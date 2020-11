Nouvelle MT-09 SP : la Yamaha HyperNaked la plus radicale

Dark Side of Japan

Depuis 2013, l’esprit « Dark Side of Japan » inspire le développement des Yamaha MT, qui ont apporté un tout nouveau niveau d’excitation aux pilotes européens avides de sensations fortes. Conçus et construits par des motards et pour des motards, les MT proposent un nouveau type d’expérience.

Profitant d’un moteur au couple élevé, d’une maniabilité exceptionnelle et d’une allure épurée, chaque MT est conçue pour offrir un pilotage sportif et exaltant qui renforce la passion des motards pour les deux roues. Avec plus de 250 000 MT vendues en Europe depuis le premier modèle commercialisé il y a sept ans, la gamme Hyper Naked de Yamaha contribue à faire de la moto un choix de style de vie encore plus excitant, plus accessible et plus attrayant.

Nouvelle MT-09 SP : plus élégante, plus intelligente et plus exclusive

Avec son tout nouveau moteur et son châssis inédit, ainsi qu’un habillage novateur qui expose ses lignes brutales et musclées, la MT-09 2021 est l’Hyper Naked la plus pure et la plus excitante du moment. Dédiée aux pilotes qui exigent les performances les plus élevées, la MT-09 SP est une moto encore plus radicale, plus intelligente et plus exclusive, dotée d’une finition agressive inspirée du Supersport et d’une suspension haut de gamme.

Coloris et motifs SP dédiés

Le nouveau coloris exclusif de la MT-09 SP, inspiré de la R1M, intègre une peinture bleu/noir sur le réservoir et les conduits d’air, pour conférer une ligne encore plus agressive et exclusive à ce modèle Hyper Naked haut de gamme. Sa finition est optimisée par des graphismes inédits, tandis que le coloris de style Supersport renforce le caractère purement sportif de la moto et met en valeur les liens technologiques étroits avec la R1M, la moto de série la plus aboutie jamais construite par Yamaha.

Système de régulateur de vitesse

Outre les aides électroniques qui équipent la MT-09 de série, la MT-09 SP en version haut de gamme est également dotée d’un régulateur de vitesse qui améliore l’expérience de pilotage.

Pour profiter d’une conduite plus relaxante sur autoroute, les pilotes de SP peuvent choisir d’activer ce système de régulateur de vitesse à partir de 50 km/h, en 4e rapport et plus. Une fois l’allure réglée, elle peut être augmentée par incréments de 2 km/h par simple pression sur le bouton ou peut être accentuée de façon continue en appuyant sur le bouton. Le système est déconnecté lorsque les freins, l’embrayage ou l’accélérateur sont utilisés. En plus de faciliter le pilotage sur les longs trajets, cette fonctionnalité utile permet de respecter les limitations de vitesse sans avoir à constamment jeter un œil sur le compteur.

Suspension avant KYB® haut de gamme

Intégrant des tubes de 41 mm dotés d’un revêtement résistant DLC (Diamond Like Coating) qui rend la suspension plus douce et réactive, cette fourche avant KYB® est entièrement réglable en précharge, en détente et en compression, ce qui permet d’obtenir le meilleur réglage possible pour s’adapter aux différentes conditions de route. Cette fourche à la pointe de la technologie est également équipée de dispositifs de réglage de la compression qui s’accorde à la vitesse.

Amortisseur arrière Öhlins

La suspension arrière est confiée à un amortisseur Öhlins haut de gamme. Offrant un réglage intégral de l’amortissement en compression et en détente, et équipé d’un dispositif de réglage déporté de la précharge, cette suspension arrière apporte une précision de pilotage digne d’un modèle supersport.

Selle à double surpiqûre

La selle biplace exclusive de la MT-09 SP, arborant des coutures contrastées, apporte la sensation unique d’un confort haut de gamme. La forme de la selle et du réservoir, ainsi que l’ergonomie générale, ont été développées selon la philosophie « Kanno Hyoka ». En d’autres termes, lors de la mise au point du modèle, l’évaluation des performances de la moto n’a reposé que sur les perceptions et les réactions du pilote d’essai. Ce processus garantit que le produit offrira une expérience ultime de pilotage.

Bras oscillant en aluminium brossé anodisé

Le bras oscillant de la MT-09 SP profite d’une surface spéciale brossée et anodisée qui s’allie parfaitement au nouveau cadre Crystal Graphite. D’autres détails uniques, tels que le ressort jaune de l’amortisseur arrière Öhlins et le pignon d’entraînement noir, associés à la ligne du bras oscillant de la SP renforcent l’allure haut de gamme et sportive de cette Hyper Naked d’exception.

