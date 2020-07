L’hôtel C.O.Q. et Volkswagen Véhicules Utilitaires lancent le premier hôtel parisien qui ne reste pas à Paris

Avec le Grand Hôtel C.O.Q. California, un vent de liberté souffle sur Paris : deux Grand California de Volkswagen Véhicules de Loisirs ont été aménagés comme deux chambres supplémentaires de l’hôtel C.O.Q., dans le 13e arrondissement, pour des week-ends 4 étoiles, hors de la capitale. En route !

Après un confinement inédit de 3 mois et avec des restrictions de voyage toujours en cours, le besoin de s’évader est plus fort que jamais. Pour pouvoir profiter de l’été, le train et l’avion sont désormais trop contraignants, et prendre la route est devenu le seul moyen fiable de renouer avec les grands espaces et les horizons lointains.



C’est dans un tel contexte que les deux marques à l’héritage fort ont décidé de s’associer pour créer un concept unique dans le monde de l’hôtellerie et du voyage : deux chambres mobiles, aménagées comme un véritable 4 étoiles, à conduire et à emporter partout, pour quitter Paris le temps d’un week-end. Le C.O.Q., acronyme de Community Of Quality, a été conçu comme une maison de famille que l’on ne voudrait plus quitter. Lancé en 2015, il a été le premier hôtel à réaliser le potentiel des alentours de la place d’Italie et faisait déjà office « d’exotique » lors de son ouverture. Sa déco signée Pauline d’Hoop et Delphine Sauvaget n’y est sans doute pas pour rien : son lobby et son jardin d’hiver nous font voyager des années 1950 aux jungles les plus reculées de notre planète ; les chambres, quant à elles, allient élégance et fonctionnalité avec une pureté intemporelle. C’est d’ailleurs une des deux jeunes décoratrices française (Pauline Dhoop) qui a aussi aménagé les deux Grand California à l’image des chambres de l’hôtel pour en faire un 4 étoiles sur 4 roues. Le véhicule, premier camping-car de la marque allemande équipé d’une véritable douche, de toilettes, d’une cuisine et de 4 couchages, est le direct héritier du fameux Combi qui, déjà, dans les années 1960 faisait découvrir les joies du changement de papier-peint aux familles du monde entier. Lancé l’année dernière, il a rapidement été adopté par les adeptes d’une Van Life haut de gamme et des aventuriers spontanés qui ne veulent pas renoncer à leur confort.



Mais confort et design ne seront pas les seules choses que les heureux voyageurs trouveront à bord. En effet, tout le concept repose sur le plaisir de voyager et de faire de nouvelles découvertes, à l’intérieur, comme à l’extérieur. Ainsi, à bord, les voyageurs pourront profiter à d’un iPad et d’un rétroprojecteur, des cocktails du Bar 1802, des mets pré-cuisinés du restaurant Le Grand Dictionnaire, d’un barbecue Cookut, d’un apéro Funky Veggie, d’un café blend COQ, d’une sélection de thé Kodama (a déguster dans les tasses à manger Les Petites Françaises) des produits bien être Respire, des tapis et cours de Yoga BAYA ou encore de Morphée, outil de méditation nouvelle génération.



De la qualité pour un week-end de rêve, grâce à quatre parcours thématiques au choix: « Au Cœur des Vignes » dans les Yvelines avec la Winerie Parisienne, « La Vie de Château » dans celui de Sassy en Normandie, « Champagne en Folie » pour découvrir les caves Taittinger et enfin « Golf Privé » pour les sportifs qui auront le privilège de pouvoir passer la nuit directement sur le green sans se soucier du lieu de stationnement.



Les chambres 51 et 52 du Grand Hôtel C.O.Q.California seront réservables en exclusivité sur le site de l’hôtel C.O.Q. et proposées lors de ventes privées sur Staycation, créateur d’expérience à partir du 22 juillet. Alors n’attendez pas car elles ont été conçues pour partir !