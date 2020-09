Bruno Dechandol nommé Directeur des Opérations de Confluences IT

Un manager terrain expérimenté pour développer l’activité de l’entreprise à Toulouse et Bordeaux

Confluences IT, Entreprise des Services du Numérique (ESN), annonce la nomination de Bruno Dechandol au poste de Directeur des Opérations. A ce titre, il aura pour principale mission le développement des activités de l’entreprise sur la région Toulousaine et Bordelaise, en collaboration avec Laurent Delaporte, Président de Confluences IT.

« Je suis ravi de l’arrivée de Bruno au sein de Confluences IT. Son expérience terrain et managériale ainsi que ses qualités personnelles contribueront au développement de nos activités sur le grand Sud-Ouest. » commente Laurent Delaporte.

En tant que Directeur des Opérations, Bruno Dechandol aura pour mission de piloter et développer l’ensemble des activités de services de Confluences IT sur la région bordelaise et toulousaine.

Le développement des centres de services IT existants et la création de nouveaux s’inscriront également dans ses priorités. Au sein de Confluences IT, Bruno Dechandol reporte directement à Laurent Delaporte.

« C’est avec un immense plaisir que je rejoins Confluences IT. Je remercie Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac pour leur confiance en cette période si particulière. Confluences IT est une belle entreprise avec un fort potentiel de développement. J’ai à cœur d’accomplir ce nouveau challenge et d’accompagner Confluences IT dans sa croissance à la fois sur Toulouse et Bordeaux. » précise Bruno Dechandol.

Diplômé d’une double formation Ingénieur des Arts et Métiers et Saint-Cyrien, Bruno Dechandol, 47 ans, a débuté sa carrière comme officier de carrière au sein de l’armée de terre où il fut Responsable de Site Informatique (DSI). Avant de rejoindre Confluences IT, Bruno Dechandol occupait la fonction de Directeur Général et co-fondateur d’une Entreprise de Services du Numérique (ESN) en Nouvelle-Aquitaine. Auparavant au sein d’Atos, il a notamment assuré les fonctions de Directeur des Opérations et Responsable de la Service Line d’Airbus et de Service Delivery Manager du contrat d’infogérance du Système d’Information comptable d’Orange. Bruno Dechandol a également occupé le poste de Responsable de Production du Système d’Information de la société Pages Jaunes au sein de Transiciel.

À propos de Confluences IT

Fondée en 2012, Confluences IT est une société de services en ingénierie informatique. Partenaire de confiance de grandes entreprises et administrations, Confluences IT les accompagne dans leurs projets de transformation numérique.

Confluences IT assiste ses clients sur des projets d’envergure afin de les conseiller et les guider sur des problématiques variées en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins et contraintes métiers.

Confluences IT a construit une démarche d’accompagnement, de conseil et d’expertise autour d’une offre globale composée de 4 pôles de compétences qui répondent aux enjeux de l’entreprise numérique de demain :

– L’administration et le pilotage des systèmes et réseaux ;

– Le développement IT ;

– La gestion du cycle de vie des produits (PLM – Product Lifecycle Management) ;

– La gestion de projets IT.

En savoir plus sur Confluences IT – https://confluences-it.com/