Composants de châssis spécifiques à la SP

Les caractéristiques spécifiques de la SP, telles qu’un guidon et des leviers anodisés noirs, ainsi que les réservoirs de liquide de frein avant et arrière fumés clairs et un pignon d’entraînement noir, confirment que la MT-09 SP est l’Hyper Naked la plus exclusive de la catégorie.

Caractéristiques techniques de la MT-09 SP

Caractéristiques spécifiques à la SP :

• Coloris inspirés de la YZF-R1M, dédiés à l’Icon Performance

• Système de régulateur de vitesse

• Suspension avant KYB® haut de gamme

• Amortisseur arrière Öhlins

• Selle à double surpiqûre

• Bras oscillant en aluminium brossé anodisé

• Leviers noirs anodisés, guidon et pignon d’entraînement noir

• Réservoirs de liquide de frein avant et arrière fumés clairs

Caractéristiques des MT-09 SP et MT-09 :

• Nouveau moteur 3 cylindres EU5 4 soupapes DOHC 889 cm3 à refroidissement liquide

• Plus de puissance à tous les régimes

• Augmentation de 7 % du couple maximal à bas régime

• Augmentation 4PS de la puissance maximale

• Nouveau châssis Deltabox en aluminium coulé sous pression allégé de 2,3 kg

• Poids tous pleins faits de 189 kg – réduction de 4 kg faisant de cette moto la plus légère de la catégorie des Naked de 900 cm3

• Empattement court pour une maniabilité optimisée

• Nouveau bras oscillant léger en aluminium

• Style MT de nouvelle génération à la beauté et à la pureté uniques

• Allure haut de gamme, avec finition Crystal Graphite du cadre

• Éclairage intégral à LED avec signature en Y à l’avant et à l’arrière

• Nouveau système Quick Shift avec fonctions de montée et de descente de rapport

• Embrayage A&S sophistiqué

• Nouvelle IMU 6 axes compacte et légère

• Aides au pilote sensibles à l’inclinaison : TCS, SCS et LIFt avec trois modes d’intervention

• ABS et système de contrôle du freinage (BC)

• Réglage moteur D-MODE proposant plusieurs modes

• Nouvelles jantes de 17 pouces à 10 bâtons SpinForged ultra-légères

• Large pneu arrière de 180/70-17 avec pneu avant de 120/70-17

• Instrumentation TFT couleur de 3,5 pouces avec commandes au guidon

• Maître-cylindre avant radial, double disque avant de 298 mm

Coloris, disponibilité et prix

La nouvelle MT-09 SP sera disponible dans un coloris exclusif Icon Performance.

Les livraisons à destination des concessionnaires européens commenceront en mars 2021.



Tarif : 10 999 € TTC

Accessoires d’origine Yamaha et vêtements MT

Yamaha propose une large gamme d’accessoires d’origine conçus pour la nouvelle MT-09 SP, qui permettent aux propriétaires de créer leurs propres machines. Cette gamme évolutive comprend des pièces qui améliorent les performances, la protection et le confort, ou qui subliment la ligne esthétique.

Application MyGarage

Avant d’acquérir cette MT-09 SP, chaque client peut créer sa moto virtuelle idéale à l’aide de l’application MyGarage de Yamaha, qui permet aux utilisateurs d’ajouter et de retirer des accessoires et de visualiser le résultat sous chaque angle. Une fois que les spécifications finales ont été déterminées, le projet créé peut être envoyé au concessionnaire Yamaha choisi par le client, qui installera alors les accessoires sur la nouvelle MT-09 SP.

La ligne MT Apparel de Yamaha comprend des vestes en textile et en cuir intégrant des protections certifiées CE, ainsi que des équipements de loisirs tels que des T-shirts, des lunettes de soleil, des casquettes et plus encore. De nouveaux produits sont régulièrement ajoutés à la gamme de vêtements. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.yamaha-motor.fr

MyRide

L’application MyRide de Yamaha offre au pilote de MT-09 SP la possibilité de tirer le meilleur parti de chaque trajet. Disponible pour les appareils iOS et Android, elle suit et stocke ces itinéraires et permet aux utilisateurs d’ajouter des photos à n’importe quel voyage, pour être éventuellement partagé sur les médias sociaux. Il est également possible de consulter toutes les statistiques de pilotage, y compris la distance totale, le dénivelé, la vitesse de pointe, la vitesse moyenne, l’accélération et l’angle d’inclinaison que l’on peut comparer avec celles d’autres pilotes.