L’Opel Corsa Rally4 sur la ligne de départ

Avec la nouvelle Corsa Rally4, Opel ouvre un nouveau chapitre de sa grande histoire en sport automobile. La Corsa Rally4 est conçue pour les rallyes nationaux et internationaux et vient succéder à l’ADAM R2, avec laquelle Opel a remporté quatre titres consécutifs de champion d’Europe des rallyes juniors entre 2015 et 2018. Depuis son homologation pour la saison 2014, l’ADAM R2 a remporté plus de 220 victoires de classe, 530 podiums et 32 titres de championnats nationaux.

La Corsa Rally4 a été développée selon les critères d’homologation en Rally4, qui remplace la catégorie R2. Au lieu du quatre-cylindres atmosphérique tournant vite de l’ADAM R2, la Corsa Rally4 se dote d’un moteur essence turbo trois cylindres de 1,2 litre extrêmement efficace. Basé sur le moteur de série, le moteur de rallye avec ECU Magneti Marelli délivre la belle puissance de 208 ch avec un couple de 290 Nm. La puissance est transmise du moteur aux roues avant via un différentiel à glissement limité réglable à trois voies et une boîte de vitesses séquentielle à cinq rapports. La suspension de rallye avec ressorts Eibach et amortisseurs Öhlins est entièrement réglable.

Après des mois de travail, Opel Motorsport et PSA Motorsport ont effectué ces dernières semaines de nouveaux essais poussés avec la Corsa Rally4 dans le sud de la France. Pendant cinq jours, les équipes d’Opel et de PSA Motorsport ont parcouru plus de 1 000 kilomètres de routes et de pistes par tous les temps. Au volant, des pilotes d’essai aussi réputés que Yoann Bonato ou Marijan Griebel. Ils ont été très impressionnés par les performances de l’auto.

Pour Marijan Griebel, pilote d’essai d’Opel Motorsport, le bilan est largement positif. « La Corsa Rally4 est très facile à conduire et réagit bien aux changements de réglages. J’ai tout de suite eu confiance dans la voiture. Grâce à l’empattement plus long, la Corsa est plus stable dans les virages rapides que l’ADAM R2, tout en restant malgré tout très agile. Le moteur turbo est excellent et donne l’impression d’en avoir toujours sous le pied, surtout en côte. Grâce au couple plus élevé et à la plage de régime beaucoup plus large, le pilote doit moins changer de rapports qu’avec une voiture atmosphérique comparable. L’adhérence est également très bonne. Au total, la Corsa Rally4 est une voiture de rallye rapide et performante. Les essais ont été très profitables et j’ai pris beaucoup de plaisir. »

L’homologation de l’Opel Corsa Rally4 est prévue pour le 1er décembre 2020. La production des exemplaires clients commencera immédiatement après. Les carnets de commande seront alors ouverts. « Nos clients peuvent compter sur une voiture de rallye rapide et fiable, tout comme l’ADAM R2, » déclare Jörg Schrott, directeur d’Opel Motorsport. « La Corsa Rally4 a également été développée dans l’optique de coûts d’exploitation les plus bas possibles. Cela permet d’économiser sur les budgets et de garantir un rapport qualité-prix optimal. » Opel annoncera très bientôt le prix de l’Opel Corsa Rally4.

La Corsa Rally4 sera la deuxième marche de la politique de promotion de jeunes talents mise sur pied par Opel et l’ADAC. La sélection commence avec l’ADAC Opel e-Rally Cup. Ensuite, les talents les plus prometteurs pourront accéder à l’ADAC Opel Rally Junior Team au volant d’une Opel Corsa Rally4. Les pilotes auront alors le privilège de se frotter les uns aux autres dans le cadre d’un programme international qui leur permettra de franchir de nouvelles étapes dans le développement de leur carrière.