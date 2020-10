La pandémie de coronavirus empêche l’ID.R de se rendre à Goodwood

Volkswagen Motorsport est dans l’obligation d’annuler sa participation à la Goodwood SpeedWeek dans le sud de l’Angleterre (16 au 18 octobre 2020) pour ne pas compromettre la santé de ses employés. Cette décision a été prise dans le contexte d’une forte augmentation du taux de contamination au coronavirus ces derniers jours, non seulement en Angleterre mais dans toute l’Europe. Une équipe d’une trentaine d’employés de Volkswagen Motorsport devait participer au Festival de Sport Automobile.

« Nous regrettons profondément de ne pouvoir aller à Goodwood cette année, mais la santé de nos employés est d’une importance capitale, explique Sven Smeets, Directeur de Volkswagen Motorsport. Après de longues discussions en interne, nous sommes convaincus d’avoir pris la bonne décision dans les circonstances actuelles. Nous aurions adoré rivaliser avec nos concurrents sur le Goodwood Motor Circuit, mais ce n’est malheureusement pas possible pour nous à l’heure actuelle. Il ne semble pas approprié d’emmener une équipe si importante au Royaume-Uni alors que tous les pays européens sont en train d’intensifier les mesures destinées à éviter la propagation du coronavirus. Même si nous ne pouvons pas venir, nous souhaitons beaucoup de réussite aux organisateurs et aux nombreux participants de la SpeedWeek et nous espérons pouvoir reprendre le chemin de Goodwood en 2021 dans des circonstances différentes. Nous regarderons, tous ce week-end, la diffusion de l’événement en direct ! ».

L’ID.R et l’ID.31 devaient être présentes à la SpeedWeek

À l’origine, Volkswagen Motorsport devait concourir dans le shootout de la Goodwood SpeedWeek avec l’ID.R de 680 ch (500 kW). Le format est similaire à celui de la course de côte de Goodwood, organisée lors du Goodwood Festival of Speed, que Romain Dumas a remportée au volant de l’ID.R en 2018 et en 2019. L’année dernière, le Français a établi un nouveau record avec un temps de 39”90. Modèle emblématique de l’offensive d’électro-mobilité de Volkswagen, l’ID.R n’aurait pas été la seule représentante de la famille ID. à la Goodwood SpeedWeek. L’ID.3, premier modèle de série de la gamme de véhicules 100% électriques de Volkswagen, devait également se rendre à Goodwood où elle aurait été présentée à côté de l’ID.R.