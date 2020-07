SOMMEIL DE QUALITÉ = SANTÉ PRÉSERVÉE ET BONNE HUMEUR RETROUVÉE

55 % des Français ne dorment pas bien¹ et 88 % des 15-24 ans manquent de sommeil² ! Pourtant, la qualité de notre sommeil influe sur notre santé physique et psychique. En complément de bonnes habitudes pour retrouver de la sérénité au moment de se coucher et un repos réparateur, les Laboratoires Lehning déclinent des solutions naturelles et particulièrement efficaces.

¹Sondage réalisé entre le 12 et 16 septembre 2018 auprès de 4,5 millions de candidats sur Qapa.fr

²Enquête INSV/MGEN 2018 menée auprès de 1 014 personnes âgées de 15 à 24 ans, du 13 au 28 décembre 2017

Retrouver la sérénité avant le coucher grâce aux plantes

Nature Lehning Passiflora Incarnata : détente et sommeil

S’endormir détendu contribue à rendre le sommeil plus serein et plus réparateur. Cela permet également un relâchement salvateur et une bonne transition entre l’état éveillé et le moment où l’on dort. La passiflore contenue dans Nature Lehning Passiflora Incarnata favorise cet état de détente, pour se sentir totalement relaxé avant le coucher.

Composition : Passiflora incarnata biologique (sommité fleurie) 10 %.

Supports : eau purifiée, alcool biologique.

Teneur en alcool : 40 % v/v.

Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.

PVC : 12,90 €

Nature Lehning Valeriana Officinalis : calme et sérénité

Souvent, l’anxiété laisse les pensées négatives s’inviter à l’heure du coucher. La valériane agit sur cet état grâce à ses vertus relaxantes. Elle permet de diminuer le stress et l’angoisse, afin de retrouver et de conserver un sommeil de qualité.

Composition : Valeriana officinalis biologique (racine) 10 %.

Supports : eau purifiée, alcool biologique, glycérine biologique*.

Teneur en alcool : 40 % v/v.

Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.

PVC : 12,90 €

Nature Lehning Eschscholtzia californica : détente et sommeil

La relaxation du corps et de l’esprit est primordiale pour entrer en douceur dans le sommeil. Nature Lehning Eschscholtzia californica contient naturellement de la californidine, reconnue pour ses propriétés sédatives, qui aide à se détendre pour une nuit tranquille et un repos régénérateur.

Composition : Eschscholtzia californica biologique * (partie aérienne fleurie) 10 %.

Supports : eau purifiée, alcool biologique.

Teneur en alcool : 40 % v/v.

Conseil d’utilisation : 20 gouttes 1 à 3 fois par jour. Programme de 40 jours. Voie orale.

PVC : 12,90 €

Pâte Suisse Bonne Nuit : des vertus apaisantes

Sans sucre, la Pâte Suisse Bonne Nuit facilite un endormissement serein et naturel. Elle contient de la mélatonine, qui régule les rythmes biologiques du sommeil pour améliorer sa qualité, ainsi que du romarin, qui inhibe l’action de l’enzyme responsable de troubles du sommeil. À cela s’ajoute de l’huile de fleur d’oranger, riche en linalol, qui possède des vertus apaisantes. Astuce : la Pâte Suisse Bonne Nuit peut aussi être utilisée en cas de déplacement à l’étranger, car elle atténue les effets du décalage horaire.

Le saviez-vous ?

C’est à partir de la fleur d’oranger que l’on obtient de l’huile essentielle de néroli.

Composition : mélatonine (0,08 %). Arômes : extrait aqueux de romarin (1,8 %), huile de fleur d’oranger (0,05 %). Agents de charge : sirop de maltitol, sirop de sorbitol, eau purifiée. Édulcorant : Stevia (rébaudioside A). Gélifiant : gomme arabique.

Conseil d’utilisation : pastilles à sucer. Les effets bénéfiques de la mélatonine sont obtenus par la consommation de 1 mg par jour (1 pastille) avant le coucher pour réduire le temps d’endormissement et d’au moins 0,5 mg le 1er jour du voyage et les jours suivant le jour d’arrivée à destination pour atténuer les effets du décalage horaire.

