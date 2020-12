Le Maroc et l’Inde font plus pour le climat que la Suisse

Dans le nouveau classement climatique par nations, notre pays se classe au 14e rang, sur un total de 61 Etats évalués. Des pays comme la Grande-Bretagne, mais aussi le Maroc et l’Inde, font plus d’efforts que nous pour protéger le climat.

Toutefois, pas un ne prend la crise climatique au sérieux et agit dans une mesure suffisante pour la combattre. Aucun Etat ne peut se targuer d’avoir à la fois de faibles émissions de gaz à effet de serre, de les réduire chaque année de manière efficace, de développer suffisamment les énergies renouvelables et de viser des objectifs cohérents avec un réchauffement de 1,5 degré à l’échelle mondiale.

Si la Suisse veut rester dans la course à la protection mondiale du climat, elle doit rapidement mettre en œuvre la nouvelle loi sur le CO2.

Citation de Patrick Hofstetter, spécialiste de la protection du climat au WWF:

«Pour la politique climatique suisse, la prochaine étape est évidente: il s’agit de mettre en œuvre la loi sur le CO2 le plus rapidement possible.»

«L’UE prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55%, voire même de 60% d’ici 2030. Si la Suisse n’applique pas sa nouvelle loi sur le CO2, elle sera la lanterne rouge du continent en la matière.»

En raison de la pandémie de coronavirus, la Conférence de l’ONU sur le climat n’a pas lieu cette année. Mais la crise climatique ne fait pas de pause et frappe la planète de plein fouet. Et alors que cette dernière continue de se réchauffer, les forêts du Brésil – poumons de la planète – sont en feu, tandis que les glaciers suisses fondent. Pourtant, autour du globe, aucune nation ne fait suffisamment d’efforts pour que cette progression menaçante ne cesse, comme le révèle le nouveau classement climatique par pays «Climate Change Performance Index». Ce dernier compare chaque année les mesures de protection climatique prises par 61 pays, responsables ensemble de plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

La Suisse ne s’acquitte pas non plus de ses obligations dans ce domaine, ce qui lui vaut d’occuper la 14e place du classement cette année. Elle était 16e en 2019, mais encore 9e il y a deux ans. Pays riche, la Suisse doit et peut relever ses ambitions en matière de protection climatique. Une étape importante en ce sens est la nouvelle loi sur le CO2. La taxe sur les billets d’avion et les nouvelles incitations à passer à des systèmes de chauffage utilisant des agents énergétiques renouvelables et à des voitures émettant moins de CO2 sont des mesures importantes pour lutter contre le réchauffement du climat. Ce n’est qu’en appliquant la loi sur le CO2 le plus rapidement possible que la Suisse pourra suivre la cadence internationale dans la lutte contre les changements climatiques.

Mieux classé que notre pays, le Danemark mise fortement sur l’énergie éolienne. Le Maroc et l’Inde font également mieux que nous et visent tous deux le développement de leur économie et de leur industrie sans charbon, gaz ni pétrole. La Suède obtient, et de loin, le résultat le plus brillant. Elle a prévu d’être climatiquement neutre d’ici 2045. Par ailleurs, ce pays développe des solutions prometteuses pour le secteur de l’acier, qui fait partie des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Le charbon, traditionnellement utilisé dans les fours des fonderies, doit être remplacé par des énergies renouvelables et de l’hydrogène. Les Etats-Unis occupent la dernière place du classement.