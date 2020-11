Nouvelles Yamaha TRACER 9 et TRACER 9 GT 2021

Plus de puissance, moins de poids et plus de polyvalence

Roads of Life

La « Roads of Life » regroupe les routières sportives de Yamaha, et unit tous les pilotes en quête de sensations. Explorer de nouvelles routes. Se créer d’autres souvenirs extraordinaires. Peu d’expériences permettent de ressentir les sensations de totale liberté vécues au guidon d’une moto. Et aucun autre véhicule ne permet de générer autant de plaisir et d’excitation.

Une routière sportive conçue par Yamaha offre une évasion instantanée et la possibilité d’éclaircir son esprit pour apprécier les merveilles qui nous entourent. Plus que jamais, nous avons besoin de nous évader et de créer un monde nouveau qui nous permet d’accomplir notre destin et de profiter pleinement de la vie.

Les routes de la vie s’offrent à votre découverte, de beaux moments et de nouveaux amis s’apprêtent à croiser votre chemin. Ce choix de routières sportives Yamaha à deux roues et trois roues a le pouvoir de changer votre vie en rendant les lieux lointains plus accessibles que jamais.

La première Tracer 900 : un équilibre parfait entre sportive et routière En 2015, la première Yamaha Tracer 900 est arrivée en Europe et a changé la façon dont de nombreux pilotes percevaient la catégorie des routières sportives. Offrant les performances d’une moto sportive et les capacités d’une routière sur longues distances, tout en se révélant parfaitement adaptée au trafic urbain, la Tracer 900 a suscité un engouement exceptionnel, attirant de nombreux nouveaux clients de tous âges et de tous horizons.

Dans sa déclinaison EU4 de deuxième génération lancée en 2018, la Tracer 900 s’est imposée comme la moto numéro un de la catégorie des routières sportives, le modèle étant trois fois plus vendu que sa plus proche rivale en 2019. Ainsi, la routière sportive est devenue l’un des modèles les plus importants de la gamme Yamaha.

Nouvelle TRACER 9 : polyvalence sportive ultime

Cinq ans après le lancement du premier modèle, Yamaha a créé de toutes nouvelles versions à la polyvalence ultime, réaffirmant la position de cette machine en tant que routière sportive préférée en Europe et attirant une nouvelle génération de pilotes dans cette catégorie.

Plus légère, plus puissante et extrêmement polyvalente, désormais équipées des technologies les plus sophistiquées jamais vues sur une routière sportive Yamaha, les toutes nouvelles TRACER 9 et TRACER 9 GT restent fidèles à la philosophie « Cœur de sportive, âme de routière » qui leur vaut d’être en tête de leur catégorie. Offrant des niveaux de performances époustouflants, ainsi que des capacités de routière améliorées et des spécifications plus élevées, ces nouvelles déclinaisons offrent une polyvalence sportive ultime.

Nouveau moteur CP3 de 890 cm³ EU5 : plus excitant, plus performant et plus polyvalent

La toute nouvelle TRACER 9 est équipée d’un moteur CP3 Crossplane entièrement repensé de 890 cm³, plus léger, plus puissant et plus abouti que le moteur d’origine qui avait radicalement changé, en son temps, l’image de la catégorie des routières sportives. Notre architecture CP3 jette les bases d’un tout nouveau moteur.

Répondant aux exigences de la norme EU5, ce trois cylindres offre une capacité de 890 cm³ accrue grâce à une augmentation de 3 mm du diamètre de l’alésage, une augmentation significative contribuant à une optimisation de 7 % du couple. L’une des caractéristiques principales de ce nouveau moteur est l’augmentation significative du couple qui atteint désormais 9,5 kg-m/93 Nm à 7 000 tr/min, soit 1 500 tr/min de moins que précédemment, offrant une accélération plus affirmée et une capacité de dépassement optimisée. En plus de cette augmentation importante du couple, ce moteur de 890 cm³ bénéficie d’une augmentation de puissance. Elle culmine désormais à 119 ch à 10 000 tr/min, soit 4 ch de plus que précédemment, pour faire de ce modèle l’une des motos les plus exaltantes et les plus polyvalentes de sa catégorie.



