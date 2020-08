Volkswagen intensifie son offensive électrique : lancement de la production en série de l’ID.4 à Zwickau

L’offensive électrique de Volkswagen continue de s’accélérer : la production en série de l’ID.4, premier SUV 100% électrique de la marque, est maintenant lancée à Zwickau. La première mondiale de l’ID.4 suivra fin septembre. Volkswagen affiche ainsi clairement son ambition de devenir le leader mondial de l’électro-mobilité. Pour cela, le Groupe a décidé d’investir quelque 33 milliards d’euros d’ici à 2024, dont 11 milliards d’euros pour la marque Volkswagen. La marque prévoit de produire 1,5 million de véhicules électriques en 2025.

« Avec l’ID.4, Volkswagen ajoute un véhicule 100% électrique à son offre dans la catégorie des SUV compacts, le segment qui affiche la plus forte croissance, note Ralf Brandstätter, Président du Directoire de la marque Volkswagen. Après l’ID.3, voici déjà le deuxième modèle basé sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB). À l’avenir, le véhicule sera construit et vendu en Europe, en Chine puis, ultérieurement, aux États-Unis. C’est ainsi que nous développons peu à peu la plateforme MEB dans le monde et que nous jetons les bases économiques du succès de notre famille ID. »



« Le calendrier de transformation de la marque Volkswagen vers l’électro-mobilité est parfaitement respecté, ajoute Thomas Ulbrich, membre du Directoire en charge de l’électro-mobilité. L’ID.3 est maintenant suivie par l’ID.4. Au vu des difficultés majeures auxquelles la société a été confrontée ces derniers mois, le démarrage réussi de la production en série de l’ID.4 est un résultat exceptionnel. Je félicite et remercie de tout cœur l’équipe Volkswagen de Saxe et tous les membres de l’équipe ID. Le deuxième modèle de la famille ID. commence déjà à sortir de la ligne d’assemblage qui fabriquait encore récemment des moteurs à combustion interne. »

Zwickau joue un rôle clé dans le changement de système vers l’électro-mobilité : pour la première fois, une grande usine de production de véhicules est entièrement convertie à l’électro-mobilité, pour un investissement de quelque 1,2 milliard d’euros. Comme prévu, tout le travail de conversion sera achevé cette année. En 2021, première année de pleine production de l’usine modernisée, quelque 300 000 véhicules électriques basés sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) quitteront le site de Zwickau, qui deviendra ainsi la plus grande et la plus efficiente des usines de véhicules électriques en Europe et l’emblème de la transformation du réseau mondial de production de Volkswagen. Les préparatifs du déploiement du SUV électrique au niveau international sont également en cours. La pré-production de l’ID.4 a déjà débuté à l’usine d’Anting en Chine et le site de Chattanooga commencera à produire l’ID.4 en 2022.

Profil du premier SUV 100% électrique de Volkswagen

L’ID.4 est basé sur la Plateforme Modulaire Électrique (MEB) de Volkswagen. Cette plateforme 100% électrique maximise les opportunités offertes par l’électro-mobilité. Avec un faible coefficient de traînée de 0,28 et un système de batterie évolutif, l’ID.4 peut parcourir plus de 500 km (WLTP). Le véhicule offre également beaucoup d’espace intérieur et ses proportions puissantes lui donnent un look ultra moderne.

Le SUV sera d’abord lancé en version propulsion. Une version à transmission intégrale viendra enrichir le portefeuille à une date ultérieure. La batterie haute tension est placée dans le soubassement en forme de « sandwich » de manière à abaisser le centre de gravité et à optimiser la dynamique de conduite, tout en offrant une répartition de charge extrêmement bien équilibrée entre les essieux. Comme tous les modèles basés sur la nouvelle Plateforme Modulaire Électrique (MEB), l’ID.4 sera très spacieux grâce à sa technologie de motorisation électrique compacte. Le cockpit du SUV zéro émission est clairement structuré et extrêmement digitalisé ; son utilisation fait largement appel aux surfaces tactiles et aux commandes vocales intuitives.

Production neutre en carbone de l’ID.4

Pour Volkswagen, l’ID.4 et l’ID.3 sont des étapes majeures sur la route de la neutralité carbone totale en 2050, conformément aux objectifs climatiques de l’Accord de Paris. Comme l’ID.3, le SUV électrique établit de nouvelles références en matière de durabilité : la production en Saxe est neutre en carbone et l’ID.4 sera livré au client avec une empreinte neutre en carbone. La production des cellules de batterie de l’ID.4 est basée exclusivement sur de l’électricité verte.

Avec son entrée résolue dans le monde de l’électro-mobilité, Volkswagen contribue largement à la protection du climat et crée ainsi des perspectives à long terme pour les quelque 100 000 salariés de ses usines allemandes. Outre la fabrication à l’usine de Zwickau, les usines de pièces de Brunswick, Kassel, Salzgitter et Wolfsburg sont elles aussi impliquées dans la production de véhicules électriques. Elles fabriquent des composants essentiels tels que les moteurs électriques ou les systèmes de batterie. L’ID.3 sera également construite à l’Usine de Verre de Dresde à compter de l’automne 2021. Les usines de production de véhicules d’Emden et de Hanovre devraient commencer à produire des véhicules électriques à compter de 2022.