ADULTES : 1 pastille à sucer par jour avant le coucher.

ENFANTS, pas avant 12 ans : 1 pastille à sucer par jour avant le coucher.

PVC : 7,30 €

Sommeil Lehning, une véritable innovation à base de mélatonine végétale pour retrouver un sommeil de qualité

Issue d’extraits de riz, de luzerne et de chlorelle, la mélatonine présente dans Sommeil Lehning est 100% végétale, une alternative naturelle à la mélatonine synthétique. Ce programme de 24h, composé de mélatonine végétale associé à des extraits de plantes, permet un apaisement le jour qui induit une nuit de qualité. Les gélules Jour contiennent du ginseng sibérien et indien, ainsi que de la rhodiole, qui aident à résister au stress et se révèlent particulièrement utiles en cas de surmenage. Les gélules Nuit prennent ensuite le relais pour réduire le temps d’endormissement, grâce à la présence de mélatonine d’origine végétale qui permet d’entrer dans un sommeil rapide et de qualité. Elles contiennent également de la passiflore et de l’eschschlotzia qui aident à réduire l’agitation et le stress. Ces compléments alimentaires sont issus d’ingrédients biologiques 100% d’origine naturelle.

La mélatonine végétale est sans accoutumance.

Le saviez-vous ?

La rhodiole est une plante qui pousse dans des régions glaciales. Elle était déjà adoptée par les Vikings qui trouvaient en elle une alliée redoutable pour conserver force et résistance dans des environnements extrêmes !

Composition : GÉLULES JOUR : Ginseng sibérien* (Eleutherococcus senticosus) (ES** racine : 200 mg), ginseng indien* (Withania somnifera) (ES** racine : 150 mg), rhodiole* (Rhodiola rosea) (ES** racine : 100 mg), support : maltodextrine*, enveloppe : gélatine de poisson*. GÉLULES NUIT : Extrait de riz (Oryza sativa), luzerne (Medicago sativa) et chlorelle (Chlorella vulgaris) 190 mg dont Mélatonine végétale 1,9 mg, Passiflore (Passiflora incarnata), (ES** parties aériennes : 100 mg), basilic (Ocimum basilicum) (ES** feuilles : 100 mg), lotus (Lotus corniculatus) (ES** parties aériennes : 30 mg), eschscholtzia (Eschscholtzia californica) (ES** parties aériennes : 20 mg), support : maltodextrine, enveloppe : gélatine de poisson. Sans lactose et sans gluten.

* Issu de l’agriculture biologique.

**ES : extrait sec.

Conseils d’utilisation : GÉLULES JOUR : Avaler 1 gélule à 16 h avec un grand verre d’eau. Programme de 30 jours par boîte. À renouveler si nécessaire. GÉLULES NUIT : Avaler 1 gélule le soir 30 minutes avant le coucher avec un grand verre d’eau. Programme de 30 jours par boîte. À renouveler si nécessaire.

PVC : 16,90 €

Des médicaments pour améliorer la qualité du sommeil en diminuant ses troubles

L72 : Troubles mineurs du sommeil

L72 contient 10 substances actives contre les troubles mineurs du sommeil, comme les difficultés d’endormissement, l’agitation, les réveils nocturnes ou précoces. Son premier ingrédient, l’ase fétide, possède de nombreuses vertus pharmaceutiques pour traiter la nervosité, l’irritabilité, ou encore l’anxiété mineure.

Composition : Asa foetida 6 DH, Avena sativa TM, Chamomilla vulgaris 3 DH, Cicuta virosa 6 DH, Hyoscyamus niger 1 DH, Ignatia amara 3 DH, Nux vomica 3 DH, Staphysagria 4 DH, Sumbulus moschatus 6 DH, Valeriana officinalis 2 DH. Excipient à effet notoire : éthanol.

Posologie : réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 30 mois. 30 gouttes à midi, 60 gouttes avant le dîner et 60 gouttes au coucher, pour une durée maximale de 2 semaines.

PVC : 8,15 €