Casa 500 Paris Rive Gauche : un écrin pour l’iconique 500

Après avoir lancé avec succès ses premières Casa 500 en juillet dernier à Marseille, Lyon et au Chesnay en région parisienne, Fiat poursuit le déploiement de son programme de présentation en avant-première de Nouvelle 500, désormais 500% électrique. La marque italienne lance ainsi l’ouverture de cinq nouveaux sites situés à Lille, Toulouse, Bordeaux, Paris La Défense et Paris Rive Gauche (à découvrir en vidéo).

La Casa 500 installée au cœur de Paris au 16 Boulevard Raspail dispose ainsi d’une zone d’exposition sur deux niveaux qui intègre une scénographie mettant en exergue la genèse de Fiat 500 et son histoire iconique, et propose une rétrospective consacrée au design italien à travers différents objets cultes et mythiques. Clin d’œil au musée virtuel consacré à la 500 (disponible sur https://www.fiat.fr/casa-500-musee-virtuel) la Casa 500 Paris Rive Gauche permet de retracer le passé, le présent et l’avenir de 500. Un véritable voyage dynamique, des années 50 à nos jours, racontant une histoire qui appartient à chacun d’entre nous.

Par ailleurs, un espace dédié à la vente de merchandising et d’objets aux couleurs de Fiat occupe le niveau -1 : Le shop Made of Italy.

Nouvelle 500 est parfaitement mise en valeur dans ces Casa 500 inédites, véritables écrins modernes où les matériaux naturels ont été largement employés et où de nombreux outils interactifs immersifs de qualité ont été mis en place : vidéos de présentation et informations technologiques pédagogiques. Une force de vente dédiée et présente en permanence y a pour mission d’informer les clients potentiels et de prendre des commandes avant transmission au réseau de distributeurs Fiat.

Grâce à l’ouverture de Casa 500 Paris Rive Gauche et de quatre autres nouveaux lieux en France, les Casa 500 ne pourront qu’attirer plus encore l’attention du public, comme des médias, sur la nouvelle génération de la plus iconique des citadines, désormais 500% électrique !

Informations pratiques :

Lille : Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 9h30 à 20h00 au Centre Commercial Westfield Euralille Temps. Du 3 septembre au 31 octobre, Place centrale

: Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 9h30 à 20h00 au Centre Commercial Westfield Euralille Temps. Du 3 septembre au 31 octobre, Place centrale Paris La Défense (92) : Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h00 à 20h30 et le dimanche de 10h00 à 20h00 au Centre Commercial Westfield Quatre Temps. Du 4 septembre au 2 novembre, Place du Dôme

: Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h00 à 20h30 et le dimanche de 10h00 à 20h00 au Centre Commercial Westfield Quatre Temps. Du 4 septembre au 2 novembre, Place du Dôme Paris Rive Gauche : situé au 16 boulevard Raspail, Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h00 à 19h00. Du 4 septembre au 4 novembre

: situé au 16 boulevard Raspail, Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h00 à 19h00. Du 4 septembre au 4 novembre Toulouse : situé 20 Place du Capitole, Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h30 à 20h30 Du 14 septembre au 6 décembre

: situé 20 Place du Capitole, Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h30 à 20h30 Du 14 septembre au 6 décembre Bordeaux : situé Promenade Sainte Catherine, Casa 500 est accessible du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 et le dimanche de 11h00 à 19h00. Du 28 septembre au 9 décembre

Et toujours :