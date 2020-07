Des primes pour les pilotes engagés en championnat de France

Ça y est, le premier week-end d’août, la saison Racing 2020 va démarrer. Comme chaque année Yamaha réitère son engagement envers les pilotes Yamaha qui sont engagés dans un championnat de France.

Des primes seront accordées sous forme de crédit en pièces détachées et accessoires d’origine, provenant du catalogue Yamaha, par le biais du concessionnaire Yamaha qui soutient le pilote.

Cette année les R1, R6 et R3 sont largement représentées sur les championnats de France de vitesse et d’endurance.

Trois objectifs principaux motivent cette prime :

Encourager et récompenser de façon harmonisée et équitable les pilotes engagés sur une Yamaha,

Renforcer la relation des concessions avec leur pilote,

Promouvoir le savoir-faire de Yamaha en compétition via sa gamme de pièces Racing GYTR.

Les meilleurs pilotes Yamaha seront récompensés d’une prime allant de 1000€ à 8000€ en fin de saison, en fonction de leur classement scratch et de leur catégorie.



Les différentes catégories éligibles à cette prime sont :

FSBK & FSBK Challenger

SSP & SSP 300

Promosport (1000cc, 600cc, 400cc)

Coupe de France d’Endurance

Championnat de France vitesse féminin

Championnat de France Handisport

Pour rappel : les 1er et 2 août, Mathieu Gines défendra son titre de champion de France FSBK au guidon d’une R1M aux couleurs de YAMAHA France/ YAMALUBE sur le circuit de Magny-Cours !