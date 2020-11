CUPRA renforce sa stratégie numérique avec le lancement d’une plateforme virtuelle interactive

Pour soutenir le lancement de sa nouvelle gamme de véhicules, CUPRA a présenté aujourd’hui la stratégie digitale qu’elle mettra en œuvre dans tous ses domaines d’activité. Pour ce faire, la marque a créé une plateforme virtuelle baptisée « CUPRA e-Garage au Cap Formentor ».

Développée en collaboration avec le groupe Mediapro basé à Barcelone, et sa société de services d’innovation Visyon, la plateforme en ligne est un espace virtuel immersif dans lequel les utilisateurs peuvent créer leur propre avatar. Ces derniers leur permettent ainsi d’interagir avec les autres visiteurs en utilisant soit le tchat soit directement la voix.

Ce monde virtuel recrée l’univers des CUPRA Garage qui sont en train d’être créés dans le monde entier. Il est situe virtuellement sur l’île qui a inspiré la création du premier modèle exclusif de la marque, le Formentor. Les utilisateurs sont libres de découvrir les modèles de CUPRA, mais aussi d’explorer les collections lifestyle et toutes sortes de contenus de la marque. L’espace dispose également d’un auditorium pour accueillir des présentations en direct.

« CUPRA est une marque contemporaine née au 21ème siècle, et en tant que ‘digital native’, elle cherche à tirer parti de la technologie pour mettre ses clients et leurs émotions au centre de sa stratégie. Grâce à nos nouveaux véhicules, nous avons la possibilité de nous adresser à un public plus large et d’une manière différente. En ce sens, le CUPRA e-Garage au Cap Formentor marque le début de notre voyage pour créer de nouvelles expériences numériques. L’objectif est de faire de cette plateforme un point de rencontre pour la tribu CUPRA, et qu’à l’avenir elle soit ouverte à tous nos clients dans le monde entier » a annoncé Antonino Labate, le Directeur de la Stratégie, du Développement Commercial et des Opérations de CUPRA.

De nouvelles initiatives numériques

Lors de la conférence de presse interactive qui s’est tenue sur la plateforme virtuelle, les dirigeants de la marque ont présenté en avant-première certains des projets passionnants qui font partie de la stratégie digitale de CUPRA. Ignasi Prieto, Responsable du Marketing CUPRA, a déclaré que la marque travaille au développement d’une plateforme de diffusion de concerts live grâce à laquelle les amateurs de musique peuvent interagir avec leurs artistes préférés et profiter de contenus exclusifs. De plus, la coproduction d’une série TV axée sur les voitures hautes performances compte parmi les autres expériences numériques que CUPRA a préparées pour les prochains mois. Celle-ci sera diffusée sur une plateforme de vidéo à la demande.

Ignasi Prieto a également annoncé que les ambassadeurs de la marque, tels que Marc ter Stegen, Mattias Ekström et Fernando Belasteguín, seront les prochains à rejoindre le monde virtuel de CUPRA avec leurs propres avatars.

CUPRA Master Convention

Le 28 octobre dernier, le CUPRA e-Garage au Cap Formentor a accueilli la première édition de la CUPRA Master Convention. Plus de 600 CUPRA Masters de 35 pays différents se sont réunis virtuellement et ont suivi la formation nécessaire afin de devenir des vendeurs spécialisés pour la marque. Comme l’a expliqué Khaled Soussi, le Responsable du Développement du Réseau de Distributeurs et de l’Expérience Client CUPRA, la marque a utilisé la technologie et des jeux pour offrir une expérience d’apprentissage interactive, grâce à laquelle les CUPRA Masters ont eu l’occasion de s’informer sur la stratégie de la marque auprès des CUPRA Experts. Ils ont également pu tester leurs connaissances lors d’un concours, le tout sans quitter leur domicile.

Après l’ouverture du premier Garage CUPRA en Europe dans la ville d’Hambourg en Allemagne, la marque continue de créer un réseau de distribution exclusif, avec de nouveaux formats flexibles qui vont au-delà de la traditionnelle concession. CUPRA étend son réseau pour compter environ 520 CUPRA Specialists dans le monde entier d’ici la fin de l’année. La marque s’active également à renforcer les équipes de CUPRA Masters.