GTT lance un service RTC connecté au cloud pour Cisco Webex sur son réseau IP mondial Tier 1

GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce le lancement d’un service RTC connecté au cloud pour Cisco Webex Calling. Ce service, appelé Cloud Connected PSTN, donne accès à la solution cloud Webex Calling grâce au SIP Trunking de GTT avec une connexion garantie de bout en bout sur le backbone IP mondial Tier 1 de GTT.

GTT offre aux entreprises un accès aux fonctionnalités d’appel et de collaboration de Cisco Webex depuis une plateforme mondiale unique intégrant différentes capacités de communication. L’ensemble de la gamme de services de communication d’entreprise de

GTT supporte les appels RTC, la terminaison SIP globale, les numéros SDA entrants et les services d’urgence. Grace à un modèle simple de tarif unique basé sur le nombre d’appels, la solution est à la fois abordable et facile à gérer.

“GTT fait partie des rares fournisseurs à même de proposer une solution de SIP Trunking mondiale de qualité professionnelle pour Cisco Webex Calling, car nous connectons plusieurs SBC (session border controllers) redondants dans le monde entier via notre propre backbone IP,” déclare Don MacNeil, COO de GTT. “Cela garantit de meilleures performances, de manière sûre, pour les entreprises qui passent d’équipements anciens à Cisco Webex Calling. C’est la solution idéale pour les organisations cherchant la simplicité d’un partenaire unique, de haute qualité, pour gérer leurs besoins de transport de voix au niveau mondial.”

“L’offre Voix de GTT, basée sur sa plateforme de SIP trunking mondiale, fournit aux entreprises une solution de téléphonie transparente et flexible, avec une couverture internationale, GTT étant un nouveau fournisseur de service RTC connecté au cloud pour Cisco Webex Calling,” déclare Diane Myers, Analyste en chef sur les sujets de collaboration d’entreprise chez Omdia.

Pour plus d’information, visitez : www.gtt.net/us-en/services/ccp-for-cisco-webex-calling.

A propos de GTT

GTT relie les collaborateurs des entreprises dans le monde entier et à toutes les applications hébergées dans le cloud. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce au leitmotiv des valeurs de GTT : simplicité, rapidité et agilité. GTT est propriétaire d’un réseau Internet mondial Tier 1 opéré par ses équipes, et fournit une suite complète de services de connectivité multicloud. Pour plus d’information sur GTT (NYSE :GTT), visitez gtt.net.