NOUVEAU NISSAN NOTE AU JAPON

Nissan dévoile aujourd’hui le nouveau Nissan NOTE, réservé au marché Japonais. Pour la première fois, il sera proposé exclusivement avec la motorisation électrique e-POWER. Cette motorisation se trouve au cœur de la stratégie d’électrification de la marque. Ce type de propulsion arrivera en Europe sur la prochaine génération du crossover Nissan QASHQAI.

Motorisation e-POWER, le cœur de l’électrification par Nissan

Nissan a dévoilé aujourd’hui la troisième génération de Nissan NOTE, véhicule citadin dédié au marché japonais. La génération précédente de Nissan NOTE a inauguré la motorisation électrique Nissan e-POWER, qui a rencontré un succès phénoménal au Japon, propulsant le véhicule à la première place des ventes, tous segments confondus.

Et cette nouvelle génération du best-seller japonais de Nissan va encore plus loin, puisque seule la motorisation e-POWER sera proposée. Cette motorisation est au cœur de la stratégie d’électrification dévoilée par Nissan dans son plan de transformation Nissan NEXT.

« En 2016, le précédent Note e-POWER a connu un succès fulgurant au Japon dès son lancement » indique Ashwani Gupta, Nissan’s chief operating officer. « Avec cette toute nouvelle génération, nous souhaitons rendre la motorisation Nissan e-POWER encore plus accessible. Essayer une motorisation e-POWER fait comprendre instantanément les raisons de son succès. Elle procure les accélérations linéaires, le plaisir de conduite et l’agrément absolu d’une motorisation 100% électrique, mais sans contrainte : cette motorisation électrique n’a pas besoin d’être rechargée. C’est toute la force de Nissan e-POWER. »

« Grâce à notre stratégie d’électrification, nous voulons à la fois promouvoir cette évolution de l’automobile, mais aussi développer toujours plus le véritable plaisir de conduite pour nos clients » a affirmé Ashwani Gupta.

Motorisation e-POWER améliorée : en détail

La motorisation e-POWER est constituée d’un moteur électrique, qui seul entraîne le véhicule. Mais pour ne pas avoir à le recharger sur le réseau électrique, le véhicule embarque un générateur thermique, qui produit l’électricité nécessaire. Agrément, accélérations linéaires et plaisir de conduite sans contrainte de recharge : cette motorisation a connu un succès immédiat lors de son lancement au Japon en 2018.

Le nouveau Nissan NOTE reçoit exclusivement une motorisation Nissan e-POWER. Celle-ci est toute nouvelle et reçoit de nombreuses améliorations par rapport à sa devancière.

Le nouveau NOTE e-POWER voit sa puissance augmenter de 6% et son couple moteur de 10%, tandis que les paramétrages rendent ses accélérations et reprises plus fluides qu’auparavant, le tout dans un silence accru. Les composants évoluent également, comme l’onduleur qui est par exemple 30% plus léger et 40% plus compact qu’auparavant. Le couple optimal du générateur thermique est obtenu à plus bas régime, permettant une conduite plus silencieuse lorsque le générateur fonctionne.

Enfin, le nouveau Nissan NOTE inaugurera une version à transmission intégrale, avec un moteur électrique par essieu.

Nouvelle plateforme, nouveau design

Le tout nouveau Nissan NOTE repose sur une plateforme totalement nouvelle. Son design incarne le nouveau langage stylistique de Nissan, dénommé Futurisme japonais intemporel. C’est ce qui permet au nouveau Nissan NOTE de se distinguer clairement des autres véhicules citadins commercialisés dans l’Archipel. Le motif de la calandre en V intègre des motifs rappelant l’artisanat japonais, tandis que ses lignes se poursuivent sur les flancs et jusqu’aux feux arrière, apportant une véritable continuité stylistique au Nissan NOTE. L’objectif du design était de développer un véhicule dynamique, aux lignes pures et modernes; et d’un dessin cohérent avec ses caractéristiques technologiques et son électrification.

A bord, l’électrification a permis de réduire considérablement l’emprise des éléments mécaniques dans l’habitacle. Résultat : un espace intérieur inédit voué au confort. L’espace est ainsi totalement dégagé grâce à une console centrale et à un sélecteur de vitesses réduits. Les sièges zéro-gravité et de larges accoudoirs permettent d’envisager sereinement les longs trajets malgré la compacité du véhicule.

A l’image du Nissan Ariya, premier crossover 100% électrique de Nissan, le tableau de bord du nouveau Nissan NOTE est constitué de deux grands écrans accolés, et regroupent toutes les informations et technologies du véhicule.

Avant d’équiper la future génération du crossover QASHQAI, la conduite assistée ProPILOT avec Navi-Link est inaugurée par le nouveau Nissan NOTE. Cette technologie aide à gérer la direction, les distances, le maintien dans la file et la vitesse, y compris dans les bouchons et jusqu’à l’arrêt lorsque le véhicule circule sur voie rapide. En outre, le système est désormais capable d’adapter la vitesse en fonction de circonstances externes supplémentaires : changement de limitation de vitesse par exemple. Le système est également capable de prendre en compte les données du système de navigation pour ajuster la vitesse à l’approche des courbes ou des rampes de sortie.

Environ 430 000 véhicules Nissan à motorisation e-POWER sont déjà en circulation, et ce n’est qu’un début. Après le NOTE en 2016, le grand monospace Serena a bénéficié de la motorisation e-POWER dès 2018 au Japon. Puis en 2020, le crossover urbain Kicks e-POWER a été commercialisé au Japon, en Thaïlande et en Indonésie. Enfin, le nouveau Nissan NOTE, exclusivement proposé en motorisation e-POWER et réservé au marché japonais, est dévoilé en cette fin d’année.

Nissan prévoit de lancer la motorisation e-POWER sur certains modèles en Chine et en Europe. Ce sera notamment le cas du best-seller européen de Nissan, le crossover QASHQAI de troisième génération, qui inaugurera de son côté la toute nouvelle plateforme CMF-C.

D’ici la fin de son exercice 2023, Nissan entend parvenir à un rythme de ventes annuelles d’un million de véhicules 100% électriques ou électrifiés. Et ce, tout particulièrement grâce à la motorisation e-POWER.