L’Albanie accueillera le BMW Motorrad GS Trophy International 2022

« Explorez l’inattendu » est la devise de la 8ème édition du BMW Motorrad GS Trophy International, qui aura lieu à la fin de l’été 2022.

Le 14 janvier à 15h30 (CET), BMW Motorrad a annoncé que la prochaine édition du BMW Motorrad GS Trophy International aura lieu en Albanie – et donc dans l’un des derniers paradis du tout-terrain encore largement inexploré en Europe.

Les nations participantes sont impatientes d’y vivre des moments passionnants mais doivent également se mettre au travail et organiser les épreuves de qualification afin de sélectionner leurs équipes pour cette compétition d’aventure unique. 22 équipes internationales et, pour la première fois, 6 équipes féminines internationales seront sélectionnées dans les mois à venir.

Les épreuves de qualification pour le GS Trophy International 2022 ont été confirmées dans les pays suivants :

Afrique du Sud

Allemagne

Amérique latine

Asie du Sud-Est

Brésil

Chine

Corée du Sud

États-Unis

France (plus d’informations à venir)

Inde

Japon

Mexique

Pays-Bas

Royaume-Uni

Russie

Une équipe peut d’ores et déjà se réjouir de participer au GS Trophy International 2022. En effet, l’équipe chinoise est qualifiée d’office car elle n’a pas pu défendre ses couleurs lors de l’édition précédente qui s’est déroulée en Nouvelle-Zélande en raison des restrictions COVID-19 en vigueur à l’époque.

BMW Motorrad GS Trophy International 2022 Europe du Sud-Est.

De longues journées de compétition étaient à l’ordre du jour de l’édition Océanie 2020 dans le décor fascinant et varié de la Nouvelle-Zélande. Comme l’explique le Dr Ralf Rodepeter, responsable de la marque et du produit BMW Motorrad, l’Albanie offrira aux pilotes qualifiés des environnements et des expériences de pilotage complètement différents : « Après la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Patagonie, le Canada, la Thaïlande, la Mongolie et plus récemment la Nouvelle-Zélande, BMW Motorrad était à nouveau à la recherche d’un endroit offrant le « terrain GS » parfait. Il faut beaucoup de kilomètres de pistes off-road autorisées, avec des profils de route exigeants et beaucoup d’inconnues. L’Albanie offre les conditions idéales.

Des paysages variés avec de hautes montagnes, des plateaux, des forêts profondes, des plages le long de la côte Adriatique, des lits de rivières fantastiques à traverser et des lacs de montagne constituent la toile de fond idéale pour ce que nous pensons être l’un des GS Trophy les plus passionnants jamais organisés ».

À propos de l’Albanie.

Ce petit pays des Balkans, avec sa population très hospitalière, est l’un des derniers joyaux pour le tout-terrain d’Europe.

L’Albanie a des frontières avec le Monténégro au nord-ouest, le Kosovo au nord, la Macédoine du Nord au nord-est, la Grèce au sud-est et au sud, la mer Ionienne au sud-ouest et la mer Adriatique à l’ouest.

Le pays est membre de l’OTAN depuis 2009 et candidat à l’UE depuis juin 2014.

L’Albanie s’ouvre lentement au tourisme. L’étroite bande côtière de la mer Adriatique attire notamment de nombreux visiteurs en été. Cependant, les deux tiers du pays sont couverts de montagnes et l’arrière-pays, en particulier, est peu peuplé.

La région côtière a un climat méditerranéen alors que l’arrière-pays un climat plus continental.

L’Albanie est un pays de contrastes, du Moyen Âge à l’époque moderne. Les routes et les pistes sont bordées de très nombreux châteaux et ruines. Les petites villes sont imprégnées d’une atmosphère mystérieuse et souvent, il ne faut pas voyager longtemps pour se sentir loin du monde moderne.

De nombreux travaux de construction sont en cours, mais la nature reprend ses droits sur les routes et les chemins aussi rapidement que naissent les nouvelles infrastructures. Seuls quelques grands axes routiers relient le nord au sud et l’est à l’ouest.

L’arrière-pays est sillonné de routes extrêmement étroites et sinueuses et de chemins de terre, ce qui exige une très bonne technique de pilotage. Vous aurez toujours une surprise au prochain virage sans savoir si la route va continuer ou simplement s’arrêter.

La capitale : Tirana

Nombre d’habitants : ~ 2,8 millions

Taille : 28 748 km².

Monnaie : LEK

La langue : Albanais

À propos du BMW Motorrad GS Trophy International.

Le GS Trophy International est un événement qui célèbre « l’esprit » des légendaires modèles GS. Il offre tout ce pour quoi une BMW GS a été conçue : Plaisir de conduite, aventure et défis. L’événement Europe du Sud-Est 2022 est la huitième édition de cette compétition. Les éditions précédentes se sont déroulées en Océanie en 2020 (Nouvelle-Zélande), en Asie Centrale en 2018 (Mongolie), en Asie du Sud-Est en 2016 (Thaïlande), en Amérique du Nord en 2014 (Canada), en Amérique du Sud en 2012 (Chili, Argentine), dans le sud du continent africain en 2010 (Afrique du Sud, Swaziland, Mozambique) et en Afrique du Nord en 2008 (Tunisie). Lors de la prochaine édition, 22 équipes sont en compétition avec 60 pilotes du monde entier. Les pilotes sont accompagnés par les « Marshals » du GS Trophy, des représentants des médias, des médecins, des sponsors ainsi qu’une équipe de photographes et de vidéastes.

Le GS Trophy International n’est pas une course mais une compétition par équipe dans laquelle un groupe international de passionnés de tout-terrain s’affrontent dans différentes spéciales. Toutes ces épreuves ne sont pas purement conçues comme des tests de pilotage. Il s’agit aussi d’une question de connaissances et de travail d’équipe. Comme les concurrents passent beaucoup de temps ensemble et dorment également en bivouac, cette épreuve d’aventure favorise également un sentiment d’unité. Il n’est pas rare que des amitiés se nouent ici, qui durent toute une vie. Ainsi, le GS Trophy relie les gens, les cultures et les motards du monde entier, comme le font les motos GS.

Si l’on se réfère aux éditions précédentes du GS Trophy, l’équipe la plus performante sera celle qui se prépare le mieux, qui a la meilleure cohésion et qui roule le plus habilement, tout en prenant beaucoup de plaisir et en profitant de la grande sensation de camaraderie internationale.

Ne ratez rien de l’aventure !

BMW Motorrad fournira dans de prochains communiqués de presse des détails sur les motos GS qui seront utilisées, les équipements qui aideront les participants à maîtriser l’événement et plus d’informations sur les pays participants et les équipes sélectionnées. BMW Motorrad proposera une expérience médiatique multicanal pendant l’événement, dont les détails seront publiés prochainement. Il s’agira notamment de posts sur les réseaux sociaux et de communiqués de presse réguliers ainsi que de résumés vidéo tournés et montés par des professionnels après chaque journée de compétition.

Pour l’instant, vous pouvez en savoir plus sur l’événement et les équipes sur le site web dédié gstrophy.com.

Juste après la fin du BMW Motorrad GS Trophy International Europe du Sud-Est 2022, BMW Motorrad proposera à nouveau les circuits « Follow the Trails« , où les clients pourront suivre les traces de la compétition sur des motos originales du GS Trophy.