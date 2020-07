Jean-François Guyomar nommé Directeur Général du groupe Orians

Le groupe Orians, spécialisé dans le numérique, annonce la nomination de Jean-François Guyomar au poste de Directeur Général. A ce titre, il aura pour principale mission le développement des activités de l’ensemble des entités du groupe Orians, en collaboration avec le président Laurent Delaporte.

« C’est avec un immense plaisir que nous accueillons Jean-François au sein du groupe Orians. Je suis convaincu que son expérience et ses qualités personnelles contribuerons au développement de notre groupe, en alliant performance des activités et bien-être des collaborateurs au quotidien. » commente Laurent Delaporte.

Un manager des plus expérimentés pour accompagner un groupe en pleine croissance.

En tant que Directeur Général du groupe Orians, Jean-François Guyomar aura pour mission d’accroître la synergie commerciale entre les entreprises, de définir les stratégies et d’accompagner leurs exécutions. Il sera également chargé de veiller à la rentabilité et à la pérennité des entreprises ainsi qu’à l’accompagnement des différents managers dans les relations stratégiques avec les clients. Au sein du groupe Orians, Jean-François Guyomar reporte directement à Laurent Delaporte.

« C’est avec joie que je rejoins le groupe Orians et ses collaborateurs. Cette nouvelle mission s’inscrit dans un beau projet d’entreprise, mené depuis des années par Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac, que je remercie par ailleurs pour leur confiance. J’ai à cœur d’accomplir ce nouveau challenge et d’accompagner chaque entité du groupe dans sa croissance, pour une réussite commune. » précise Jean-François Guyomar.

Diplômé d’un DESS Réseau et Télécom de l’Université Paris VI Pierre et Marie Curie, Jean-François Guyomar, 58 ans est passionné par le monde des nouvelles technologies et leur rôle indispensable dans la transformation numérique de l’entreprise.

Avant de rejoindre le groupe Orians, Jean-François Guyomar occupait la fonction de Directeur Général de Proservia France. Il fut également Directeur Exécutif des activités SI et Télécom du Groupe ALTEN, Directeur Grands Comptes France de SAP, Vice-Président Monde des ventes de CNET Channel et Directeur des Ventes Indirectes Europe chez Netscape.

À propos du Groupe Orians

Fondé en 2013, Orians est un groupe spécialisé dans le numérique qui intervient dans le domaine des

services (Cybersécurité, Data Science et Transformation Numérique) ainsi que dans le développement d’applications (Gestion Electronique de Documents, Data Visualisation, solutions Middleware pour IBMi et solution pour le développement des compétences).

Le groupe Orians est détenu à 100% par des capitaux privés français, il est dirigé par Laurent Delaporte et Armand de Geoffre de Chabrignac. Le groupe est composé de 6 sociétés :

Akerva – Cabinet de conseil en cybersécurité et management des risques ;

Confluences IT – Société de services en ingénierie informatique ;

Socio Data Management – Société de conseil et d’expertise en Data Management ;

Aura Equipements – Editeur de middleware pour IBMi/AS/400 ;

Le Document Numérique – Editeur de logiciels spécialisés dans la gestion du cycle de vie des documents ;

Syfadis – Editeur de solutions pour le développement des compétences des collaborateurs dans l’entreprise.

Fort d’une expertise reconnue auprès de grandes entreprises françaises et internationales, l’ensemble de l’activité du groupe représente 170 collaborateurs, répartis dans des bureaux à Dijon, Paris, Rennes et Toulouse, pour un chiffre d’affaires global de 18 millions d’euros en 2019.

En savoir plus sur le groupe Orians