NISSAN ARIYA : l’AERODYNAMISME EN POINT D’ORGUE

S’appuyant sur une décennie d’expertise et d’innovation de Nissan dans le développement des véhicules électriques et des crossovers, le nouveau Nissan Ariya doit devenir le crossover le plus aérodynamique de la marque. L’objectif de son développement est un Cx prévu à 0,297.

Depuis les lignes de carrosserie jusqu’aux conduits d’écoulement de l’air stratégiquement disposés, l’aérodynamique du crossover 100% électrique Nissan Ariya devrait ainsi voir améliorer l’autonomie prévue, dans le cadre de son homologation prévue courant 2021.

« Après l’homologation officielle du Nissan Ariya, nous prévoyons une autonomie mixte WLTP supérieure au chiffre de 500 km indiqué lors de la première mondiale du crossover. Cela donnera aux conducteurs plus de liberté et de confiance pour aller encore plus loin avec une seule recharge » a déclaré Marco Fioravanti, Vice President Product Planning, Nissan Europe.

Chaque élément de la carrosserie du Nissan Ariya a été développé pour s’ajuster avec une infinie précision par les équipes de Nissan Technical Centre Europe. Le fond plat du crossover 100% électrique contribue à stabiliser le véhicule, tandis que le bouclier avant et les lignes de carrosserie épurées réduisent la traînée. Finement travaillé par des équipes de design au Japon et en Europe, le résultat est un design pur qui, par-delà ses formes uniques et futuristes, aident concrètement le véhicule à fendre l’air : le design est au service de l’efficience.

« Avec la transition vers la mobilité électrique, les recherches aérodynamiques deviennent de plus en plus importantes. L’aérodynamique des véhicules électriques influe directement sur l’efficacité avec laquelle le véhicule se déplace – moins de traînée et une meilleure stabilité permettent au client de parcourir de plus longues distances avant d’avoir à recharger » a déclaré Sarwar Ahmed, Aerodynamics and Aeroacoustics Engineer, Nissan Technical Centre Europe.

Le crossover 100% électrique Nissan Ariya incarne le meilleur de l’innovation Nissan en matière de mobilité électrique. Offrant aux clients un nouveau niveau d’autonomie, ce crossover coupé marque le début d’une nouvelle ère pour la marque comme pour ses véhicules électriques.

Helen Perry, Head of Electric Passenger Cars & Infrastructure, Nissan Europe, a déclaré : « Le Nissan Ariya est le résultat d’un développement mondial. Ensemble, nous avons travaillé pour apporter à notre nouveau crossover des détails aérodynamiques innovants. Combinés à ses performances, à ses technologies connectées et à son design révolutionnaire, répondront parfaitement aux attentes de nos clients. »

