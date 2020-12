Le fonds international Clarion Partners Europe choisit l’EPA Sénart et Nexity pour investir en Île-de-France

Pour son dernier investissement en Île-de-France, Clarion Partners Europe a choisi l’EPA Sénart et le projet de Nexity. Le leader national du développement immobilier va réaliser une plateforme de 70 000 m2 destinée à l’un des fonds communs du gestionnaire de fonds d’investissement immobiliers paneuropéen. Cette transaction intervient dans le cadre d’une politique d’acquisitions volontariste de Clarion Partners Europe en France et en Europe.

Aude Debreil, Directrice générale de l’EPA Sénart et Frédéric Chabrol, Directeur général adjoint Nexity Immobilier d’Entreprise, ont ainsi signé pour un foncier de 16,5 hectares sur le Parc de l’A5-Sénart, situé dans l’agglomération de Grand Paris Sud, sur les communes de Réau et Moissy-Cramayel.

Un projet dont se félicite Alistair Calvert, Président directeur général de Clarion Partners Europe, concrétisé grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs de l’aménagement et du développement économique du territoire : l’EPA Sénart, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud, les communes de Réau et Moissy-Cramayel, mais aussi Choose Paris Region, l’agence de promotion et de l’attractivité internationale de la région Île-de-France, qui a proposé et présenté les disponibilités foncières et les atouts du Parc de l’A5-Sénart.

Un partenariat public-privé international porteur pour l’attractivité du territoire

« Nous sommes très fiers d’accueillir sur notre territoire un nouvel investisseur de dimension internationale », souligne Aude Debreil, Directrice générale de l’EPA Sénart. « Depuis de nombreuses années, l’EPA Sénart assume un positionnement différenciant en Île-de-France, nettement en faveur de l’accueil d’acteurs très innovants de l’écosystème de la supply chain et de l’Industrie du Futur. Ce parti-pris, partagé avec les élus de l’ensemble des communes de l’Opération d’Intérêt National et avec l’Agglomération, a encore une fois été décisif pour convaincre l’ensemble des acteurs de ce projet d’opter pour l’offre foncière de l’EPA Sénart », précise-t-elle.

« L’attractivité est une affaire collective qui nécessite une parfaite coordination et fédération des acteurs économiques autour d’une même vision et plan d’actions, en termes d’actions de promotion internationale des atouts de l’Île-de-France et de mise en place d’offre d’accompagnement sur-mesure auprès des investisseurs internationaux. C’est dans ce sens que Choose Paris Region, l’EPA Sénart et l’agglomération de Grand Paris Sud coopèrent étroitement pour allier leurs forces et accueillir en Île-de-France des projets d’entreprises internationales. C’est un atout décisif pour l’Île-de-France de disposer de territoires parfaitement connectés avec un positionnement clair et une différenciation évidente comme celui de l’EPA Sénart. Avec la crise sanitaire actuelle et face aux enjeux plus larges liés à la construction d’une région encore plus durable et résiliente, disposer d’un foncier tel que celui de l’EPA Sénart est très important pour le proposer à nos prospects internationaux et construire dans notre région des chaînes de valeurs industrielles autours des industries du futur les plus utiles pour notre région et respectueuses de l’environnement », Franck Margain, Président de Choose Paris Region.A l’entrée du Parc de l’A5-Sénart, la parcelle cédée à Nexity est idéalement située par rapport aux principaux axes autoroutiers, routiers et ferroviaires franciliens. Selon Frédéric Chabrol, Directeur général adjoint Nexity Immobilier d’Entreprise : « Le Parc de l’A5-Sénart constituait pour Nexity, par sa localisation, sa surface et la qualité de ses aménagements, un pôle référent du développement de l’activité logistique au sud de Paris. La qualité de nos échanges avec les équipes de l’EPA nous ont permis d’aboutir à la concrétisation de ce projet d’envergure. Notre attachement pour sa conception, avec l’Agence Franc Architectes, a porté sur l’usage pour permettre des activités multiples, sur l’architecture marquant l’entrée du parc et sur l’environnement avec notamment l’intégration d’une part d’énergie renouvelable. Nous avons pris en compte les attentes des élus des communes de Réau, Moissy-cramayel et de l’agglomération Grand Paris Sud, fortement attachés à la qualité de leur territoire. Dans cet esprit, nous avons également inscrit ce projet développé sur plus de 16ha de terrain, dans une démarche et labellisation Biodivercity. Nous sommes enfin heureux de cette première opération avec Clarion Partners Europe, acteur de l’activité logistique en France. »

Nexity va réaliser une plateforme logistique de 70 000 m2 : labellisé BREEAM niveau Very Good et BIODIVERCITY cet actif permettra à Clarion Partners Europe de proposer à l’utilisateur final du site un outil de préparation de commandes au fonctionnement et aux consommations énergétiques optimisées, au cœur d’un écosystème de nombreuses entreprises représentant à terme, environ 2 600 emplois «Nous croyons au potentiel de ce développement qui, nous en sommes persuadés, dispose de nombreux atouts pour connaître un succès auprès des utilisateurs, notamment à long terme», appuie Alistair Calvert, Président directeur général de Clarion Partners Europe.

L’opération, réalisée par Nexity, assisté par les Notaires du Trocadéro, pour le compte de Clarion Partners Europe, conseillé par Le Breton Notaires, a été accompagnée par BNPP RE.

Le Parc de l’A5-Sénart : une offre foncière très qualitative déjà privilégiée par les leaders français et internationaux de l’écosystème supply chain et e-commerce

Alliant une offre foncière de haute qualité immédiatement à proximité de l’autoroute A5, et un cadre paysager extrêmement soigné, le Parc de l’A5-Sénart illustre pleinement l’engagement de l’EPA Sénart pour un développement économique responsable et respectueux des paysages et des milieux naturels : la surface du parc, qui compte l’équivalent de 9 hectares de forêt en arbres de haute tige et baliveaux, est en effet à 40% occupée par des espaces verts aménagés, bordée par des bassins, des haies et des merlons arborés qui contribuent à une parfaite insertion paysagère. À la jonction des autoroutes A5a et A5b, Il offre aux entreprises des filières de la supply chain et de l’e-commerce des opportunités d’implantation très attractives grâce à une excellente desserte autoroutière, leur assurant la possibilité de concilier croissance de leurs activités et appropriation des nouveaux enjeux de transition énergétique du secteur du transport routier. Un ensemble d’atouts qui ont convaincu de nombreux leaders français et internationaux mobilisés pour le développement d’une « nouvelle offre logistique » décarbonée et durable, présents sur plus de 80% des emprises du parc : XPO, Sarenza, Logisteo AD Distribution, Geodis, Bergerat Monnoyeur, Scadif ou encore Leroy Merlin.

Pour placer ces acteurs en capacité d’anticiper les évolutions de la réglementation en matière de recours aux carburants fossiles, l’EPA Sénart vient de signer avec la SEM SIGEIF Mobilités en vue de la réalisation, à horizon 2022, de la station d’avitaillement en carburants propres la plus vertueuse d’Île-de-France, qui permettra aux entreprises locales de l’écosystème supply chain et e-commerce, et aux poids lourds en transit de s’approvisionner en gaz naturel comprimé (GNC), 100% Bio renouvelable produit localement et liquéfié (GNL). Un espace a également été prévu pour permettre à terme la création d’une station d’avitaillement en hydrogène, afin d’accompagner le développement de ce mode de mobilité en Île-de-France.