Motorisations super sobres : le nouvel Opel Mokka concilie plaisir et modernité

Dans la foulée du nouvel Opel Mokka-e, le constructeur automobile allemand annonce l’arrivée du nouveau Mokka avec des moteurs thermiques très évolués. Efficient et plus compact que jamais, le nouveau Mokka est le mariage réussi entre plaisir et modernité : un véhicule à l’aise aussi bien en ville que sur autoroutes.

« Le nouvel Opel Mokka matérialise tout ce que la marque veut être aujourd’hui et à l’avenir, » déclare Michael Lohscheller, CEO d’Opel. « Véritable bonheur à conduire, sobre et vraiment novateur, le Mokka incarne à la perfection les valeurs de la marque Opel – enthousiasmant, proche de vous, allemand. Nos clients sont libres de choisir entre un Mokka à propulsion électrique ou équipé de l’un de nos nouveaux moteurs super sobres ».

Malgré un empattement légèrement plus long (+2,0 mm), le nouveau Mokka est 12,5 cm plus court que la génération précédente, tout en offrant à ses cinq passagers un volume de coffre similaire allant jusqu’à 350 litres. Sa longueur totale de seulement 4,15 mètres le rend très facile à manœuvrer et à garer dans les zones urbaines et suburbaines.

La silhouette du nouveau Mokka surprend avec ses proportions atypiques. Particulièrement soigné jusque dans les moindres détails, il affiche une grande force de caractère définie par des porte-à-faux courts et une large empreinte au sol. Le nouveau venu se distingue également en étant le premier modèle à arborer le futur visage de la marque et la nouvelle génération de planche de bord entièrement numérique : Opel Vizor à l’avant, et Opel Pure Panel dans l’habitacle. Le tableau de bord s’étire sur la largeur et intègre deux larges écrans ; celui qui se trouve devant le conducteur mesure jusqu’à 12 pouces. Toutefois, pour garder une utilisation intuitive et permettre au conducteur de rester concentré sur la route, les designers d’Opel ont conservé les boutons de commande des fonctions essentielles, évitant ainsi une errance hasardeuse dans les menus.

Avec la finition GS Line, Opel propose pour la première fois une version plus sportive du Mokka. Cette nouvelle finition permet au Mokka de se distinguer : elle comprend de série des montants de porte spécifiques traités en rouge, un Vizor en noir brillant, des éléments de garniture extérieure et des badges noirs au lieu de chromés, un tissu original sur les sièges avant, un habillage rouge de la planche de bord, des roues en alliage léger en finition noire, un toit bicolore et un ciel de toit noir.

L’innovation technologique pour tous : le nouveau Mokka perpétue la tradition Opel

Le nouveau Mokka perpétue la tradition Opel : proposer les technologies innovantes des classes supérieures à un large éventail d’acheteurs. Il s’agit notamment de systèmes avancés tels que l’ACC (Advanced Cruise Control, le régulateur de vitesse intelligent), le système de positionnement actif dans la voie (Active Lane Positioning). Le système d’éclairage offre lui aussi des technologies de haut niveau avec l’éclairage matriciel IntelliLux LED® adaptatif et donc anti-éblouissement. Composé de 14 éléments, il est unique dans la catégorie. Toutes les versions du Mokka sont équipées en série de feux LED à l’avant et à l’arrière, d’un frein de stationnement électrique ainsi que d’un système de reconnaissance des panneaux de signalisation. Une caméra de recul panoramique à 180 degrés est également disponible, tout comme l’aide au parking automatique.

Le nouveau Mokka est basé sur une nouvelle déclinaison de la plate-forme multi-énergie CMP (Common Modular Platform) du groupe, particulièrement efficiente. Ce système modulaire léger et efficient offre une flexibilité maximale dans le développement des véhicules et permet l’utilisation d’un groupe motopropulseur purement électrique à batterie, ou bien de moteurs thermiques. Le client a le choix.

L’équipe d’ingénieurs de Rüsselsheim a beaucoup travaillé d’une part sur l’abaissement du poids, ce qui permis de gagner jusqu’à 120 kg par rapport à la génération précédente. D’autre part, la rigidité de la carrosserie a été améliorée : elle gagne jusqu’à 30% de rigidité en torsion dans le cas de la version électrique, grâce à la structure de batterie intégrée en position basse. Les avantages sont évidents : le nouveau Mokka consomme beaucoup moins d’énergie, tout en étant beaucoup plus réactif, agile et agréable à conduire.

Nouveaux moteurs : un équilibre idéal entre sobriété et performances

Les moteurs à essence et diesel, à la fois vifs et économiques, offrent des puissances allant de 74 kW (100 ch) à 96 kW (130 ch). Quelle que soit sa motorisation, le Mokka affiche une consommation modérée et de bonnes performances (consommations NEDC1 : mixtes 3,8-4,8 l/100 km, 100-110 g/km de CO 2 ).

