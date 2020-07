R&D, FILIALES DIRECTES EN EUROPE, ACQUISITIONS, JOINT VENTURE ET NOUVEAU SITE DE PRODUCTION

Guandong fête ses 14 premières années d’activité avec l’annonce de son nouvel et ambitieux plan industriel qui s’étendra sur trois ans et qui a été approuvé à l’unanimité par son Conseil d’administration au cours du mois de juillet. C’est le fondateur et Président de Guandong, Edoardo Elmi, qui s’est chargé de sa présentation en résumant les objectifs atteints durant le premier chapitre de l’histoire de l’entreprise. « De nombreuses années se sont écoulées depuis 2007, date à laquelle nous avons annoncé, sur un ton quelque peu orgueilleux, la naissance de Guandong. Un projet d’entreprise basé dès le début sur une vision claire : une grande partie de notre catalogue est produit en Chine mais nous ne nous sommes jamais cachés de cela, à tel point que nous avons adopté un nom chinois. Nous avons construit dans le temps une relation de confiance avec le marché, basée sur la transparence, la qualité et l’innovation, ce qui nous a permis d’acquérir la réputation d’une marque de prestige. Car si l’on souhaite travailler avec la Chine, l’on doit savoir exactement ce que l’on veut, et notre force se base sur une grande tradition technique. Aujourd’hui, 14 ans plus tard, nous sommes reconnus sur le marché européen comme le Spécialiste des Spécialités ». Et nombreux sont ceux qui confirment que nous avons suivi le bon chemin avec l’obstination de notre gestion d’entreprise : la seule entité en Europe qui offre des produits compatibles avec 12 technologies différentes d’impression ; des réclamations inférieures à 0,2% (pour la quatrième année consécutive) ; l’ouverture de deux nouvelles filiales directes, une au Royaume-Uni et une dans les Balkans afin de prendre en charge toute l’Europe de l’Est, et en mesure de poursuivre le processus de développement de notre présence en dehors de nos frontières.

Puis Daniele Faoro, le Team Principal, illustre les détails du nouveau plan industriel de Guandong pour les trois prochaines années. « L’urgence sanitaire nous a mis face à de nouveau défis, mais également face à de grandes opportunités », a déclaré Faoro avec un grand optimisme. « Nous sommes en train de miser sur l’innovation de la pensée et de l’action ». La stratégie de ce plan sur trois ans prévoit une augmentation importante des investissements dans la Recherche et le Développement (+14%) qui se traduira par plus de 3,5 millions d’euros alloués afin de développer de nouveaux produits, effectuer des acquisitions et des joint venture, ouvrir de nouvelles filiales à l’étranger et acheter un nouveau site de production aux portes de Milan, qui sera déjà opérationnel début juillet. « L’on pourrait penser que c’est un programme quelque peu ambitieux, surtout durant la période historique que nous traversons actuellement, mais les retours que nous avons du marché, ainsi que notre vision, nous poussent à donner un coup d’accélérateur », a commenté Faoro. Des stratégies qui se traduisent déjà par des actions concrètes. Durant le confinement, l’entreprise a mis au point 6 nouveaux produits, parmi lesquels REvita Tack Puro, le premier marquage au sol 100% recyclable basé sur les nanotechnologies et ainsi que la nouvelle ligne Tools & Tapes. Mais les nouveautés ne concernent pas seulement le catalogue. Guandong propose en effet également une gamme inédite de solutions financières dédiées à ses clients, parmi lesquelles la nouvelle TRUST Card, présentée justement au moment où l’urgence sanitaire était maximale.



Aujourd’hui notre photographie de l’entreprise reflète par conséquent une réalité extrêmement dynamique, forte d’une équipe motivée et compétente, dont les membres sont choisis afin de gérer au mieux le marché au niveau européen. Une démonstration de force encore plus évidente durant les mois de confinement. « Souvent l’on dit, non sans une pointe de rhétorique, que les entreprises sont constituées de personnes. Mais lorsque dans la réalité, au cours d’une période difficile, une équipe fait preuve de cohésion, son énergie se ressent même de l’extérieur, à tel point que le marché la reconnaît même à la marque elle-même », a ajouté Faoro. « Jamais comme actuellement notre équipe n’a mis en œuvre à tel point tout son engagement et tout son attachement pour l’entreprise. Et c’est la passion profonde et le partage d’une même vision qui les guide : la certitude du possible ». Une stratégie qui s’est traduite par l’augmentation du chiffre d’affaires enregistré au cours des derniers mois. « Dans notre effectif nous avons 6 personnes directement issues de langue maternelle, ce qui nous permet de localiser la gestion commerciale dans les différents pays européens », a expliqué Faoro. « Toujours sur le plan commercial, nous sommes en train de poursuivre dans des activités visant à entrer en contact avec l’utilisateur final, qui, dans notre cas, est représenté par des décorateurs, des architectes, des designers. C’est la raison pour laquelle nous avons augmenté notre équipe d’attachés commerciaux qui dialoguent avec ces interlocuteurs qui sont stratégiques pour nous ».

Guandong accompagne tout cela d’un fort engagement dans le domaine de la protection de l’environnement. « La durabilité est une philosophie que nous poursuivons depuis des années, non seulement par notre soutien à 4ocean, une fondation qui s’occupe de la sauvegarde et de la propreté des océans, mais surtout par notre marque GreenLife®, qui ne qualifie pas seulement nos produits mais qui implique également tout le processus de l’entreprise, en commençant par l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et en allant jusqu’à l’emploi d’emballages recyclés et recyclables », a conclu Faoro.

LA JOINT VENTURE AVEC M5 BIADESIVI

Parmi les nouveautés de l’entreprise que Guandong a déjà proposées au cours de ces dernières semaines, la joint venture commerciale qui porte le sigle de M5 Biadesivi. L’entreprise, établie dans le nord de l’Italie, dispose des technologies de production parmi les plus avancées et les meilleures compétences développées depuis plus de 40 ans d’activité dans la production, la transformation et la distribution de rubans adhésifs, bi-adhésifs et de matériaux plastiques de manière générale. Le partenariat avec Guandong vise à développer des produits et des solutions innovantes caractérisées par les normes de qualité les plus élevées qui soient et qui seront commercialisés exclusivement en Europe par le Spécialiste des Spécialités. Parmi les nouveautés qui sont déjà le résultat de la joint venture, les produits de la gamme Tools & Tapes et les services inédits de customisation offerts par la nouvelle marque G5 Factory, qui comprennent la personnalisation sur demande de produits de Guandong sur la base d’indications spécifiques de la part des clients.