Bénéficiant d’un couple homogène, d’une fiabilité exceptionnelle et d’une polyvalence époustouflante, les pilotes ressentent un plaisir intense dans toutes les situations, en pilotant sur des routes sinueuses de montagne, sur des voies ouvertes et rapides ou dans les rues animées de la ville. Le moteur CP3 représente aujourd’hui l’une des motorisations les plus célèbres de l’histoire de Yamaha, longue de 65 ans. Plus performante, cette nouvelle version reste la digne héritière de la première version. Et malgré un accroissement de sa capacité, elle pèse 1 700 g de moins que la version précédente, ce qui contribue à l’agilité et à la polyvalence optimales du nouveau modèle.

Nouveau châssis CF Deltabox : maniabilité, sportivité et stabilité accrues

Plus léger, plus compact et plus maniable, le tout nouveau châssis Deltabox CF de la TRACER 9 a offre une polyvalence ultime et un confort optimal pour s’accorder à chaque instant à l’humeur du pilote.

Une autre amélioration importante de la version 2021 est le repositionnement du nouveau moteur CP3 de 890 cm³, qui est désormais monté dans un angle plus droit de 52,3°, à comparer aux 47,5º du modèle précédent. Ces modifications améliorent l’équilibre global de ce châssis, offrant un meilleur ressenti de l’avant, ainsi qu’une plus grande sensation de traction dans les virages.

Long bras oscillant haute rigidité : stabilité accrue, agilité sportive

Pour s’adapter à la rigidité accrue du nouveau cadre et à sa conception plus compacte, la TRACER 9 est équipée d’un bras oscillant en aluminium léger entièrement repensé. Contrairement au modèle précédent qui profitait de points de pivotement extérieurs, il pivote à l’intérieur de la structure du cadre. Bien que sa ligne s’apparente au design utilisé sur la MT-09 2021, le bras oscillant de la TRACER 9 est plus long de 60 mm, l’empattement s’élevant à 1 500 mm comme sur la précédente version de la Tracer 900.

Trois sacoches pour optimiser la capacité de rangement : flexibilité et polyvalence accrues

Pour optimiser sa polyvalence et ses capacités de routière, le nouveau modèle peut accueillir trois valises rigides, permettant à cette TRACER 9 de combiner sacoches latérales et top-case. Le système de suspension flottante utilisé pour les sacoches latérales permet d’améliorer la stabilité à grande vitesse et d’isoler les mouvements de bagages sur la moto, tandis qu’une barre de maintien enveloppant d’une seule pièce facilite le montage d’un top-case. Bénéficiant d’un poids moins important et d’une robustesse accrue, le tout nouveau châssis peut supporter une charge totale de 193 kg, sa capacité de chargement augmentant ainsi de 7 %.

Aides électroniques de dernière génération : IMU à 6 axes pour une maîtrise optimale

Développée à l’origine pour la R1 et désormais disponible dans la catégorie des routières sportives de Yamaha, l’IMU (Inertial Measurement Unit, unité de mesure inertielle) à 6 axes de Yamaha mesure en permanence l’accélération de la TRACER 9 dans les sens avant-arrière, haut-bas et gauche-droite ainsi que la vitesse angulaire dans les sens de tangage, de roulis et de lacet de la machine. Depuis son introduction sur la R1 en 2015, cette centrale inertielle à 6 axes a été retravaillée et l’unité qui équipe la nouvelle TRACER 9 est désormais 50 % plus petite et 40 % plus légère. Ce dispositif IMU de haute technologie envoie en permanence des données à l’unité de contrôle du moteur (ECU) qui calcule toutes les données en temps réel et gère efficacement le contrôle de la traction (TCS) de la TRACER, le contrôle de glisse (SCS), le contrôle de cabrage (LIFt) et le contrôle des freins (BC).

