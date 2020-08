Deux nouveaux packs accessoires pour la Ténéré 700

Après l’arrivée de l’édition Rallye de la Ténéré 700, Yamaha propose deux nouveaux packs pour personnaliser ce modèle devenu iconique.

Chaque pilote à sa propre façon d’utiliser sa moto, c’est pourquoi Yamaha a développé deux nouveaux packs accessoires pour compléter la gamme existante. Ces packs donnent non seulement à chacun la liberté de créer une moto qui correspond davantage à son style, mais ils permettent également de la personnaliser pour plus de confort, plus de praticité ou de plus grandes performances sportives. Ces deux packs seront exclusivement disponible pour les commandes de Ténéré 700 Explorer et Rallye.

Pack Explorer Ténéré 700 Black

La Ténéré 700 est conçue pour vous emmener sur tous les types de terrains, vers de nouveaux horizons. Le Pack Explorer Back contient un ensemble d’accessoires adaptés aux voyages. Son design entièrement noir raviera les pilotes aventuriers.

Le pack Explorer Black est composé de :

Sabot moteur noir

Kit fixe valises latérales

Rack Monoselle

Protection Moteur

Béquille centrale Ténéré 700

Valises latérales gauche et droite noires

Deux cylindres de clés

Tarif : 2 097€ TTC

Pack Rallye Ténéré 700 Black

Destiné aux propriétaires de Ténéré 700 passionnés de tout-terrain, le Pack Rallye permet de repousser les limites de leur machine hors des sentiers battus.

Le pack Rallye Black est composé de :

Selle Rallye

Support de plaque d’immatriculation

Silencieux noir

Pad de réservoir ADV

Protection de radiateur

Guide chaîne

Protection chaîne Ténéré 700 Noir

Clignotants Led avant et arrière noir

Tarif : 1 871€ TTC

Ces packs accessoires sont disponibles dès maintenant. En plus du Pack Explorer Black et du Pack Rallye Black, les propriétaires de Ténéré 700 peuvent également personnaliser leur moto en choisissant individuellement des accessoires d’origine parmi une gamme de produits Yamaha régulièrement complétée.