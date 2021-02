Avec MiR Finance, Mobile Industrial Robots facilite l’automatisation des processus intralogistiques

Le programme est conçu pour offrir aux entreprises qui cherchent à automatiser leurs processus de transports internes un accès plus abordable aux robots mobiles autonomes (AMR)

Mobile Industrial Robots (MiR) étoffe « MiR Finance » – son programme de location de robots mobiles autonomes – avec un financement à taux 0%, permettant aux entreprises françaises d’accélérer l’automatisation de leur logistique interne. Le programme permet ainsi de financer l’acquisition d’un robot MiR avec une période de paiement différé de 3 mois et 33 paiements mensuels.

Le rapport World Robotics 2020, récemment publié par la Fédération Internationale de Robotique (IFR), conclut que les robots sont désormais un élément crucial dans la numérisation de la fabrication, et que l’impact de la pandémie sur les opérations commerciales et l’économie à moyen terme donne un coup de fouet à l’adoption de l’automatisation basée sur les robots. Alors que les entreprises recherchent des outils pour faire face aux conditions changeantes de leurs marchés respectifs, comme les fluctuations de la demande des consommateurs, la pénurie de travailleurs qualifiés ainsi que la nécessité de produire plus localement, l’automatisation est devenue un atout indéniable pour les usines françaises.

Cependant, même dans les usines hautement automatisées, le transport interne demeure souvent un processus manuel, long et fastidieux. L’intralogistique est une partie cruciale du « voyage » d’un produit jusqu’à l’utilisateur final. Entre le moment où les matières premières arrivent à l’usine et celui où le produit fini est prêt à être distribué, il peut parcourir plusieurs kilomètres dans le seul environnement interne de production et d’entreposage.

Les robots mobiles autonomes (AMR) sont la solution idéale pour automatiser ces processus intralogistiques. Ils évitent non seulement l’engorgement dans le flux de matériaux et de produits entre la zone de production et l’entrepôt, mais prémunissent également contre le risque d’un arrêt de production causé par toute interruption du transport interne.

Les robots MiR offrent la flexibilité nécessaire pour automatiser tout type de processus intralogistique afin d’en augmenter l’efficacité et la productivité, générant un retour sur investissement en moins d’un an dans la plupart des cas. Avec le nouveau programme de financement, les entreprises ont la possibilité de récupérer les coûts d’acquisition d’un robot MiR jusqu’à deux ans avant la fin du délai de paiement de 36 mois.

Fernando Fandiño, directeur des ventes pour l’Europe du Sud de MiR, souligne : « Nous nous sommes engagés à rendre nos robots mobiles aussi accessibles et abordables que possible pour les entreprises de toutes tailles et à minimiser l’impact économique de leur intégration. Ce nouveau programme de financement est une nouvelle étape vers cet objectif ».

Cette nouvelle option de financement est disponible pour tout robot MiR acheté entre le 1er janvier et le 31 mars 2021.