Système de contrôle de la traction (TCS)

Si une perte potentielle de traction du pneu arrière est détectée lors de l’accélération, les données de l’IMU informent l’ECU pour activer le TCS sensible à l’inclinaison et limiter momentanément la force d’entraînement jusqu’à l’élimination du patinage de la roue arrière. Ce système intelligent intervient selon trois niveaux à mesure qu’augmente l’angle d’inclinaison, ce qui confère au pilote de la TRACER 9 une confiance accrue lors de l’accélération sur les routes mouillées ou glissantes.

Système de contrôle de glisse (SCS)

Lorsque les données de l’IMU prévoient un glissement latéral du pneu arrière, l’ECU ajuste la puissance en conséquence jusqu’à ce qu’une stabilité totale soit assurée. Le SCS peut être réglé selon trois niveaux d’intervention et désactivé en cas de besoin.

Système de contrôle de cabrage (LIFt)

Le LIFt permet au pilote de bénéficier d’un meilleur contrôle du châssis lors d’une accélération agressive en réglant le taux de cabrage de la roue avant lorsqu’il est ressenti par l’IMU. Comme pour le SCS, le système LIFt dispose de trois niveaux d’intervention sélectionnables et peut également être désactivé par le pilote.

Trois paramètres de mode TCS/SCS/LIFt

Pour que l’ensemble du système soit facile à comprendre et à utiliser, trois paramètres de mode sont disponibles. En mode 1, le TCS, le SCS et le LIFt sont tous pré-réglés au niveau 1, ce qui représente le niveau d’intervention le plus bas conçu pour s’adapter à une conduite sportive et agressive. Lorsque le mode 2 est sélectionné, le TCS, le SCS et le LIFt sont tous pré-réglés au niveau 2, ce qui est une intervention modérée qui s’adapte à diverses conditions. Enfin, le mode 3 est l’option de réglage manuel qui permet au pilote de sélectionner n’importe quelle combinaison parmi les trois réglages TCS, trois réglages SCS et OFF, et trois réglages LIFt et OFF, soit 48 combinaisons différentes possibles.

Système de contrôle des freins (BC)

La TRACER 9 est également équipée d’un système de contrôle des freins (BC) à deux modes qui offre une stabilité accrue du châssis lors des situations de freinage d’urgence. Les données de l’IMU sont constamment analysées et, lorsque le pilote a appliqué une pression excessive sur le frein avant ou arrière, la pression est automatiquement modulée par le système BC. Deux modes cohabitent : le BC1 est le mode ABS-actif standard qui empêche le blocage des roues lors d’un freinage d’urgence en ligne droite et en position verticale. Le BC2, offre un niveau d’intervention encore plus élevé en contrôlant la puissance de freinage lorsque l’IMU détecte que le comportement du châssis pourrait ne pas être adéquat, en cas de freinage brusque à mi-virage par exemple.

Yamaha D-Mode : quatre modes de fonctionnement pour toutes les situations

Le Yamaha D-Mode offre au pilote de la TRACER 9 un total de quatre modes — un de plus que le modèle précédent — qui s’adaptent à toutes les situations de conduite engagée. Le mode 1 offre une réponse moteur plus précise et plus agressive, le mode 2 est le réglage le plus polyvalent, le mode 3 offre un comportement plus doux, idéal pour une conduite décontractée, et le nouveau mode 4 est idéal pour les trajets par temps humide.

Régulateur de vitesse : plus de plaisir pour les longs trajets

La TRACER 9 est désormais équipée en série d’un régulateur de vitesse semblable au système utilisé sur le modèle GT précédent, ce qui rend les longs trajets encore plus agréables et relaxants.

