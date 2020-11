Revisiter l’histoire et la culture françaises grâce à la nouvelle « Collection Patrimoines » des guides touristiques MICHELIN

Michelin édite quatre beaux livres de sa « Collection Patrimoines », préfacés par Lorànt Deutsch et dédiés à la valorisation des plus beaux sites étoilés par le Guide Vert.

Il s’agit de faire découvrir aux passionnés et au grand public les richesses parfois insoupçonnées du patrimoine national.

En mettant en avant les plus beaux sites étoilés par le Guide Vert, la « Collection Patrimoines » vise à soutenir le tourisme patrimonial et culturel en France.

Avec la « Collection Patrimoines », les guides touristiques Michelin éditent quatre ouvrages destinés à valoriser les plus beaux sites étoilés par le Guide Vert Michelin. A chaque livre, correspond un type de monument spécifique, tels que les châteaux, les sites industriels, les villages ou encore les églises et les abbayes remarquables. Mieux comprendre l’histoire de France, sa culture et sublimer la richesse de son patrimoine, telle est la vocation de cette collection de monographies.

Chaque livre comporte entre 150 et 200 sites étoilés au Guide Vert Michelin et 400 photographies. Présentés dans une maquette moderne et aérée, les monuments sont répertoriés et classés selon leur ancienneté, leur localisation, leur style et le nombre d’étoiles qu’ils détiennent. Tant par sa forme que par son contenu, la « Collection Patrimoines » a vocation à attiser la curiosité du lecteur et à assouvir son désir de découverte.

C’est à Lorànt Deutsch, passionné d’histoire et de patrimoine, que la préface de ces beaux livres a été confiée. Par sa collaboration, le comédien invite à « nous égayer sur les chemins du pays et nous donne rendez-vous avec l’histoire de France, manifeste sublime de notre identité commune ».

« Depuis 1926, le Guide Vert Michelin accompagne ses lecteurs grâce à ses étoiles qui distinguent les sites emblématiques de notre mémoire collective. Reflet de cet art de vivre à la française, ces lieux constituent une richesse touristique inestimable qu’il nous appartient de préserver et de valoriser » explique Philippe Orain, Directeur des Guides touristiques Michelin.