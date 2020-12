Zendium franchit une nouvelle étape dans son engagement pour le développement durable en supprimant les étuis en carton de ses dentifrices

Les consommateurs européens découvriront bientôt dans leurs supermarchés les dentifrices sans étui de la marque Zendium.

Dans le cadre du plan de développement durable de Zendium, l’étui en carton a été retiré des gammes de dentifrices[1], ce qui représente annuellement une économie mondiale de 6,2 millions d’étuis, soit l’équivalent d’environ 1500 arbres par an [2].

Pour réaliser ce projet, Zendium a repensé sa ligne de production et investi dans de nouveaux équipements pour la fabrication de ses emballages au sein de son usine de production en France. Jusqu’ici, les étuis en carton étaient essentiels pour assurer la durabilité des tubes de dentifrice pendant le transport et la mise en rayon. Les équipes Zendium ont trouvé une solution viable et applicable à grande échelle pour retirer les étuis des gammes de dentifrices. Les tubes seront désormais positionnés verticalement sur un socle en carton recyclable dans les rayons des supermarchés.

Pau Bartoli, directeur marketing Zendium, commente : « Les consommateurs se questionnent de plus en plus sur les produits qu’ils utilisent au quotidien, et sur leurs emballages inutiles. Nous sommes fiers d’avoir trouvé une façon de retirer de façon permanente l’étui carton de nos dentifrices dans la plupart des supermarchés en Europe. Nous espérons que cette démarche inspirera une nouvelle tendance dans l’industrie, pour favoriser la réduction du gaspillage et économiser des millions de tonnes d’étuis chaque année. »

Le retrait des étuis en carton a permis à la marque d’investir l’argent économisé dans l’utilisation d’emballages plus respectueux de l’environnement pour l’intégralité de son offre en grandes surfaces. Depuis début 2020, les tubes de dentifrice de la marque sont fabriqués à partir de 60 % de plastique dérivé de plantes, ce qui, combiné à la suppression de l’étui en carton, a comme conséquence positive de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre imputables aux emballages [3]. Le tube aussi peut être recyclé avec TerraCycle®*. Les brosses à dents et bains de bouche de la marque incluent également du plastique recyclé dans leur fabrication, à hauteur de 96 % pour les bouteilles de bain de bouche** et de 90 % pour le manche des brosses à dents.

Par ailleurs, Zendium est désormais accréditée par l’organisation pour les droits des animaux PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), signifiant que la marque ne teste pas sur les animaux, et ce dans le monde entier. Plus d’informations sur : https://www.zendium.fr/peta.html

D’autres initiatives pour le développement durable incluent une technologie dans les dentifrices permettant un rinçage plus rapide, utilisant moins d’eau, et l’utilisation exclusive d’un réseau d’électricité renouvelable à l’usine.

* Une fois vide, déposez votre tube dans un point de collecte publique TerraCycle® afin qu’il soit recyclé. Plus d’informations sur www.terracycle.com/fr-FR/

**À l’exclusion du bouchon

[1] Le retrait de l’étui carton ne s’applique ni aux multipacks Zendium, ni à un faible nombre de produits vendus en pharmacie où l’étui est nécessaire pour partager les informations relatives aux produits. Lorsqu’un étui est nécessaire, il est fabriqué à partir de papier recyclé.

2 Estimation basée sur les volumes annuels de dentifrices Zendium 75 ml produits après la suppression de l’étui carton par rapport à l’année précédente. Correspond à une économie annuelle de 6,2 millions d’étuis carton de 10 g, soit 62 tonnes de papier. Pour produire 1 tonne de papier vierge, 24 arbres sont nécessaires.

[3] Concerne les emballages primaires et secondaires par rapport aux précédents emballages. Pour en savoir plus sur l’approche d’Unilever envers les gaz à effet de serre, consulter : https://www.unilever.fr/sustainable-living/