Le régulateur de vitesse peut être activé lorsque vous roulez à 50 km/h ou plus et que vous utilisez le 4e rapport ou plus. Une fois que la vitesse est sélectionnée, elle peut être réglée vers le haut ou le bas par incréments de 2 km/h d’une simple pression sur un bouton ou en le maintenant enfoncé de façon continue. Le système est immédiatement désactivé lorsqu’on utilise les freins, l’embrayage ou en activant la poignée des gaz lorsque celle-ci est fermée.

Nouveau système d’alimentation : autonomie augmentée à plus de 350 km avec des performances accrues

Un autre changement important pour 2021 est le nouveau système de distribution de carburant de la TRACER 9, doté d’injecteurs de carburant montés sur le côté de la soupape des gaz, alors qu’ils étaient précédemment montés directement sur la culasse. Conjugué à une nouvelle conception du moteur, le nouveau dispositif d’alimentation améliore l’efficacité de la combustion et contribue à une économie notable de 9 % de la consommation d’essence. Ces améliorations offrent à cette routière sportive une autonomie de plus de 350 km avec 18 litres de carburant, sans que l’on ait recours à un réservoir plus volumineux, synonyme de plus de poids.

Poignée de gaz APSG « Ride-by-Wire » : amélioration des sensations et de la fiabilité

Le système de contrôle électronique de l’ouverture des gaz (YCC-T) de la TRACER 9 bénéficie d’une technologie sophistiquée déjà employée sur la R1M, caractérisée par une nouvelle poignée de capteur de position de l’accélérateur (APSG), qui contribue à réduire le poids global de la moto et offre une sensation et une fiabilité améliorées.

Nouveau système d’admission et d’échappement à haut rendement : poids réduit, sensations accrues !

Les spécifications d’une moto peuvent vous renseigner sur son rendement, mais les chiffres seuls ne dressent pas un tableau complet. Le moteur CP3 est renommé pour son couple et la note remarquable que délivre son échappement. Et les designers Yamaha se sont efforcés de rendre l’expérience de pilotage de la TRACER 9 encore plus excitante et passionnante.

La TRACER 9 est équipée d’un nouveau système d’échappement à double sortie vers l’arrière. Associé à un collecteur d’échappement en acier inoxydable redessiné, l’échappement complet pèse 1 400 g de moins que précédemment, ce qui contribue à une meilleure répartition du poids et une maniabilité optimisée.

Transmission avec embrayage A&S amélioré : meilleure sensation de fluidité et de changement de vitesse

La TRACER 9 est équipée de rapports de transmission en 1re et 2e qui s’accordent avec la puissance du couple du nouveau moteur à bas régime, et la fourchette de passage de vitesses a été repensée pour des changements plus fluides. Des modifications ont également été apportées à l’embrayage A&S, notamment l’utilisation de nouveaux matériaux pour les plaques de friction et un angle de came révisé, qui optimise la traction et améliore le comportement du châssis durant les rétrogradages. Le pilotage est plus souple, plus facile et plus enthousiasmant.

Supports de moteur spécifiques au modèle : plus de stabilité lorsqu’elle est chargée

Tandis que la conception du cadre de la TRACER 9 est identique à celle de la nouvelle MT-09, les ingénieurs de Yamaha ont mis au point une série de composants spécifiques au modèle, qui contribuent à une excellente stabilité en ligne droite et une grande agilité dans les virages lorsqu’elle est chargée. Des supports de moteur spécifiques au modèle de la TRACER 9 ont été conçus selon le « Kanno Hyoka » : en d’autres termes, lors de la mise au point du modèle, l’évaluation des performances de la moto n’a reposé que sur les perceptions et les réactions du pilote d’essai. Étudiés spécifiquement pour la TRACER 9, les supports de fixation latéraux gauche et droit ainsi que le support supérieur garantissent que le moteur contribue à optimiser à la fois la rigidité et la maniabilité, même lorsque vous transportez un passager et trois sacoches rigides.