Dès le moteur 1.2 Turbo d’entrée de gamme de 74 kW (100 ch) combiné à une boîte manuelle à six vitesses, le plaisir est au rendez-vous (consommations NEDC1 : mixtes 4,6 l/100 km ; 104 g/km de CO 2 )

) Le 1.2 Turbo de 96 kW (130 ch) offre des performances supérieures (comme le moteur de base, il s’agit d’un trois-cylindres à injection directe, lauréat du prix international du moteur de l’année 2015-2018). En dépit de sa bonne puissance, ce moteur tout aluminium affiche une consommation modérée avec les boîtes de vitesses manuelles à six rapports ou automatiques à huit rapports (consommations NEDC1 : mixtes 4,5-4,8 l/100 km, 103-111 g/km de CO 2 ).

Large plage de couple pour les moteurs à essence : une grande souplesse

Sobriété élevée et grande nervosité caractérisent les nouveaux moteurs à essence. Les frottements internes et les pertes par friction ont été réduits au minimum. De son côté, le turbocompresseur offre une réponse instantanée, ce qui permet de profiter d’un couple important à bas régime. Le couple maximal du 1.2 de 74 kW (100 ch) atteint 205 Nm ; sur le bloc le plus puissant, celui de 96 kW (130 ch), il monte même à 230 Nm. La majorité du couple maximal est disponible sur une large plage, ce qui rend les deux moteurs très remarquables pour la qualité de leurs relances. Au moins 95% du couple maximal est développé entre 1.500 et 3.750 tr/mn : cette particularité, associée au faible poids du véhicule, permet au nouveau Mokka de faire preuve de beaucoup de souplesse.

Les performances routières sont en rapport direct avec le rendement élevé des moteurs. Le nouveau Mokka avec motorisation de 96 kW (130 ch) accouplée à une boite manuelle atteint une vitesse maximale de 202 km/h2, avec un 0 à 100 km/h accompli en 9,2 secondes. Le 1.2 Turbo de 74 kW (100 ch) fait également bonne figure. Avec une vitesse maximale de 182 km/h, il passe de zéro à 100 km/h en environ onze secondes.

Le moteur d’entrée de gamme de 74 kW (100 ch) est équipé de série d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Avec le 1.2 de 100 kW (130 ch), il est possible de choisir entre une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte automatique à huit vitesses. Les lois de passages adaptatives et le système Quickshift sont des must techniques sur le segment de marché du Mokka. Les conducteurs peuvent passer eux-mêmes les vitesses grâce aux palettes au volant montées en série.

Haute technologie et haute sobriété : le 1.5 diesel

Les deux moteurs à essence sont complétés par un moteur diesel de 1,5 litre accouplé à une boîte manuelle six vitesses offrant 81 kW (110 ch) avec un couple de 250 Nm (consommations NEDC1 : mixtes 3,8 l/100 km, 100 g/km de CO 2 ).

Pour un retraitement optimal des gaz d’échappement, le système de réduction des émissions – composé d’un catalyseur passif à oxydation/piège à NOx, d’une injection d’AdBlue, d’un système de réduction catalytique SRC et d’un filtre à particules (FAP) – est regroupé pour ne former qu’une seule unité compacte, montée au plus près possible du moteur. Le piège à NOx agit comme un catalyseur de démarrage à froid, en réduisant les émissions de NOx aux températures inférieures à l’amorçage du SRC.

Tous ceux qui recherchent une mobilité électrique peuvent bien sûr opter pour l’Opel Mokka-e. Grâce à la plateforme modulaire commune (CMP), divers groupes propulseurs peuvent être adaptés à une plateforme unique.

Motorisations Mokka 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.2 Turbo 1.5 Diesel Power (kW/ch) à tr/mn 74/100 à 5000 96/130 à 5500 96/130 à 5500 81/110 à 3500 Torque (Nm à tr/mn) 205 à 1750 230 à 1750 230 à 1750 250 à 1750 Emissions Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Transmissions BM6 BM6 BVA8 BM6 Chiffres de consommations NEDC préliminaires (l/100 km)1 UrbainesExtra-urbainesMixtes- CO 2 g/km 5,54,04,6 l/100 km104 g/km 5,34,04.5 l/100 km103 g/km 5,94,24,8 l/100 km111 g/km 4,43,43,8 l/100 km100 g/km

En avance sur le segment : éclairage et aides à la conduite sophistiquée

Le nouveau Mokka arrive en apportant sur le segment B des innovations qui, jusqu’à récemment, n’étaient disponibles que dans la catégorie des voitures de luxe. L’alerte anticollision frontale avec freinage d’urgence automatique et détection des piétons fonctionne aux vitesses supérieures à 5,0 km/h. Quand le Mokka se rapproche trop vite d’un véhicule ou d’un piéton, le système émet un signal d’avertissement et affiche un message dans le centre d’information conducteur. Si la collision est imminente, le système de freinage est préparé et, si nécessaire, le freinage d’urgence est déclenché pour minimiser les effets d’une collision potentielle. En dessous de 30 km/h, le système peut arrêter complètement le véhicule. Si la vitesse dépasse 30 km/h, la vitesse est réduite et le conducteur doit freiner fortement.

