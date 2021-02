Renforcement de l’offensive électrique Volkswagen : l’ID.4 en route vers les marchés mondiaux

L’offensive électrique de Volkswagen continue de s’accélérer : après les préventes de l’édition spéciale ID.4 1ST2, désormais terminées, celles des modèles de la gamme classique ID.4 démarrent en France. Les livraisons devraient commencer dès le mois de mars/avril.

Avec le lancement mondial de l’ID.4, Volkswagen affirme son ambition de devenir le leader mondial de la mobilité électrique. L’entreprise va investir plus de 11 milliards d’euros d’ici à 2023. Volkswagen prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques par an d’ici à 2025.

« L’ID.4 joue un rôle important. Avec ce modèle, Volkswagen élargit sa gamme et introduit un véhicule électrique sur le segment mondial qui affiche la plus forte croissance, celui des SUV compacts. La mise sur le marché de notre véhicule mondial constitue donc une étape stratégique essentielle pour la marque », explique Ralf Brandstätter, Président du Directoire de la marque Volkswagen. En 2020, l’entreprise a triplé ses livraisons de véhicules 100% électriques et est déjà leader du marché dans un certain nombre de pays grâce à la famille ID.

« Avec le lancement mondial de l’ID.4, nous attirerons encore plus de clients vers l’électro-mobilité tout en renforçant notre offensive électrique. Nous espérons livrer plus de 100 000 ID.4 rien que cette année, note Klaus Zellmer, membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Particuliers en charge des Ventes. Nous avons déjà reçu 17 000 commandes pour le véhicule. »

Parmi les livraisons prévues pour 2021, environ deux tiers iront à l’Europe, tandis que le troisième tiers sera réparti entre la Chine et les États-Unis. En Chine, l’ID.4 sera proposée aux clients en deux variantes, l’ID.4 CROZZ et l’ID.4 X.

Après l’ID.33, l’ID.4 est le deuxième modèle Volkswagen basé sur la nouvelle Plateforme Modulaire Électrique (MEB). Cette plateforme est spécifiquement adaptée aux exigences des véhicules électriques. L’ID.4 marque le début du lancement mondial de la plateforme MEB. « À l’avenir, le véhicule sera construit et vendu en Europe et en Chine puis, ultérieurement, aux États-Unis. Pour cela, nous développons peu à peu la plateforme MEB dans le monde tout en jetant les bases économiques du succès de notre famille ID. », note Ralf Brandstätter.

La production en série a déjà commencé à Zwickau (Allemagne), Anting et Foshan (tous deux en Chine) et démarrera à Chattanooga (USA) et à Emden (Allemagne) en 2022.

Un ID.4 pour chacun

Comme pour l’ID.3, tous les packs d’équipement les plus demandés sont proposés sur la large gamme des nouveaux modèles de l’ID.4 préconfigurés. En France, les prix débutent à 32 370 € TTC ou à partir de 249€/mois* (Bonus déduit), pour l’ID.4 Pure en finition City.

Deux tailles de batterie. La batterie est disponible en deux tailles. L’ID.4 Pure offre une capacité de batterie nette de 52 kWh et une autonomie maximale de 345 km (WLTP), tandis que l’ID.4 Pro et sa batterie de 77 kWh (net) permettent d’atteindre 520 km (WLTP) d’autonomie.

Trois niveaux de performance. Au départ, le véhicule électrique sera disponible avec trois niveaux de performance.

– 109kW (148ch) ou 125 kW (170 ch) sur la version Pure et sa batterie de 52kWh

– 150 kW (204 ch). sur la version Pro et sa batterie de 77kWh

Dans sa version la plus puissante, l’ID.4 atteint 100 km/h en 8,5 secondes et toutes les variantes offrent une vitesse de pointe réglementée de 160 km/h. Un modèle sportif équipé d’une transmission intégrale suivra dans le courant de l’année sous le nom de ID.4 GTX.

Nouveaux niveaux de projection. Tous les modèles ID.4 sont dotés de série du système de navigation Discover Pro et des services en ligne We Connect Start. Comme l’ID.3 Tech et Max, les modèles haut de gamme ID.4 Tech5 et ID.4 Max5 sont équipés: de l’affichage tête haute à réalité augmentée qui est projeté dans le champ de vision du conducteur et qui affiche les symboles sélectionnés de manière dynamique en les faisant fusionner avec la réalité. Par exemple, les flèches de navigation apparaissent dans le champ de vision du conducteur en donnant l’impression de se trouver à 10 mètres les unes des autres et en épousant la forme de la route. Les systèmes d’assistance IQ. Drive offrent également tout le confort nécessaire, quelle que soit la durée du trajet.

Volkswagen s’est engagée en 2015 en faveur de l’Accord de Paris sur le climat. L’entreprise a adopté une stratégie de décarbonisation, avec pour objectif de parvenir à un bilan carbone neutre au plus tard en 2050. Le lancement de l’ID.4 en France, après celui de l’ID.3, concrétise dès à présent l’engagement.

Produit neutre en carbone à l’usine de Zwickau, Volkswagen recommande également l’utilisation d’électricité provenant de sources renouvelables pour s’assurer que l’empreinte carbone de l’ID.4 reste faible pendant la phase d’utilisation.

*voir conditions sur Volkswagen.fr