Design nouvelle génération : un habillage élancé, compact et minimaliste

Dotée d’un habillage entièrement repensé, la toute nouvelle TRACER 9 s’inspire du style des routières sportives les plus vendues d’Europe pour afficher une ligne encore plus sportive, dynamique et polyvalente. La conception et la forme du système à 3 sacoches ont été soigneusement étudiées, tandis que la ligne des valises latérales et du top-case a été conçue pour affirmer le caractère sportif et dynamique de la moto. La nouvelle TRACER 9 se caractérise par sa silhouette « Arrow ». Pare-brise, carénage et réservoir lui confèrent une ligne plus dynamique, tandis que ses nouveaux phares double optique à LED, ainsi que son éclairage intégral à LED et son tableau de bord TFT, renforcent le look et soulignent ses caractéristiques haut de gamme.

Éclairage intégral à LED : une excellente visibilité et un style plus dynamique

Les nouveaux phares « cachés » double optique à LED sont encastrés dans le carénage pour affirmer le look audacieux et distinctif de cette routière sportive et affirmer son caractère. Une unité de phares à LED projette le feu de croisement tandis que l’autre unité projette les phares. Elles sont conçues pour offrir un excellent éclairage avec une propagation équilibrée de la lumière, plus douce sur les côtés, qui la rend plus confortable pour les yeux du pilote. La nouvelle face avant est également dotée de deux feux de position à LED qui renforcent le style de la TRACER 9.

La conception des feux arrière à LED révèle l’essence même de la TRACER. Elle intègre des lentilles intérieures spécialement taillées qui affinent la ligne et crée un effet tridimensionnel qui souligne l’aspect ultra moderne de la moto. Cet éclairage à LED est complété par des clignotants à LED compacts et légers.

Double compteur TFT couleur de 3,5 pouces : informations claires et complètes

Le tout nouveau double compteur TFT multifonction de 3,5 pouces affiche les informations très clairement. Il est doté d’une interface pilote intuitive qui sépare les informations critiques (essentielles ?) des informations fonctionnelles. Les informations de fonctionnement d’importance sont présentées sur l’écran de gauche, notamment un compte-tours qui change de couleur à mesure que le régime augmente, ainsi qu’un compteur de vitesse numérique, une jauge de carburant, un indicateur de rapport engagé et un indicateur de mode TCS. L’écran de gauche peut être connecté au mode TCS, ce qui permet au pilote de sélectionner le mode d’intervention désiré des aides électroniques. De son côté, l’écran de droite est divisé en quatre sections distinctes, chacune affichant une série d’informations, telles que le compteur kilométrique, les totaliseurs 1 et 2, la température et bien plus encore.

Jantes SpinForged Yamaha ultra-légères : agilité et maniabilité accrues

Les jantes SpinForged à dix bâtons et les axes de grand diamètre montés sur la nouvelle TRACER 9 sont 700 g plus légers que les précédents. Cette réduction majeure du poids non suspendu contribue positivement à la maniabilité de la moto, à la légèreté de sa direction et à la réactivité de ses suspensions.

Réglages optimisés des suspensions : souples, stables et confortables

Offrant une grande capacité de réglage et permettant d’être rapidement configurée pour s’adapter aux conditions de pilotage et à la charge transportée, la nouvelle fourche avant de 41 mm de la TRACER 9 est plus courte de 30 mm par rapport à la conception précédente afin de s’adapter aux caractéristiques du nouveau cadre CF.

Doté d’un amortisseur arrière réglable, le système de suspension arrière est doté d’un nouvel assemblage qui a été repensé pour améliorer l’efficacité de l’espace et pour s’adapter au design repensé du cadre et du bras oscillant.

