliers d’utilisateurs TMAX dans toute l’Europe.

En tant que scooter sportif le plus vendu en Europe chaque année depuis son lancement, le TMAX a connu une évolution incroyable et a acquis au fil du temps un statut de véritable icône parmi ses inconditionnels. Deux décennies après le lancement du tout premier TMAX, Yamaha a créé une édition spéciale qui célèbre le succès de l’un des designs les plus appréciés et les plus respectés de l’histoire de l’entreprise.

Doté d’une gamme d’équipements exclusifs et proposé dans un nouveau coloris unique, le TMAX 20e anniversaire célèbre le succès continu du scooter sportif le plus populaire au monde et offre aux fans de TMAX l’opportunité de posséder l’édition ultime de ce scooter Yamaha remarquable.



TMAX : rien que le MAX

Avant le TMAX, ceux qui cherchaient un moyen rapide, confortable et agréable de se rendre au travail avaient le choix entre un scooter de plus petite capacité ou une moto à vitesses. Ces deux options convenaient à de nombreux clients, mais aucune n’était la solution idéale pour de nombreux utilisateurs quotidiens et pilotes amateurs qui souhaitaient spécifiquement un modèle offrant la simplicité d’un scooter automatique « Twist and Go » associée à l’accélération enivrante et la stabilité à grande vitesse d’une moto sportive.

Conscients de l’écart existant sur le marché, les concepteurs de Yamaha décidèrent de construire le scooter le plus rapide du monde à la fin des années 1990. Rien n’a été exclu et, dans le pur esprit Yamaha, l’entreprise a ignoré les idées reçues et a créé un tout nouveau type de deux-roues hybride qui associe avec succès le moteur performant et la technologie de la suspension d’une moto aux fonctionnalités conviviales d’un scooter. Équipé d’un châssis « plancher bas » et doté d’un habillage aérodynamique, complétés d’une transmission automatique, d’une sellerie de luxe et d’un grand espace de rangement sous la selle, l’audacieux TMAX représentait un énorme pari pour Yamaha, mais c’était un pari qui allait changer à jamais les longs trajets quotidiens.

Le reste appartient à l’histoire, et en 2001, ce maxi-scooter innovant et passionnant hautes performances a été lancé sur le marché européen dynamique qui n’avait jamais vu un tel modèle auparavant. La combinaison inédite des performances d’une moto et du confort et de la commodité d’un scooter a rendu les trajets quotidiens longue et moyenne distance plus rapides, plus faciles et plus agréables que jamais.

Le scooter sportif le plus vendu depuis 20 ans

En fait, le TMAX original était tellement en avance sur son temps qu’il ne rentrait dans aucune catégorie. Yamaha a donc créé la classe des scooters sportifs qui est devenue depuis le segment le plus important du marché des scooters.

Le TMAX a conservé son immense popularité et a été le scooter sportif le plus vendu chaque année depuis son lancement il y a 20 ans. Avec près de 300 000 exemplaires vendus à ce jour en Europe, le TMAX est de loin le scooter sportif le plus réussi jamais produit, et est l’un des modèles les plus importants de la gamme Yamaha.

La chronologie du TMAX : l’évolution d’une icône

Tout au long de sa remarquable histoire, le TMAX a évolué en permanence pour répondre aux besoins et aux désirs de chaque nouvelle génération de clients. Équipé d’un moteur bicylindre de 500 cm3 capable d’atteindre 160 km/h, le TMAX 1 génération était le premier véritable scooter sportif. Avec son moteur compact monté rigidement dans le cadre en acier tubulaire, il offrait un nouveau niveau de stabilité à grande vitesse qui en faisait le véhicule idéal pour les clients qui avaient besoin d’un moyen de transport longue distance rapide, confortable et facile à utiliser.

Entre 2004 et 2007, les performances du TMAX 2 génération ont évolué à un niveau supérieur avec l’introduction d’un moteur à injection plus puissant, tandis que la maniabilité a été améliorée avec une nouvelle fourche et des doubles freins à disque avant avec ABS en option. Le modèle a été équipé d’un frein de stationnement et d’une roue arrière plus grande de 15 pouces.

En 2008, le TMAX 3 génération est sorti avec un tout nouveau carénage. Ses performances de maniabilité ont été repensées avec l’introduction d’un nouveau cadre léger en aluminium coulé sous pression. Le diamètre du tube de la fourche a été augmenté de 2 mm pour atteindre 43 mm, et le nouveau modèle a été équipé d’une nouvelle roue avant de 15 pouces.

Le TMAX 4 génération a été lancé en 2012. Il se caractérisait par un nouveau design de la carrosserie et un moteur plus puissant de 530 cm3 avec courroie de transmission et un nouveau bras oscillant en aluminium réduisait le poids non suspendu pour permettre un fonctionnement encore plus souple et plus réactif de la suspension arrière.

