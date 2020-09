VIP Service – Un programme conçu pour les collaborateurs cultivant de nouvelles aspirations au lendemain du Covid-19

L’épanouissement des négociateurs est depuis toujours un enjeu majeur pour le réseau ERA immobilier.

Le ERA VIP Service, pour Votre Intérêt Professionnel, vise à répondre aux attentes des négociateurs, à travers des perspectives d’évolutions professionnelles choisies et personnalisées, et ainsi à l’agent immobilier franchisé de recruter plus largement, de fidéliser ses collaborateurs, et par là même, de développer ses parts de marché.

Un concept avantageux pour les franchisés et leurs collaborateurs

Comme dans de nombreux secteurs d’activité, les agents immobiliers ont été amenés à s’adapter aux circonstances, et à faire évoluer leur manière de recruter et de motiver leurs collaborateurs.

L’enjeu est de taille, il s’agit de pouvoir recruter des talents pour faire face à la concurrence des nouveaux acteurs du marché : réseaux de « mandataires », agents immobiliers « en chambre » ou autres « chasseurs » de biens immobiliers…

Il est également question de donner envie à des profils variés, de découvrir le métier de négociateur immobilier, de les fidéliser et de leur proposer une évolution de carrière plus attractive, une rémunération adaptée à leurs compétences, mais également la possibilité d’évoluer en assumant moins de contraintes administratives.

Ainsi, grâce à un programme complet de formations axées autour de plus de vingt modules, un négociateur peut gravir jusqu’à 8 échelons, de négociateur débutant jusqu’au poste de manager, en passant successivement par 5 niveaux : débutant, confirmé, expert, club excellence, club excellence premium, et par 3 niveaux de coaching et d’encadrement : coach, leader, manager.

« Nous souhaitons permettre aux collaborateurs des agences ERA d’évoluer professionnellement en leur donnant tous les outils pour s’épanouir, car il est normal qu’avec le temps les besoins évoluent et que l’on aspire à de nouvelles fonctions. Avant de proposer ce programme, nous étudions au cas par cas le profil du candidat pour nous assurer qu’il aura la capacité d’assumer de nouvelles fonctions. » indique François Gagnon, Président de ERA France et ERA Europe.

Le VIP Service permet, d’une part, de fidéliser les collaborateurs en leur garantissant une perspective d’évolution de carrière sans délimitation dans le temps, et d’autre part, a vocation à augmenter les parts de marché et le chiffre d’affaires des agences labellisées, et ainsi, leur permet de mieux faire face à la période d’incertitude actuelle.

ERA VIP convient ainsi aux franchisés cultivant l’ambition de faire évoluer leur agence, afin de s’adapter à cette situation inédite et aux nouvelles demandes des clients en dépassant le modèle standard, et de s’axer davantage sur le modèle anglo-saxon où certaines agences immobilières peuvent accueillir jusqu’à 300 collaborateurs.

L’effet d’accélérateur du Covid 19

La Covid-19 a eu, certes, un impact considérable sur l’activité des agences immobilières, mais également sur les besoins et les envies liés au parcours professionnel de chacun.

Comment continuer à travailler, à acquérir de la compétence et ne pas perdre pied pendant le confinement ?

Pendant cette période, toute l’équipe de formation et d’animation du réseau ERA France est restée active. Personne n’a été mis en chômage partiel… Bien au contraire !

6 500 sessions individuelles de formation gratuite à distance (webinar) ont été dispensées, plus de 110 nouveaux documents et fiches pratiques métier de support ont été créés, et 40 nouveaux supports média enregistrés.

Désormais, la totalité des formations ERA Immobilier est accessible en distanciel.

Cette stratégie a porté ses fruits puisque 320 nouvelles personnes ont démarré une carrière dans l’immobilier avec le réseau ERA depuis le 11 mai dernier.

Fort de 50 années d’expérience sur le plan international, le réseau ERA a su adapter le modèle américain afin de créer un modèle français unique, reposant sur l’évolution de carrière et de rémunération.

Retrouvez ERA Immobilier au Salon de la Franchise

Hall 2.2 – Stand E31

Du dimanche 4 au mercredi 7 octobre

Paris Expo Porte de Versailles