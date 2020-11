BMW Group présente l’édition 2020 de #NEXTGen qui sera 100% digitale et disponible sur le site www.bmw.com/NEXTGen.

BMW Group, engagé vers la mobilité de demain, a commencé à dévoiler ses innovations de manière nouvelle et inédite lors de l’événement #NEXTGen qui s’est déroulé en juin 2019. Cette année, l’édition #NEXTGen sera 100% digitale et offrira un regard unique sur l’avenir de la mobilité, ainsi qu’un aperçu plus révélateur que jamais des coulisses du constructeur automobile bavarois. Une série de six épisodes intitulée « Chasing iNEXT », qui retrace le développement de la BMW iNEXT en vue de sa première mondiale, occupera le devant de la scène. La série de documentaires sera disponible dans le monde entier dans plusieurs langues à partir de 16 heures le 10 novembre sur https://www.bmw.com/NEXTGen.

Cette année, #NEXTGen se vivra à travers un ensemble de vidéos qui donnent un aperçu des travaux de recherche et de développement menés par BMW Group, et détaillera également certaines des collaborations de grande envergure de l’entreprise. Outre la première mondiale du design de la BMW iNEXT, d’autres temps forts sont au programme, comme par exemple deux premières mondiale présentées par BMW Motorrad et MINI.

L’événement #NEXTGen 2020 se divise en plusieurs formats tous disponibles en ligne. Tout commence avec la série « Chasing iNEXT » qui a été réalisée dans le style d’une série de plateforme de streaming. Les six épisodes divertissants qui ont été produits par la société btf (bildundtonfabrik, basée à Cologne, notamment à l’origine de la série « How to sell drugs (fast) ») sont informatifs, ludiques, ironiques et – à plusieurs reprises – surprenants. L’équipe du film part sur les traces de la BMW iNEXT, dont le design final sera révélé pour la première fois à 14 heures le 11 novembre sur www.bmw.com/NEXTGen, dans les différents départements de BMW Group. La série montre l’entreprise, ses employés et la technologie derrière le nouveau vaisseau amiral de la marque sous un angle novateur. Cela inclut des aperçus inhabituels des rouages internes de BMW Group, ainsi que des moments inattendus avec des stars internationales. La bande originale de la série, par exemple, est signée par le compositeur de musiques de films et lauréat d’un Oscar, Hans Zimmer.

Le deuxième format en ligne comprend des immersions profondes avec un contenu plus détaillé. Ces clips très instructifs couvrant les domaines de la conception, de la collaboration virtuelle, de la connectivité, des systèmes de propulsion électrique, de l’intelligence artificielle et de la simulation de conduite offrent au spectateur des faits, des chiffres et des informations de fond plus détaillées, ainsi qu’un regard sans précédent sur les coulisses de BMW Group. Comment le constructeur bavarois développe-t-il la voiture du futur au sein de son réseau international, quelle est sa force motrice, quelles sont les technologies de la prochaine décennie ?

Outre le lever de rideaux sur le design de la BMW iNEXT le 11 novembre à 14h00, la liste des présentations de véhicules est complétée par les premières mondiales de BMW Motorrad le 11 novembre à 10h00 et de MINI le 17 novembre à 14h00.

En plus de tout cela, #NEXTGen 2020 souligne également les collaborations fructueuses de BMW Group dans divers domaines comme par exemple les alliances avec la célèbre marque new-yorkaise de streetwear Kith et certaines des meilleures équipes d’esports du monde ou la participation de l’entreprise au développement de la combinaison « Electrified Wingsuit » de BMW i, que l’Autrichien Peter Salzmann a utilisée pour réaliser le tout premier vol au monde d’un humain portant une combinaison à propulsion électrique.

Les échanges intersectoriels constituent un autre point central de l’événement. La conférence « Drivers for Change » examinera, entre autres, comment le leadership est le moteur de la transformation et du changement. Et dans le cadre de l’événement #NEXTGen Moving Tomorrow Pitch qui était ouvert aux étudiants, aux assistants de recherche et aux professeurs des meilleures universités et instituts de recherche du monde entier, les trois finalistes présenteront leurs visions de la mobilité durable et individuelle premium en 2040.