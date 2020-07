Des moments festifs de bien-être et de plaisir: diner de façon festive avec les collections de Noël de Villeroy & Boch

Noël est peut-être la plus belle fête de famille de l’année : toute la famille se retrouve enfin pour passer du temps ensemble et pour en profiter avec de nombreux rituels appréciés. Le culminant traditionnel est le grand repas de fête. Et que se trouve-t-il tout en haut de la liste de souhaits pour la table du banquet ? Elle doit être festive, élégante et plein de souvenirs de Noël nostalgiques ! Ceci est assuré par les collections de Noël Toy’s Delight et Toy’s Delight Royal Classic de Villeroy & Boch – cette année, avec une édition anniversaire spéciale qui a été développée à l’occasion du 10e anniversaire de la série Toy’s Delight, et avec de nombreux nouveaux pour des compositions et décorations de table dans l’esprit de Noël.

Toy’s Delight fête ses 10 ans : Villeroy & Boch fête l’anniversaire de sa collection de vaisselle de Noël populaire avec une édition anniversaire spéciale composée d’un bol, d’une assiette à dessert et d’un mug à anse, décorés avec des motifs parsemés raffinés et un décor de haute qualité en or véritable. Ces articles sont disponibles à l’unité ou sous forme d’ensemble. En outre, d’autres nouveautés de cette série populaire en Premium Porcelain, décorées avec des motifs nostalgiques dans les couleurs classiques de Noël que sont le rouge, le vert et le blanc et complétés par nombreux détails ravissants lui donnant tout son charme sont également proposées : un plat pour la galette des rois, un grand plat à servir rond au motif central nostalgique et un mug sans anse. La boule de vaisselle La Boule est un produit phare qui, avec son décor de Noël Toy’s Delight, attire tous les regards. Cet objet design d’exception avec le potentiel d’une icône de style semble fait sur mesure pour une décoration de Noël au style bluffant. Cette collection est complétée par un support pour bougie chauffe-plat et un bougeoir pour une grande bougie fine ainsi que différents ornements à suspendre inspirés de la collection de vaisselle Toy’s Delight. Ces articles sont parfaits pour la décoration ou à offrir pour répondre à une invitation pendant la période de l’Avent.

Pour ceux préfèrent un Noël blanc, la collection Toy’s Delight Royal Classic propose une alternative en blanc moderne et festive à la fois à Toy’s Delight. Des reliefs représentant des ornements pleins de fantaisie et des motifs de Noël parsemés confèrent à ces produits un toucher unique. En raison du succès de cette collection de vaisselle classique et épurée en Premium Porcelain d’un blanc pur, de nouveaux articles ont été conçus et complètent la collection pour lui apporter encore plus de polyvalence : un plat à galette des rois, un grand plat à servir ovale, une grande boîte à biscuits, de grands mugs avec et sans anse ainsi qu’une assiette creuse. Toy’s Delight Royal Classic convient à la perfection pour réaliser des combinaisons mix and match avec les articles de la collection Toy’s Delight.

De plus, un mini-bougeoir en forme de mug et un mini support pour bougie chauffe-plat en forme de tasse à café complètent la décoration, tous deux sont en blanc et ornés de reliefs de Noël. Deux nouveautés, une boule et une cloche avec un ruban de soie rouge, sont disponibles pour décorer le sapin ou la fenêtre.