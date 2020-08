SEAT: 70 ans et 16 voitures vraiment à part

Une voiture électrique accompagne la flamme olympique dans sa dernière étape vers la cérémonie d’ouverture. Nous sommes aux Jeux olympiques de Barcelone de 1992, et la voiture en question ne pouvait être qu’une SEAT : une SEAT Toledo électrique.

L’année 2020 ne peut plus être considérée comme une année olympique, mais elle marque tout de même le 70ème anniversaire de SEAT. Un âge suffisant pour entrer dans l’histoire et pour créer d’innombrables modèles uniques comme cette Toledo, la première SEAT électrique. Celle-ci était équipée de 16 batteries au plomb d’un poids total de 500 kilos, avec une autonomie de 55 km en cycle urbain. De quoi couvrir le marathon dans son intégralité en ouvrant la voie aux coureurs lors du dernier jour des Jeux Olympiques.

La SEAT Toledo n’était pas seulement la voiture officielle de ces Jeux Olympiques. C’était aussi « La voiture des champions ». Chacun des 22 médaillés espagnols s’est vu offrir une voiture exclusive et développée spécialement pour eux, la SEAT Toledo Podium. Une Toledo reconnaissable à sa peinture grise bicolore et dotée d’une finition intérieure qui était à l’apogée du luxe de l’époque. Elle disposait même d’un fax et d’un téléphone entre les sièges. L’intérieur couleur crème était complété par des sièges en cuir et des inserts en bois au niveau du tableau de bord et des portières.

Des voitures spéciales

En 1956, la SEAT 1400 Visitas a été développée sur la base du premier modèle de la marque. Son nom en dit long, en français cela signifie « SEAT 1400 Visites ». Pas de portes ni de toit pour cette voiture destinée à transporter d’illustres visiteurs à travers l’usine de SEAT. Elle a été fabriquée par les employés déjà responsables de la production de la 1400 de série. En 2005, lorsqu’elle a été restaurée en « fusionnant » les deux exemplaires produits en un seul, l’opération fut également réalisée par des employés de SEAT en préretraite.

Il faudra attendre 1964 pour qu’une autre icône de SEAT, la SEAT 600, soit utilisée comme voiture de fonction pour les visites au sein de l’usine. Personne ne dira que cette compacte urbaine a servi de base à la SEAT Savio. L’entreprise italienne Carrozzeria Savio a mis en œuvre le design surprenant de Pietro Frua. Il s’agissait d’un monospace avec trois rangées de sièges malgré un empattement de 2 mètres seulement. Ainsi, la Savio pouvait manœuvrer facilement le long des chaînes de montage. Le toit en verre offrait une grande visibilité, mais à la demande de SEAT, Savio l’a rendu encore plus exclusive : le toit pouvait être enlevé faisant de la voiture un monospace décapotable.

Cette exigence en matière de flexibilité a permis à SEAT de recevoir une demande très spéciale à l’occasion de la visite du Pape Jean-Paul II. Un véhicule moins encombrant que sa papamobile était nécessaire pour la visite du pontife en Espagne en 1982. En effet, la voiture officielle ne pouvait pas passer les portes des principaux sites, à savoir les stades du Real Madrid C.F. et du F.C. Barcelona. Les employés de l’usine Zona Franca ont dû travailler 24 heures sur 24 pour fabriquer la SEAT Panda « Papamóvil ». Les ouvriers ont retiré le toit et les surfaces vitrées de ce modèle entièrement blanc. Ils ont également créé une structure tubulaire rembourrée à l’arrière à laquelle le Saint-Père pouvait s’accrocher pour se tenir debout et saluer le public. Dépourvue de blindage, la voiture n’a été utilisée qu’à l’intérieur des stades pour des raisons de sécurité.

Autre commande d’un chef d’État, SEAT a transformé une Ibiza en 1986. Il s’agissait d’un cadeau destiné au roi d’Espagne Philippe VI pour célébrer sa majorité. Baptisée SEAT Ibiza Rey ou « Ibiza Roi », elle était fabriquée sur mesure en anticipant les spécifications techniques de l’Ibiza SXI qui entrera en production deux ans plus tard : un moteur à injection de 100 ch, un double système de freinage en X avec des disques ventilés ainsi qu’un volant spécial, des sièges Recaro et une climatisation. Il s’agissait alors de la plus exclusive parmi les plus d’un million de SEAT Ibiza de première génération qui furent fabriquées. Elle se distinguait par sa couleur dorée et ses ailes arrière élargies.

Un artiste généreux a donné naissance à un autre modèle exclusif de SEAT, la SEAT Leon CUPRA « Pies Descalzos », « Pieds nus » en français. Elle porte le nom de la fondation créée par la chanteuse colombienne Shakira pour les enfants déplacés en Amérique latine. Autographiée sur le capot, la voiture était également connue sous le nom de SEAT Leon Shakira avec sa décoration aux goûts de l’artiste, en lilas, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. L’un des deux exemplaires produits fait partie de la collection SEAT Heritage, l’autre étant destiné à un tirage au sort parmi les donateurs de la fondation. Le gagnant est un étudiant qui a collaboré à hauteur d’un euro par le biais d’un simple SMS.