Position de pilotage affirmée : ajustable selon le pilote et la situation de conduite

La position de pilotage spacieuse de la TRACER 9 assure un confort optimal, et l’ergonomie peut être facilement ajustée pour s’adapter aux différentes morphologies et aux styles de conduite. La selle du pilote, nouvellement développée, est rabaissée de 15 mm par rapport à celle du modèle précédent. Elle est dotée d’un dispositif de réglage de hauteur à deux positions, ne nécessitant pas d’outil. L’ergonomie peut également être modifiée en réglant les repose-pieds de 15 mm vers le haut ou vers le bas, tandis que la position du guidon peut également être déplacée de 9 mm vers l’avant et de 4 mm vers le haut en inversant la direction des brides de guidon, ce qui donne un total de 8 positions de conduite différentes.

Pare-brise plus grand entièrement réglable : confort accru, réduction de la fatigue

Pour une protection accrue contre le vent et une réduction de la fatigue causée par les vibrations sur les longs trajets, la TRACER 9 est équipée d’un grand pare-brise pouvant être réglé sur un total de 50 mm, selon 10 incréments de 5 mm. Les protections de guidon compactes et légères protègent également contre le vent et les intempéries.

Maître-cylindre de frein avant radial de type R1 : plus de puissance avec un contrôle linéaire

La TRACER 9 profite de spécifications haut de gamme. Ce tout nouveau modèle 2021 est la toute première routière sportive Yamaha à être équipée d’un frein avant doté d’un maître-cylindre radial de type R1. Fabriqué par Nissin, ce système de freinage « supersport » est doté d’un piston qui se déplace parallèlement au débattement du levier de frein, ce qui donne une sensation de freinage plus linéaire et offre au pilote un niveau de contrôle supérieur.

Nouveaux pneus Battlax T32 : excellentes performances sur routes sèches et humides

Yamaha et Bridgestone ont mis au point conjointement les nouveaux pneus Battlax T32 Sport Touring spécialement conçus pour la TRACER 9. Les objectifs de développement étaient de créer un nouveau pneu qui pourrait offrir d’excellentes performances sur routes sèches et humides, ainsi qu’une excellente durabilité et de solides performances en ligne droite, des qualités qui s’accordent parfaitement avec le caractère polyvalent de cette nouvelle routière au comportement sportif. La combinaison d’un pneu avant 120/70ZR17 et d’un pneu arrière 180/55ZR17 offre une bonne rétroaction et des sensations plus précises, ce qui permet au pilote de la TRACER 9 de bénéficier d’une polyvalence sportive, quel que soit le temps.

TRACER 9

Nouvelles caractéristiques | Avantages pour le pilote



Nouveau moteur 890 cm³ plus puissant | La cylindrée accrue augmente considérablement la puissance et le couple à tous les régimes et offre des accélérations extraordinaires. Poids plus faible pour une meilleure maniabilité. Conforme à la norme EU5.

Tout nouveau cadre Deltabox en aluminium coulé sous pression | Construction coulée sous pression allégée et robuste pour une tenue de route optimale. Le long empattement garantit une grande stabilité dans les lignes droites à des vitesses soutenues et à pleine charge.

Une capacité de rangement supérieure avec 3 volumes | Équipée pour accueillir des valises latérales rigides et un top-case pour une polyvalence ultime. La capacité de chargement totale, comprenant le pilote et le passager, a été augmentée de 7 % pour atteindre 193 kg.

IMU à 6 axes et aides au pilotage sensibles à l’inclinaison |Une technologie de pointe qui offre le plus haut niveau de contrôle, dans toutes les conditions routières de route et sans pâtir des conditions météorologiques. Trois modes adaptés à chaque style de conduite.

Design et style de nouvelle génération | Design compact et moderne avec une excellente protection contre le vent et les éléments. La combinaison parfaite d’une sportive pour le style et d’une routière pour les fonctionnalités.

Éclairage intégral à LED | Feux de croisement et de route à LED intégrés et feux de position doubles à LED pour voir et être vu. Clignotants et feu stop/arrière à LED pour affirmer le style emblématique de la TRACER.

Écran TFT couleur de 3,5 pouces | Une conception intuitive permet au pilote de voir clairement les informations affichées et de ne pas être distrait de la route.

