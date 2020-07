La SAU prépare « L’Été à Josaphat »

Dans le Plan de relance et de redéploiement qu’il a présenté ce mardi 7 juillet, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a notamment annoncé l’« activation d’occupations temporaires sur les sites stratégiques de la Société d’Aménagement Urbain » en fixant sa priorité sur le site Josaphat. La SAU prépare donc activement l’ouverture d’un parc provisoire sur le site de l’ancienne gare de triage Josaphat. Cette nouvelle occupation transitoire sera très différente de celles déjà mises en œuvre par la SAU, compte tenu de la nature spécifique de ce site.

Le Ministre-Président Rudi Vervoort explique que « La période de confinement dont nous sortons a conforté la Région bruxelloise dans sa volonté de créer dans l’espace public des lieux de respiration et de rencontre pour ses habitants, et singulièrement de leur donner accès à davantage d’espaces verts. Des aménagements de ce type sont prévus, à terme, dans les grands projets urbains en cours de développement : Josaphat, Usquare.brussels, mediapark.brussels… Dans son Plan de relance et de redéploiement, le Gouvernement a chargé la SAU d’activer des occupations temporaires sur ses sites stratégiques, sans attendre leur développement complet. La SAU va donc préparer l’ouverture, encore cet été, d’un parc provisoire sur le site de l’ancienne gare de triage Josaphat. Il constituera un complément « naturel » au parc Josaphat tout proche qui, depuis le confinement, est très sollicité par la population des quartiers voisins ».

Préfiguration du projet à long terme

Ce parc transitoire est situé à l’emplacement du futur parc linéaire actif prévu dans le projet Josaphat et en esquisse déjà la forme.

Gilles Delforge, le directeur de la SAU, précise qu’« Il est encore trop tôt pour pouvoir détailler tout ce qui se passera dans le futur parc. L’idée maîtresse de « L’Été à Josaphat » est de permettre aux Schaerbeekois, aux Everois et à tous les Bruxellois qui le souhaitent de pouvoir découvrir le site, s’y promener et y mener les activités que l’on mène une belle journée d’été en famille ou entre amis dans un parc : pique-niquer, profiter du soleil, jouer, toutes générations confondues, découvrir la nature… La culture ne sera pas oubliée. Le parc transitoire sera également mis à profit pour permettre aux communes, aux associations et aux écoles d’avoir accès à un nouveau lieu pour développer des activités « au vert », pendant les vacances et à la rentrée, puisque le parc devrait s’ouvrir au début du mois d’août et rester ouvert jusqu’à la fin du mois d’octobre. Ouvrir début août est un challenge. La SAU y parviendra grâce à la collaboration qu’elle met en place actuellement avec un grand nombre de partenaires, publics comme associatifs, régionaux comme communaux. L’idée est bien sûr d’y associer les associations et groupes qui sont déjà présents sur le site. Les communes de Schaerbeek et Evere ont accueilli l’initiative très positivement. « L’Été à Josaphat » est également un challenge opérationnel que nous a lancé le Gouvernement, mais cela c’est notre métier. Nous allons sécuriser un espace relativement vaste, en posant des clôtures pour garantir la sécurité des visiteurs vis-à-vis des voies de chemin de fer et protéger une large zone de friche qui restera inaccessible pour y maintenir la biodiversité. »

La SAU va équiper le parc en procédant à des aménagements minima et organiser un gardiennage et une surveillance nocturne pour assurer la tranquillité des riverains. Les aménagements se feront bien sûr dans le respect des règles qui régissent les installations transitoires dispensées de permis d’urbanisme et leur mise en œuvre sera réalisée en collaboration avec Bruxelles Environnement.

« Nous communiquerons dès que possible sur les activités et détails pratiques, conclut Gilles Delforge. « L’Été à Josaphat » sera différent des occupations temporaires déjà mises en œuvre par la SAU sur d’autres sites (See U sur le site Usquare.brussels et MolenWest à la Gare de l’Ouest), compte tenu des spécificités du site. Mais le fil rouge est le même : faire contribuer le foncier de la Région et de la SAU au développement de la cohésion sociale dans le quartier où il est situé. »