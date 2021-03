Akerva et 2Spark lancent 1 minute for cybersecurity, une solution de micro-learning pour sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de cybersécurité

Former les collaborateurs aux bonnes pratiques de cybersécurité, une mesure vitale pour les entreprises dans le contexte actuel

Cabinet de conseil en cybersécurité et management des risques, Akerva lance une offre de micro-formations pour sensibiliser aux bonnes pratiques de cybersécurité. Intégrés à la plateforme de micro-learning 2Spark, les parcours visent à impliquer et responsabiliser les collaborateurs face aux risques liés à la cybersécurité, au travers de contenus courts et percutants.

Au programme, 1 minute de formation par jour via 2 questions contextualisées et répétées pour engager les collaborateurs et ancrer les bonnes pratiques de cybersécurité sur la durée.

La sensibilisation des collaborateurs, un facteur clé de la cyber-protection des entreprises

En 2021, les enjeux liés à la sécurité informatique resteront plus que jamais l’une des priorités pour les entreprises, tant la recrudescence des cyber-menaces est importante. Aujourd’hui encore, près de 70% des incidents de cybersécurité sont dus à des erreurs humaines. Il est donc évident que la clé d’une stratégie de cybersécurité réussie passe par la sensibilisation et la formation de l’ensemble des équipes de l’entreprise sur le long terme.

C’est dans ce contexte que le cabinet de conseil en cybersécurité Akerva poursuit sa promesse, en complétant son catalogue de services par une offre de micro-formations dédiées à la sensibilisation aux bonnes pratiques de cybersécurité. Ses experts en cybersécurité ont rédigé des questions très contextualisées et ciblées sur 4 grandes thématiques : les enjeux de la cybersécurité, les principaux risques, les bonnes pratiques générales de cybersécurité et les règles en entreprise.

Les parcours visent à renforcer les compétences des collaborateurs en matière de cybersécurité, quelle que soit la taille de l’entreprise. Pour atteindre l’objectif, le cabinet de conseil Akerva s’est associé à l’éditeur de logiciel 2Spark. Ensemble, ils ont créé la solution 1 minute for cybersecurity.

1 minute for cybersecurity, une pédagogie unique associant gamification, sciences cognitives et IA

Ce nouveau format d’apprentissage, en rupture par rapport aux modalités traditionnelles, permet d’atteindre deux objectifs clés : l’engagement des collaborateurs sur le sujet critique de la cybersécurité et l’ancrage des connaissances pour changer les pratiques dans la durée.

Au programme de 1 minute for cybersecurity : des micro-formations d’1 minute par jour, via 2 questions contextualisées, qui s’appuient sur des événements réels du quotidien. L’accent est mis sur l’implication personnelle de chaque collaborateur dans la protection globale de l’entreprise. Les questions sont choisies et répétées par l’algorithme prédictif de 2Spark qui adapte le parcours pour chacun dans le but de favoriser son engagement et son apprentissage.

Des challenges collectifs et individuels sont organisés et un chatbot permet de prendre la mesure de l’appropriation des bonnes pratiques de cybersécurité auprès des collaborateurs.

Avec 1 minute for cybersecurity, les managers disposent de différents tableaux de bords et outils de reporting permettant de suivre l’évolution et les résultats des collaborateurs. Ils permettent d’identifier les lacunes et écarts de compétences afin de mettre en place les outils et actions nécessaires pour les combler.

Multi-device, la solution 1 minute for cybersecurity est disponible en 6 langues et sera présentée au cours d’un webinar, co-organisé par Akerva et 2Spark, le jeudi 18 mars prochain.

Pour s’inscrire au webinar : https://akerva.com/actualite/webinar-decouvrez-1-minute-for-cybersecurity-jeudi-18-mars-a-11h/

À propos d’Akerva

Acteur de référence, Akerva est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité et management des risques qui accompagne les grandes entreprises et les administrations dans leur stratégie de protection numérique.

Akerva assiste les DSI et les RSSI dans leur volonté d’allier innovation, avance concurrentielle et cybersécurité.

De la protection du système d’information à la protection des systèmes industriels et des objets connectés, Akerva se positionne comme le partenaire incontournable de l’entreprise de demain.

En intégrant les enjeux de la cybersécurité au centre de la stratégie des organisations, Akerva s’affirme comme l’un des leaders du marché de la cybersécurité.

Pour en savoir plus sur Akerva : https://akerva.com/

À propos de 2Spark

Rachetée par Syfadis, éditeur de logiciels présent depuis près de 20 ans dans le secteur de la formation et du développement des compétences, 2Spark est une plateforme de micro-learning innovante, associant gamification, sciences cognitives et intelligence artificielle.

2Spark est la seule application qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour engager les collaborateurs et ancrer les connaissances dans la durée grâce à un rituel d’une minute par jour, tous les jours. Au programme : des questions contextualisées, répétées au sein de parcours personnalisés, des challenges collectifs et individuels et un chatbot pour prendre le pouls de l’organisation. La technologie 2Spark s’appuie sur un puissant algorithme prédictif qui encapsule gamification et sciences cognitives pour engager les collaborateurs et ancrer les nouvelles connaissances dans le temps.

Pour en savoir plus sur 2Spark : https://www.2spark.com/