Jantes SpinForged légères | Les nouvelles jantes ultra-légères réduisent le poids non suspendu pour une maniabilité accrue et une suspension plus réactive.

Suspensions réglables | La fourche USD haut de gamme entièrement réglable de 41 mm et l’amortisseur arrière réglable permettent une configuration optimale du châssis pour s’adapter aux différents styles de pilotage et aux différentes charges.

Ergonomie personnalisable | La nouvelle selle pilote à deux positions permet d’ajuster la hauteur sur 15 mm sans outil. Les repose-pieds du pilote sont réglables sur 15 mm, tandis que la fixation de guidon peut être inversée pour offrir une position alternative adaptée à différents types de morphologie et de pilotage.

Maître-cylindre de frein avant radial | De type R1 pour un freinage d’une puissance parfaitement linéaire et dosable



Points forts techniques

• Nouveau moteur trois cylindres EU5 DOHC à quatre soupapes 890 cm³ à refroidissement liquide

• Un poids plus faible et une puissance accrue à tous les régimes

• Augmentation de 7 % du couple maximal à bas régime

• Augmentation de la puissance maximale de 4 ch

• Châssis Deltabox en aluminium coulé sous pression allégé et robuste

• Réduction totale du poids de 2 kg pour une agilité accrue

• Nouveau bras oscillant léger en aluminium

• Style de nouvelle génération pour un modèle routier et sportif

• Éclairage intégral à LED avec phares cachés et feu arrière avec signature TRACER

• Embrayage A&S sophistiqué

• Nouvel IMU à 6 axes léger et compact, pour la première fois sur une routière sportive Yamaha

• Aides au pilotage sensibles à l’inclinaison : TCS, SCS et LIFt avec trois modes d’intervention

• ABS et système de contrôle des freins (BC)

• Réglage moteur D-MODE proposant plusieurs modes

• Nouvelles jantes de 17 pouces à dix bâtons SpinForged ultra-légères

• Fourche KYB® inversée de 41 mm entièrement réglable

• Amortisseur arrière KYB® réglable et nouvelles liaisons

• Double instrumentation TFT couleur de 3,5 pouces avec commutateur au guidon

• Maître-cylindre avant radial, double disque avant de 298 mm



Coloris, disponibilité et prix de la TRACER 9

La nouvelle TRACER 9 sera disponible en deux nouveaux coloris. La Redline est une finition audacieuse et brillante qui vient compléter le caractère sportif de la moto, tandis que la finition Tech Kamo se caractérise par une teinte gris vert qui confère un look puissant reflétant les capacités de voyage de cette moto sur longues distances.

Les livraisons à destination des concessionnaires européens commenceront à partir de mars 2021.

Tarif : 10 999 € TTC

Nouvelle TRACER 9 GT : spécifications ultimes de série

La nouvelle TRACER 9 GT est le modèle aux caractéristiques les plus élevées de la gamme des routières sportives 2021 de Yamaha. Elle est équipée de technologies de pointe et d’équipements supplémentaires qui offrent une conduite encore plus luxueuse aux clients à la recherche de performances routières et sportives.

Sacoches latérales rigides : fonctionnalité et style

La TRACER 9 GT est équipée de sacoches rigides entièrement nouvelles montées en série. La moto est prête à se lancer sur les « Roads of Life » dès le premier jour. Chaque sacoche est capable de transporter un casque intégral. Elle est fixée à la boucle arrière en acier via un système de porte-bagages entièrement flottant qui absorbe tous les bruits et vibrations et offre une sensation de conduite naturelle. Les panneaux latéraux de couleur sont assortis à la finition de la moto pour affirmer encore davantage le look.

Suspension à commande électronique KYB : confort ultime et sensations précises

Yamaha et KYB ont mis au point conjointement le système de suspension semi-actif de la TRACER 9 GT, qui offre un confort de conduite optimal et des sensations plus précises. Officiellement connue sous le nom de KYB Actimatic Damper System (KADS), cette suspension génère une force d’amortissement beaucoup plus importante qu’une suspension conventionnelle. Elle est capable de répondre instantanément aux différentes conditions de conduite afin d’offrir des performances de conduite optimales.

