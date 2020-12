Projet de loi CCC : L214 dénonce la marche arrière du gouvernement sur les repas végétariens

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie, a présenté les mesures du titre « Se nourrir » du futur projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). La proposition d’introduire un choix végétarien quotidien dans l’ensemble de la restauration collective publique, proposée par la CCC, a été remplacée par une expérimentation volontaire.

La CCC préconisait de « passer à un choix végétarien quotidien dans les self-services à partir de 2022 et inciter la restauration collective à menu unique à développer des menus végétariens. » En lieu et place, le gouvernement a proposé « une expérimentation sur la base du volontariat à partir de septembre 2021 ».

Pourtant, manger végétarien est l’éco-geste le plus efficace – et de loin ! – pour lutter contre le changement climatique puisqu’il représente à lui seul 40 % de l’impact total atteignable par des gestes individuels (voir étude Carbone 4).

La végétalisation de notre alimentation est un axe central de la lutte contre le changement climatique. C’est aussi un moyen d’engager le changement de modèle agricole qui permettra de réduire la souffrance animale, les risques de zoonoses et d’autres impacts liés à l’élevage. La généralisation d’une option végétarienne quotidienne dans l’ensemble de la restauration collective est un premier pas indispensable qui doit être accompagné par l’État.

Pour Brigitte Gothière, cofondatrice de L214 : « Cette expérimentation sur la base du volontariat a un goût de déjà-vu : elle a déjà fait la preuve de son inefficacité concernant le contrôle vidéo en abattoir, aujourd’hui déployé par 3 abattoirs… sur 1 000. Par cette demi-mesure, Emmanuel Macron renie sa parole et ne se donne pas les moyens des ambitions qu’il affiche.

Le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie déclarait le 27 novembre dernier ne pas vouloir « dicter un menu à quiconque ». Empêcher l’accès à une option végétarienne est pourtant une façon d’imposer la viande au menu.

L’urgence éthique, climatique, sanitaire et sociale demande des mesures fortes. La Convention citoyenne pour le climat doit être écoutée et soutenue : la transition écologique ne pourra pas se faire sans végétaliser notre alimentation ! »