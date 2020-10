Pollution de l’air à l’école Michel Servet : dépôt d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon

Une nouvelle étape est franchie dans la lutte contre la pollution de l’air à Lyon : Greenpeace France et un collectif de parents d’élèves de l’école Michel Servet déposent aujourd’hui une requête devant le tribunal administratif de Lyon pour inaction de la ville, de la métropole et de l’Etat. Ce dépôt fait suite à une première procédure engagée en mars dernier avec des courriers de réclamation préalable indemnitaire. La situation de l’école face à la pollution automobile restant problématique à ce jour, Greenpeace France et les parents d’élèves de Lyon enclenchent désormais la suite de la démarche juridique, menée avec le cabinet TTLA et son associé Maître Lafforgue.

« Cette procédure vise à contraindre les autorités à réellement prendre à bras le corps l’enjeu de la lutte contre la pollution de l’air à Lyon, dont l’école Michel Servet est un triste exemple, souligne Sarah Fayolle, chargée de campagne Transports chez Greenpeace France. A cause de la circulation au sein du tunnel de la Croix-Rousse, les taux de pollution y atteignent toujours des niveaux inquiétants. En septembre dernier, malgré la vague de chaleur, le risque de pollution de l’air a encore obligé l’école à fermer ses fenêtres. La frilosité des élus depuis des années à réduire le trafic routier génère une situation invivable et dangereuse pour la santé des enfants, et n’est pas compatible avec les engagements de la ville à baisser ses émissions de gaz à effet de serre ».

Responsabilité des nouveaux élus EELV

Les nouvelles équipes EELV de la ville et de la métropole de Lyon n’ont pas encore apporté de réponses satisfaisantes à la situation de l’école Michel Servet. « Les candidats EELV Gregory Doucet et Bruno Bernard ont fait de la lutte contre la pollution de l’air, notamment aux abords des écoles, l’une de leurs priorités de campagne, rappelle Renaud Pierre, parent d’élèves à Servet. Les nouveaux élus de la mairie et la métropole prendront-t-ils enfin leurs responsabilités afin d’apporter des réponses concrètes ou serons-nous contraints d’en passer par les tribunaux ? Cette dernière option serait une vraie déception au regard de l’engagement sur ce sujet pendant la campagne, mais face à l’urgence climatique et sanitaire, et sans décisions concrètes pour le moment, nous continuons la procédure et nous espérons que les nouveaux élus vont passer aux actes ».

Les parents d’élèves et le groupe local de Greenpeace Lyon seront mobilisés ce jeudi matin à 9h devant le tribunal administratif, jour du dépôt du recours. Une fois la requête déposée, ce sera désormais au tribunal de se saisir du dossier.