Réintégration officielle du Groupe Volkswagen au Pacte Mondial des Nations Unies

Le Pacte Mondial des Nations Unies a confirmé la réintégration du Groupe Volkswagen. Après une pause de cinq ans, le Groupe redevient ainsi membre de la plus grande initiative mondiale en faveur d’entreprises responsables. Cette décision résulte principalement du renouvellement intégral de la politique de conformité et d’intégrité du Groupe Volkswagen qui fait suite au bon déroulement de l’opération de surveillance menée par le Ministère de la Justice des États-Unis. L’ambitieux programme de protection du climat du Groupe a également été accueilli positivement. D’ici à 2025, le Groupe Volkswagen prévoit de réduire ses émissions de CO 2 de 30% par rapport à 2015 sur l’ensemble du cycle de vie de son portefeuille de véhicules particuliers et a l’intention de devenir climatiquement neutre d’ici à 2050. En 2016, Volkswagen a également nommé un Conseil du Développement Durable indépendant.



Fondé en 2000 sous la forme d’une initiative spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, le Pacte Mondial incite les entreprises du monde entier à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur Dix Principes dans les domaines des droits de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Toutes les entreprises participantes doivent publier un rapport annuel sur les activités qu’elles ont réalisées pour mettre en œuvre ces principes. Pour les investisseurs et les gestionnaires d’actifs du marché des capitaux, l’adhésion est un critère important de la volonté d’investir dans les actions et obligations du Groupe Volkswagen.

Le Groupe Volkswagen était membre du Pacte Mondial des Nations Unies depuis le 27 août 2002. Toutefois, dans le sillage de la question du diesel, l’entreprise a été encouragée à s’en retirer en novembre 2015. Dans les années qui ont suivi, le Groupe Volkswagen a continué à publier des rapports conformes aux exigences du Pacte Mondial en expliquant qu’il considérait sa réintégration comme une priorité. En novembre 2020, Herbert Diess, Président du Directoire du Groupe Volkswagen, a officiellement demandé la réintégration de l’entreprise.

Le Groupe Volkswagen est donc à nouveau membre officiel du Pacte Mondial des Nations Unies. L’entreprise travaille actuellement à l’élaboration d’un plan de réengagement auprès du Pacte Mondial et communiquera sur ses progrès sur la base de ce document.

Outre la surveillance et l’engagement en faveur d’un programme complet sur la protection du climat, le Groupe Volkswagen a pris une autre mesure particulièrement importante dans le sillage de la question du diesel en nommant, en 2016, un Conseil du Développement Durable indépendant composé d’experts de renom. Cet organe apporte un soutien critique et constructif à la transformation de l’entreprise en publiant des recommandations. Le porte-parole du Conseil du Développement Durable, Georg Kell, n’est autre que le Directeur Exécutif Fondateur et ancien PDG du Pacte Mondial des Nations Unies. « Le retrait de Volkswagen du Pacte Mondial a été une mesure drastique prise suite à la question du diesel », explique-t-il à propos de la réintégration du Groupe Volkswagen.

« Une entreprise qui se sentait pratiquement invincible a été publiquement exclue de cette communauté d’entreprises particulièrement respectée. Ce n’était pas seulement une question de prestige. C’était une question de fierté. Depuis, Volkswagen s’est efforcée de renouveler ses valeurs fondamentales. La stratégie d’électrification du Groupe l’a placé à l’avant-garde de la transformation du secteur de l’automobile. La réintégration au sein du Pacte Mondial des Nations Unies devrait donc avoir la même force symbolique que son exclusion il y a cinq ans. Elle montre que Volkswagen, même loin d’être infaillible, a tiré des enseignements de ses erreurs. Chaque employé de Volkswagen peut être fier du travail accompli ensemble. »

Hiltrud D. Werner, membre du Directoire, souhaite le renforcement du Système de Gestion de la Conformité Environnementale. « Parmi nos grands principes figure l’adhésion aux réglementations, aux lois et aux engagements volontaires, notamment en ce qui concerne l’environnement, explique-t-elle. Cette valeur fait maintenant partie intégrante de notre Système de Gestion de la Conformité Environnementale. Elle est au cœur de nos comportements quotidiens dans l’ensemble du Groupe. Avec elle, nous mettons l’accent sur l’ensemble du cycle de vie de nos produits et services, de la production au recyclage en passant par l’utilisation, et nous nous dotons d’objectifs, de responsabilités, de directives et de processus explicites… pour protéger notre communauté, nos clients, nos employés et, bien sûr, l’environnement. Avec notre déclaration de mission environnementale « goTOzero », nous avons franchi une étape importante dans notre transformation en une entreprise axée sur le développement durable à tous les niveaux dans le cadre de notre stratégie TOGETHER 2025+.