Le régulateur de vitesse adaptatif maintient une distance de sécurité déterminée entre le nouveau Mokka et le véhicule qui précède, grâce à des capteurs radar et à des caméras. Il fonctionne entre 30 et 180 km/h. La vitesse du véhicule augmente ou diminue pour suivre le véhicule précédent, sans jamais toutefois dépasser la vitesse de consigne. Avec la transmission automatique, le système offre une fonction supplémentaire de stop and go. Il est ainsi capable de freiner la voiture jusqu’à l’arrêt et suivre le véhicule qui précède dans les embouteillages.

Opel est à l’avant-garde dans le domaine de l’éclairage. Toutes les versions du Mokka sont équipées de feux à LED de dernière génération, allant des feux de jour portant la signature Opel aux antibrouillards avant. Bel atout sur ce segment de marché : l’éclairage matriciel adaptatif IntelliLux LED® disposant de 14 éléments. Comme pour l’Opel Insignia, l’Opel Astra et la nouvelle Opel Corsa, le système d’éclairage permet de rouler en permanence en feux de route. Afin de ne pas éblouir les autres conducteur, les différents éléments LED peuvent s’éteindre ou baisser d’intensité en quelques millisecondes pour « découper » les véhicules venant en sens inverse ou les véhicules circulant devant le faisceau lumineux. Personne n’est ébloui et pourtant les passagers du Mokka bénéficient d’un éclairage digne d’un stade. À l’arrière, le choix d’avoir toujours des feux à technologie LED a permis aux designers d’opter pour des feux très fins et étirés, ce qui renforce la sensation de précision et de qualité.

L’excellence du travail sur les systèmes d’assise est une qualité reconnue à Opel. Différents sièges ergonomiques réglables sur six axes sont proposés. Ils peuvent être habillés d’un Alcantara pour donner un côté sport, ou en cuir intégral pour aspect plus classique, ce qui est très inhabituel pour un véhicule du segment B. Le summum est le siège en cuir chauffant avec surface perforée et fonction massage pour le conducteur.

Le conducteur et le passager avant peuvent placer leurs smartphones sur le plateau prévu dans la console centrale. Les téléphones compatibles se rechargent ici par induction (sans fil). Un tapis en caoutchouc empêche les appareils de glisser. La nouvelle gamme de systèmes d’infodivertissement assure une connectivité parfaite pour informer ou divertir le conducteur et les passagers du Mokka. Les appareils Multimedia Radio et Multimedia Navi disposent d’un écran tactile couleur de 7 pouces, tandis que le haut de gamme Multimedia Navi Pro reçoit un écran tactile couleur haute résolution de 10 pouces. Les moniteurs font partie intégrante du nouveau Pure Panel d’Opel et sont idéalement positionnés par rapport au conducteur.

Compatibles Apple CarPlay et Android Auto, les systèmes multimédias disposent d’une commande vocale intégrée. Le nouveau Mokka propose également le service Opel Connect. Conducteur et passagers n’auront pas l’occasion d’être stressés grâce à la présence de la navigation informée LIVE Navigation3, qui reçoit en temps réel les dernières informations sur l’état de la circulation, le recours direct à l’assistance au dépannage ou l’eCall. Si les airbags ou les tendeurs de ceinture de sécurité se déploient lors d’un accident, le système eCall contacte automatiquement le centre local de réception des appels d’urgence.

[1] Les chiffres préliminaires de consommation de carburant et d’émissions de CO 2 mentionnés sont déterminés conformément à la nouvelle procédure d’essai WLTP (règlement UE 2017/948), et les valeurs pertinentes ont été reconverties en NEDC pour permettre la comparaison avec d’autres véhicules. Veuillez contacter votre concessionnaire pour obtenir les dernières informations. Les valeurs ne tiennent pas compte notamment des conditions d’utilisation et de conduite, des équipements ou des options et peuvent varier en fonction du format des pneus.

[2] Tous les chiffres de performance sont préliminaires.

[3] Les services LIVE Navigation sont disponibles gratuitement durant les 36 mois qui suivent l’activation. Les services LIVE Navigation sont ensuite payants.