L’utilisation de ce système de suspension semi-active a été rendue possible par le nouveau IMU de la moto, qui collabore avec l’ECU, ainsi que l’unité hydraulique (HU) et la commande de suspension (SCU), afin d’optimiser les réglages de suspension dans tous les situations de conduite : rapide ou lente, mouillée ou sèche, lisse ou bosselée, en solo ou à deux.

Ce dispositif peut apporter des ajustements extrêmement rapides aux réglages d’amortissement en gérant toutes les modifications nécessaires. En analysant et en calculant les données à 6 axes en permanence, l’IMU peut signaler à l’ECU la possibilité d’ajuster les réglages d’amortissement afin de maintenir la stabilité du châssis à toutes les vitesses. Le KADS complète ainsi les compétences du pilote pour offrir une expérience de conduite plus gratifiante et plus agréable. KADS peut être utilisé en deux modes : A-1 est le mode sportif conçu pour offrir des suspensions souples et réactives pour une conduite rapide sur les routes sèches. Il est également adapté pour répondre aux exigences des conditions de routes humides. Le mode A-2 est conçu pour sa part pour offrir une conduite plus souple et plus confortable sur des surfaces plus rugueuses ou irrégulières, ce qui en fait le choix idéal pour les trajets plus longs et plus exigeants.

Système de passage rapide des rapports (QSS) : changement de vitesse plus fluide et plus rapide

Pour un passage de vitesses sans embrayage, la TRACER 9 GT est équipée d’un nouveau système de passage rapide des rapports (QSS). Un capteur détecte le mouvement du sélecteur de vitesse, tandis que l’ECU réduit le couple d’entraînement pour permettre un changement de rapport souple et rapide, qu’il s’agisse de passer le rapport supérieur ou un rapport inférieur.

Éclairage LED dans les virages : visibilité accrue avec diminution de la fatigue du pilote

La TRACER 9 GT est équipée d’un système de feux de virage intelligent programmé pour éclairer la route lorsque l’IMU détecte que la machine est à plus de 7° d’inclinaison et que sa vitesse est d’au moins 5 km/h. Les calculs et la puissance de traitement de l’IMU permettent au système d’augmenter la luminosité de l’éclairage des phares à LED dans les virages au fur et à mesure de l’augmentation de l’angle, ce qui donne au pilote un champ de vision clair lors de la conduite de nuit. La TRACER 9 GT est la deuxième Yamaha à être équipée de feux de virage après la FJR1300AE et, contrairement au système de la FJR qui profitait de trois feux à LED de chaque côté du carénage, la TRACER 9 GT se compose d’un LED unique située au-dessus de chacun des deux feux de position.

Poignées chauffantes : confort de conduite en toute saison

Le vent peut refroidir les mains du pilote même lors d’une journée estivale. Les poignées chauffantes de la TRACER 9 GT peuvent être réglées avec précision, profitant d’une amplitude de 10 réglages à l’aide d’une molette de défilement, pour obtenir la température optimale. Les poignées de ce modèle, spécialement conçues, intègrent un caoutchouc plus fin qui permet une transmission efficace de la chaleur pour garder les mains au chaud, quel que soit le temps. Coloris et motifs dédiés : look et sensation haut de gamme En plus d’être disponible dans les mêmes coloris que le modèle standard, la TRACER 9 GT est également proposée dans une finition exclusive Yamaha Icon Performance inspirée de la Yamaha R1M, moto pionnière dans la plupart des technologies électroniques avancées que l’on retrouve sur cette routière sportive haut de gamme.

Disponibilité

Les livraisons à destination des concessionnaires européens commenceront à partir de mars 2021.

Tarif : 12 999 € TTC