Le TMAX 5 génération est arrivé en 2015. Ses nouvelles caractéristiques les plus importantes ont été la fourche avant inversée de type moto et les étriers de frein à montage radial qui ont renforcé la position de ce scooter sportif emblématique comme le modèle aux spécifications les plus élevées de sa catégorie.

En 2017, le TMAX 6 génération a été lancé avec un nouveau look dynamique et des systèmes électroniques d’aide au pilotage qui offraient une plus grande maîtrise dans différentes conditions de conduite. Ses caractéristiques haut de gamme comprenaient le Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) et le système de contrôle de la traction (TCS). Le TMAX était également proposé dans la version SX avec des spécifications supérieures qui comportaient des modes de puissance commutables D-MODE, alors que la version DX était en plus équipée d’un régulateur de vitesse, d’un siège et de poignées chauffants et d’une bulle à réglage électrique.

L’année 2020 a vu le lancement du TMAX le plus dynamique et le plus puissant jamais vu. Sa nouvelle carrosserie plus agressive combinée à un moteur de 560 cm3 plus puissant a permis au TMAX d’atteindre de nouveaux sommets et de renforcer son statut de scooter le plus performant de tous les temps.

TMAX 20e anniversaire : le MAX au sommet

En hommage au succès exceptionnel du TMAX depuis plus de vingt ans, Yamaha lance le nouveau TMAX 20e anniversaire. Seuls 560 exemplaires numérotés seront fabriqués, ce qui en fait l’une des éditions spéciales les plus exclusives de Yamaha qui ne manquera pas de plaire aux clients de TMAX dans toute l’Europe.

Pièces en carbone forgé uniques

La carrosserie en carbone forgé est la caractéristique essentielle de ce nouveau scooter qui donne une « empreinte » unique à chaque exemplaire. Contrairement à la fibre de carbone traditionnelle qui possède un motif de tressage uniforme, chacun des composants en fibre de carbone forgé utilisés sur le TMAX 20e anniversaire a sa propre finition de surface, ce qui rend chacun des 560 exemplaires uniques.

Les caches en forme de « boomerang » ainsi que le garde-boue avant et la protection thermique du silencieux sont fabriqués avec ce carbone forgé robuste et léger qui donne au TMAX 20e anniversaire une allure encore plus dynamique et soignée. Les reflets jaunes sur les boomerangs et l’aile rappellent la couleur jaune vif du modèle original.

Poignées chauffantes et selle chauffante spécifique

Fabriquée à partir de matériaux haut de gamme, la selle chauffante exclusive arbore des surpiqûres jaunes qui correspondent aux accents des boomerangs et du garde-boue avant. Un logo 20e anniversaire donne un statut exclusif au scooter. Les poignées chauffantes sont également de série et leurs extrémités spéciales améliorent les spécifications de ce scooter sportif emblématique.

Badge numéroté

Chaque TMAX 20e anniversaire sera également équipé d’un badge numéroté qui confirme son exclusivité parmi l’un des 560 exemplaires seulement qui ont été fabriqués en hommage au scooter sportif le plus populaire et le plus emblématique du secteur. Associé à « l’empreinte » unique de la carrosserie en carbone forgé, le numéro de production donne à chaque modèle sa propre identité.

Coloris exclusif

Le TMAX le plus unique et le plus attrayant jamais fabriqué recevra un fini dans une couleur spéciale Tech Graphite qui souligne l’aspect dynamique de ce scooter très spécial et se marie parfaitement avec la carrosserie exclusive en carbone forgé. Des roues de couleur bronze contrastantes renforcent sa position de scooter haut de gamme

Caractéristiques principales du Yamaha TMAX 20e anniversaire

Carrosserie en carbone forgé unique

Selle et poignées chauffantes spéciales

Coloris exclusif

Puissant moteur de 560 cm3 conforme à la norme EURO5

Habillage dynamique et incisif

Bulle électrique

Régulateur de vitesse

Clignotants avant à LED intégrés

Le meilleur niveau d’équipement de série de sa catégorie

Cadre léger en aluminium

Système de contrôle de la traction et D-MODE

Grand coffre sous la selle

Contacteur électronique avec « Smart Key »

Tableau de bord TFT monochrome

Suspensions typées moto aux réglages optimisés

Système de verrouillage de la béquille centrale

Réservation en ligne

Le nouveau Yamaha TMAX 20e anniversaire sera disponible exclusivement via un système de commande rapide et facile à utiliser. Ce système sera lancé le 31 mars 2021 et les détails du processus seront bientôt annoncés. Restez connectés pour plus d’informations.