Les voitures mythiques de l’histoire de SEAT

Avant même de produire son premier million de SEAT Ibiza, SEAT avait déjà franchi d’autres étapes. Seize ans après le début de la production automobile, la SEAT « One Million » sortait des chaînes de montage. Il s’agissait d’une SEAT 124 conduite par le ministre de l’industrie de l’époque. Elle fut également offerte lors d’un tirage au sort parmi les employés, mais le gagnant n’avait pas de permis de conduire. Venant tout juste de se marier, il préféra alors rendre la voiture à SEAT en échange d’une somme d’argent équivalente.

Depuis 1975, SEAT développe ses propres voitures dans le Centre Technique. La SEAT Ronda a été présentée en 1982. Il s’agissait d’un modèle basé sur la SEAT Ritmo et développé en grande partie avec Rayton Fissore. SEAT était en route pour devenir l’un des principaux exportateurs de voiture tel qu’on le connait aujourd’hui, avec un réseau de concessionnaires indépendants en Europe. Cependant, ce modèle a fait l’objet de poursuites pour plagiat. Comment convaincre un tribunal avec des centaines de détails techniques ? Une SEAT Ronda noire, mais dotée de ses propres éléments peints en jaune, a réussi à convaincre le tribunal, et quiconque penserait le contraire, que la SEAT Ronda était une véritable SEAT. Cette SEAT Ronda « Tribunal de Paris » n’a jamais eu besoin d’être enregistrée pour devenir un pilier essentiel de l’histoire de SEAT.

Si nous devions souligner une étape importante liée à l’esprit sportif de la marque (en mettant de côté les glorieuses 124 du rallye de Monte Carlo), c’est sur l’année 2014 que nous devrions nous concentrer. L’iconique et bien nommée SEAT Leon CUPRA SC 280 « record du Nürburgring » fut la première traction de série à passer sous la barre des 8 minutes sur le légendaire circuit allemand (un tour en 7:58,44). Jordi Gené était au volant d’une version CUPRA encore camouflée et équipée des spécifications du Performance Pack.

Le pouvoir de la créativité

En matière d’ingéniosité, la voiture de rallye SEAT Ibiza « bi moteur » est incontournable. En 1986, le pilote José María Serviá a créé la surprise lors du championnat de Dirt Rally avec une SEAT Ibiza 4×4. Cette discipline exigeait beaucoup de motricité et de puissance. Pour ce faire, les ingénieurs ont placé un moteur d’Ibiza sur chaque essieu, chacun étant couplé à sa propre boîte de vitesses. La voiture fut baptisée 1,5 x 1,5 (en raison de la cylindrée de ses moteurs). Avec une puissance de près de 300 ch, elle a finalement terminé en seconde place à deux reprises.

À propose de motricité, la SEAT Ateca « Mattracks » est probablement la plus radicale des SEAT. Celle-ci a été conçue à l’occasion d’une présentation presse en 2017, la SEAT Ateca Snow Experience. Un système de chenilles produit par Mattracks a été adapté pour remplacer les roues d’une Ateca 2.0 TDI 190 ch 4Drive. Surélevée et hyper-élargie, elle a été conçue pour une utilisation sur la neige, mais elle fut aussi homologuée pour la route.

À défaut d’afficher une créativité extrême, les voitures décapotables ont toujours été attrayantes. De nombreuses déclinaisons de la SEAT Ibiza ont été proposées, qui ne se sont jamais concrétisées par une production en série. Basée sur la première génération d’Ibiza, la SEAT Ibiza Cabrio fut la première du genre. Ce 2+2 places sans arceaux de sécurité doit la pureté de ses lignes au studio Ital Design qui appartient à Giorgio Giugiaro, responsable du design de l’Ibiza à l’époque. 2014 a vu arriver la SEAT Ibiza Cupster, un speedster élégant et séduisant avec son pare-brise bas et des bosses à l’arrière. Mais dans tous les cas, les conditions n’ont jamais été réunies pour lancer la production d’un modèle décapotable depuis la SEAT 850 Spider de 1969.

La SEAT Marbella Pick Up était sur le point d’être produite. Il s’agissait d’une version plus simple et plus concrète que le concept Marbella Playa, qui lui non plus n’a jamais été produit. La benne était l’élément le plus frappant avec une simple grille de protection qui la séparait de l’habitacle.

La dernière des créations singulières de SEAT est révolutionnaire. Plus précisément, la voiture habillée de papier d’aluminium rappelle le « trencadís », cette mosaïque décorative avec laquelle Gaudí a élevé la réutilisation des carreaux cassés au rang d’art. La SEAT Leon Trencadís arbore un camouflage artistique qui est appliqué lors de la dernière étape du développement de la quatrième génération de SEAT Leon. Plus que décoratif, le Trencadís est ancré dans des valeurs très actuelles. D’ailleurs, quiconque la verrait passer dans la rue saurait sans l’ombre d’un doute qu’il s’agit d’une SEAT « Created in Barcelona ».